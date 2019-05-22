«Мэй слишком слаба»: Британия погружается в постоянный Brexit

Если бы британские депутаты смогли договориться между собой в конце марта, то 22 мая Великобритания вышла бы из состава Евросоюза. Однако премьер-министр Тереза Мэй трижды выносила на голосование одну и ту же сделку по Brexit, а парламент трижды ее отвергал.

Депутаты выдвигали альтернативные варианты, впрочем, ни один из них не получил поддержки. Единственное предложение, которое получило большинство голосов, — не допустить выход страны без сделки.

В начале апреля Тереза Мэй в очередной раз отправилась к европейским лидерам и попросила о новой отсрочке. Брюссель позволил отложить дедлайн Brexit до 31 октября, тем самым подарив британским депутатам возможность вздохнуть спокойнее, провести работу над ошибками и все-таки найти способ выхода страны из ЕС.

Впрочем, полгода — это не такой большой срок для разрешения столь сложной ситуации. Европейские лидеры, дав Лондону отсрочку, переключили внимание на другие насущные проблемы. Британия, тем временем, пытается найти выход из политического тупика.

Конечно, основная ответственность за Brexit ложится на плечи премьер-министра.

Тереза Мэй продолжает проявлять завидную стойкость и упорство — она борется за сделку с ноября. Позиция премьера предельно ясна — политик намерена довести дело до конца и как можно быстрее. «Я продолжаю считать, что мы должны покинуть Евросоюз, приняв соглашение, как можно скорее», — сказала Мэй после того, как Брюссель принял решение отложить Brexit до 31 октября.

У Лондона есть возможность покинуть ЕС раньше намеченного срока, если депутаты придут к соглашению. Остается и альтернатива — отменить Brexit. У этого варианта в британском парламенте немало сторонников, и именно с ними премьер-министр попробует договориться.

Измененное соглашение Мэй вынесет на голосование в начале июня. Премьер заявила, что если парламент одобрит сделку перед уходом на летние каникулы, то Лондон сможет покинуть ЕС уже к концу июля.

Одним из изменений в соглашении стала возможность проголосовать за повторный референдум.

Таким образом, противники Brexit должны поддержать соглашение о выходе страны из ЕС, чтобы получить возможность вынести на голосование вопрос о повторном референдуме.

«Правительство включит в законопроект о выходе из ЕС требование о проведении голосования по вопросу о проведении второго референдума. Тем депутатам, которые хотят проведения второго референдума, чтобы подтвердить сделку, — вам нужна [для этого] сделка и, соответственно, [нужно принять] законопроект о выходе из ЕС, чтобы это произошло», — сказала Мэй, выступая с программной речью по Brexit.

По словам премьера, голосование, которое должно пройти в июне, будет последним.

«Если не будет сделки, то тогда должны быть всеобщие выборы или второй референдум, который может привести к отзыву [статьи 50 Лиссабонского договора] и отмене Brexit вообще», — добавила она.

Впрочем, именно этот вариант может устроить противников выхода из ЕС, ведь в таком случае им не придется голосовать за соглашение премьера.

Помимо положения о повторном референдуме Тереза Мэй внесла также еще 9 пунктов, которые «помогут» депутатам принять сделку.

«Когда билль о соглашении по выходу Великобритании из ЕС будет представлен парламентариям, он станет новым смелым предложением депутатам палаты общин, включающим улучшенный пакет мер, которые, как я надеюсь, смогут обеспечить нам дополнительную поддержку. Я обеспечу Brexit, соответствующий решению, которое принял на референдуме британский народ», — написала премьер-министр в The Sunday Times 19 мая.

При этом в Брюсселе дали ясно понять, что не примут соглашение в другом виде. Таким образом, изменения, внесенные Мэй, не влияют коренным образом на суть договора.

Так, например, кабинет премьер-министра предлагает взять на себя обязательство к декабрю 2020 года найти способ сохранения прозрачной границы между Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании, и страной-членом ЕС — Ирландией.

Кроме того, Тереза Мэй объявила, что депутаты палаты общин получат возможность определять цели переговоров с Брюсселем и высказывать свою позицию по последующим соглашениям с Европой.

Также премьер-министр нашла способ угодить и оппозиционной Лейбористской партии. Этих депутатов Тереза Мэй заверила, что новый законопроект о защите прав трудящихся будет ничем не хуже, чем аналогичное законодательство, которое будет принято в ЕС.

Для тех, кто выступает за дальнейшее пребывание Лондона на европейских рынках, премьер пообещала «таможенный компромисс».

Впрочем, предложенных Терезой Мэй уступок может не хватить для принятия сделки. «Я искренне считаю, что для премьер-министра будет разумным не ставить этот пакет [законодательных мер] на голосование», — заявил лейбористский теневой «министр по вопросам Brexit» Кир Стармер.

По его мнению, изменения, которые внесла премьер-министр, не меняют основные претензии к соглашению.

«Мы пока не видели, что именно будет включать в себя новый билль, однако ничто из того, что я об этом слышал, не заставляет меня думать, что он будет коренным образом отличаться от предыдущего правительственного билля. Таким образом, пока что мы не намерены его поддерживать», — сказал лидер лейбористов Джереми Корбин 19 мая.

Как сообщает Reuters, депутаты-евроскептики также намерены не поддерживать сделку.

Стоит отметить, что переговоры Терезы Мэй с представителями других партий проходят на фоне ее надвигающейся отставки. В конце марта, перед третьим голосованием, премьер-министр пообещала покинуть свой пост в обмен на поддержку ее соглашения по Brexit.

«Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии», — сказала она, выступая перед представителями правящей Консервативной партии. При этом Мэй заявила, что покинет пост на «втором этапе» переговоров о Brexit.

16 мая состоялось заседание комитета 1922, на котором депутаты-консерваторы потребовали от премьер-министра назвать точную дату отставки.

«Мы договорились, что встретимся после второго чтения билля о Brexit, чтобы согласовать график избрания нового лидера Консервативной и юнионистской партии», — сообщалось в письменном заявлении главы комитета 1922 Грэма Брейди.

В результате подобных манипуляций, депутаты вынуждены также думать и о надвигающихся переменах внутри парламента. Таким образом, предметом межпартийных переговоров стало уже не только соглашение, но и личная выгода политиков. Поиск компромисса с лейбористами так ничем и не закончился.

«Члены кабинета министров и потенциальные лидеры тори торпедировали переговоры замечаниями о нежелании принять таможенный союз. В итоге премьер-министр оказалась в положении, когда она была слишком слаба, чтобы выполнить [требования лейбористов]», — рассказал Кир Страмер.

Падение рейтинга Терезы Мэй имеет свои преимущества для оппозиционеров. Новый провал сделки только еще больше пошатнет позиции и премьер-министра, и всей Консервативной партии. Проведение досрочных выборов в такой ситуации играет на руку всем противникам Терезы Мэй.

Пока рейтинг Терезы Мэй полз вниз, Корбин открыто призывал к проведению досрочных выборов. «Если правительство не сможет принять самый важный для себя закон, тогда при первой же возможности нужно провести всеобщие выборы, — говорил он в январе. — Если не получится организовать всеобщие выборы, а мы будем добиваться этого, тогда мы рассмотрим все другие варианты, в том числе всенародное голосование. Но выборы должны состояться, это наш приоритет. Это не только самый удобный вариант, но и самый демократический».