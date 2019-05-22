«Неудобно»: Зеленскому не нравится в кресле президента

Вступивший в должность в президента Украины Владимир Зеленский сказал, что ему неудобно в кресле президента. Об этом он заявил в ролике о первом рабочем дне, который опубликовала его команда.

Видео начинается с того, как он отправляется пешком на инаугурацию. В это время ему задают вопрос, как быть президентом и при этом оставаться человеком. Отвечая на вопрос, Зеленский отметил, что «пока все идет правильно».

Далее Зеленский проходит мимо украинцев, которые приветствуют его криками и плакатами с символикой его «ЗеКоманды». Счастливый Зеленский хлопает им по ладоням и продолжает свой путь. Затем приводятся кадры с инаугурации со вставками его речи.

После инаугурации он выходит к ликующей толпе, которая приветствует его поздравлениями по случаю вступления в должность украинского президента. После этого показан его путь, который он проделал к администрации главы государства, судя по видео, пешком.

На следующем кадре видно, как Владимир Зеленский в кабинете, где еще несколько дней назад был его предшественник Петр Порошенко, садится в большое темно-зеленое кресло и произносит: «Неудобно». Соратники нового украинского лидера встретили эту фразу аплодисментами. На что он им ответил: «Чего вы хлопаете? <…> Я вот смотрю и думаю: когда мы переезжаем?»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хочет перенести администрацию под Киев, сократив ее, передавало издание УНИАН в апреле, после объявления результатов голосования второго тура выборов.

«Да, мы не хотим быть в этой администрации. Я не знаю, где это место. Место должно быть открытое. Как вам это место? [штаб]. А, маленькое. Да, мы очень хотим сократить АП [администрацию президента Украины]. Я хочу, чтобы не было трафика в Киеве. Поэтому я хочу найти такое место возле Киева», — так ответил на вопрос о возможном переносе администрации президента, которая в настоящее время находится в Киеве на Банковой улице.

Однако начальник управления госохраны Украины Валерий Гелетей называл такое решение «не лучшим вариантом», который, тем не менее, не станет проблемой для силового ведомства, передавало агентство РИА «Новости».

«Конечно, любое решение, которое примет президент, управление государственной охраны будет выполнять», — отметил Гелетей, подчеркнув, однако, что в правительственном квартале безопасность президента обеспечивается лучше, чем в другом месте.

Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая. Торжественная церемония инаугурации состоялась в зале заседаний Верховной Рады в Киеве.

Положив ладонь правой руки на Пересопницкое Евангелие XVI века, а локоть — на конституцию страны, он произнес текст присяги. Так Зеленский взял на себя обязательство отстаивать суверенитет и независимость подвластной ему страны. Также он пообещал позаботиться «о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины».

Помимо этого, он сказал, что будет «исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире».

Сразу после окончания торжественного мероприятия Владимир Зеленский приступил к работе. Первым же своим указом занявший пост президента Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду VIII созыва. После объявления об этом он произнес «слава Украине!»

По его словам, депутаты сами назначили для инаугурации рабочий день — понедельник. Это, по мнению президента, хорошо, так как можно сразу заняться делами, не отвлекаясь на вечеринки.

Отметим, что по случаю вступления в должность президента страны, в Киев прибыли порядка 60 представителей иностранных держав. Среди них главы стран Прибалтики, Венгрии, Грузии. Кроме того, приехала и делегация США, в которую входили высокопоставленные чиновники, в том числе и министр энергетики Рик Перри.

После торжественной церемонии в здании парламента Зеленский обратился к гостям из США с призывом усилить ограничительные меры по отношению к России. «Хотел бы призвать вас, чтoбы США продолжали ужесточение санкций прoтив РФ», — сказал он.

При этом Зеленский добавил, что США является важным союзником Украины в противостоянии «агрессии» России.

Американские власти ответили на эту просьбу незамедлительно. 21 мая Рик Перри объявил о возможных антироссийских санкциях со стороны США.

«Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», — цитирует американского чиновника агентство Bloomberg.

В России призыв Зеленского к ужесточению санкций со стороны Запада считают большой ошибкой. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что подобные шаги украинских властей не приведут к позитивным изменениям, они лишь усугубят ситуацию.