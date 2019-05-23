Хватило на три дня? Зеленского отправляют в отставку

На сайте администрации президента Украины зарегистрированы две петиции об отставке Владимира Зеленского.

«Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути», — говорится в первой петиции, обращенной к новому президенту.

Она собрала за несколько часов около 6 тыс. подписей, при этом для рассмотрения документа на официальном уровне его должны поддержать хотя бы 25 тыс. человек.

По словам автора петиции Максима Безрука, Зеленский «начал приписывать народной воле собственные прихоти». Действия нового президента «разочаровывают» украинцев, и при этом «содержательных обещаний» Зеленский не давал. Отставка президента, согласно первой петиции, должна быть немедленной.

Во второй петиции некто Вадим Михальский требует отставки Зеленского через полгода, если новый глава государства не выполнит данные им обещания.

«Если он не выполнит <...> снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента; пересмотр цены на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал украинское государство; достойные зарплата, пенсия и соцвыплаты, то тогда Владимир Зеленский должен подать в отставку», — говорится в тексте прошения.

Вторая петиция была опубликована в среду и набрала порядка 1 тыс. подписей. Для ее рассмотрения также требуется как минимум 25 тыс. голосов за грядущие три месяца.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Он пришел к зданию Верховной рады пешком из находящегося неподалеку Мариинского парка, где он приветствовал своих сторонников перед началом церемонии. Нового президента встречали приветственной овацией, толпа выкрикивала фамилию Зеленского.

В Раде, кроме депутатов, его ожидали члены правительства и четыре бывших президента Украины — Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук.

Церемония началась с торжественного исполнения гимна страны. После этого глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук объявила официальные результаты президентских выборов, на которых Зеленский набрал более 73% голосов. После глава Конституционного суда Наталья Шаптала привела Зеленского к присяге. Когда глава партии «Слуга народа» присягнул, в сессионный зал Рады внесли президентский штандарт, а сам вступивший в должность глава государства занял свое место в зале парламента, подписав присягу.

Произнося текст присяги, новый украинский лидер положил правую ладонь на Пересопницкое Евангелие XVI века, а локоть — на конституцию страны.

В завершение своей первой речи в статусе первого лица государства Зеленский объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Он также потребовал отменить закон о депутатской неприкосновенности и принять закон о незаконном обогащении. Кроме того, Зеленский попросил уйти в отставку главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

23 мая подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу. Указ был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер», передает НСН.

Одновременно с этим партия нового президента Украины «Слуга народа» выбрала своей идеологией либертарианство.

Об этом заявил советник Зеленского Руслан Стефанчук. По его словам, речь идет не только о либеральной модели экономического развития (наименьшее вмешательство государства в дела бизнеса), но и о либеральной модели отношений с соответствующими национальными меньшинствами.

Одно из ключевых обещаний Владимира Зеленского — прекратить конфликт на Донбассе. На инаугурации он по-русски обратился к жителям региона, заявив, что нет «правильных или неправильных» украинцев, и призвал всех к единству.

21 мая, сразу же после инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами американской делегации, прибывшими в Киев на торжественные мероприятия. Новый глава государства попросил чиновников США усилить санкции в отношении России.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Соединенные Штаты являются «мощным и очень серьезным» партнером Украины в «преодолении российской агрессии».