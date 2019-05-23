«Тупой, как пробка»: Трамп раскритиковал экс-госсекретаря

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона, который, по информации издания The Washington Post, заявил, что президент США был подготовлен хуже, чем его российский коллега Владимир Путин, во время их первой личной встречи, которая состоялась в июле 2017 года в Гамбурге на саммите G20, передает ТАСС.

«Рекс Тиллерсон — «тупой, как пробка», человек, который совершенно не подготовлен и не приспособлен к работе госсекретарем, — выдумал историю, что Владимир Путин был подготовлен лучше меня к встрече в Гамбурге в Германии. Я не думаю, что Путин согласился бы [с этим утверждением]», — цитирует агентство заявление Трампа, опубликованное в твиттере.

Ранее, по утверждению газеты The Washington Post, экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что к первой встрече двух глав государств лучше подготовился Путин. Свое мнение он выразил во время выступления на закрытых слушаниях комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

Как рассказали источники американского СМИ в комитете, американские власти рассчитывали на короткую встречу, однако она затянулась почти на два часа из-за обсуждения ряда геополитических вопросов.

«Мы провели много времени, обсуждая, как Путин использовал любую возможность, чтобы продвигать, что он хотел. Была разница в подготовке, и она создавала неравное положение», — передает слова одного из сотрудников комитета РИА «Новости».

Автор материала напоминает, что ранее американский президент недооценивал важность подготовки к переговорам, утверждая, что его интуиция и способность анализировать ситуацию первостепенны для успешного саммита.

Между Путиным и Трампом впоследствии состоялась еще одна встреча. Они виделись на саммите в Хельсинки и проводили короткую беседу в ноябре 2018 года на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Отметим, что Тиллерсон стал госсекретарем в январе 2017 года после того, как 40 лет отработал в нефтяной компании ExxonMobil. Через полгода американские СМИ начали писать о недовольстве Трампа госсекретарем. Они якобы не сходились во мнениях относительно вопросов, связанных с КНДР, Ираном и признанием Иерусалима столицей Израиля. В марте 2018 года «из-за расхождений позиций» Трамп уволил Тиллерсона, назначив на его должность экс-главу ЦРУ Майка Помпео.

Напомним, что 13 мая 2019 года США объявили о желании провести личную встречу между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Однако тогда помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что со стороны США никакого официального запроса не поступало, передает ФАН.

Эту встречу планировалось провести во время саммита G20, который пройдет с 28 по 29 июня в японской Осаке.

В среду, 22 мая, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что есть возможность встречи Трампа и Путина. «Как об этом говорил и наш президент, возможность есть, и, видимо, разговор так или иначе состоится. Но в очередной раз повторяю, что инициатива, проявленная американской стороной, пока не конкретизирована», — отметил Рябков.

Он добавил, что пока не было никаких конкретных предложений со стороны американских властей по поводу формата и того, когда именно могла бы состояться встреча.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил во вторник, 21 мая, что со стороны США пока наблюдается бездействие в вопросе организации личной беседы президентов, передает РИА «Новости».

«У нас пока нет информации, будет ли вообще что-то обсуждаться между Путиным и Трампом на «двадцатке» в Японии, потому что еще раз было выражено намерение публичное, но пока не было предпринято каких-либо конкретных действий по инициированию такой встречи и ее предложению», — сообщил Песков.

При этом он не стал исключать возможное обсуждение «Северного потока — 2» на встрече, если она состоится. «Президент [России Владимир Путин] уже сказал, что будет рад такую встречу провести. И, очевидно, конечно, скажем так, вопросы энергобезопасности Европы вполне возможно, что могут быть затронуты», — отметил пресс-секретарь лидера страны.