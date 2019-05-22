«Удивлены и разочарованы»: Рада отвергла первый закон Зеленского

Верховная рада отказалась рассматривать законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент и системы госзакупок в период избирательной кампании, которые внес на рассмотрение президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий на внеочередном заседании, созванном по инициативе главы государства.

«Жаль, но мы не смогли ни один из законопроектов включить в повестку дня», — заявил Парубий.

Зеленский предложил внести поправки в избирательный кодекс — снизить проходной барьер для партий с 5% до 3%, а также осуществить переход от смешанной системы выборов к пропорциональной.

Предыдущие выборы в Верховную раду в октябре 2014 года проходили по мажоритарно-пропорциональной системе. Если бы предложенные Зеленским изменения вступили в силу, то на грядущих выборах депутаты избирались бы по партийным спискам.

Однако достаточного количества голосов для рассмотрения законодательной инициативы президента не набралось. По результатам голосования, предложенный законопроект Владимира Зеленского о внесении изменений в избирательное законодательство получил лишь 92 голоса при минимально необходимых 226.

Вторая инициатива главы государства касалась механизма проведения государственных закупок в период избирательной кампании. Документ предполагает уменьшение сроков тендерных закупок, которые осуществляет ЦИК во время выборов. Законопроект также не набрал необходимого количества голосов для рассмотрения, его поддержали всего 127 украинских депутатов.

Но предметом дискуссии на внеочередном заседании Верховной рады стал именно вопрос об избирательных списках. Лидеров фракций возмутил пункт о закрытых партийных списках. Спикер Андрей Парубий отметил, что дважды перечитал документ в надежде увидеть пункт об открытых списках, однако в итоговый законопроект он включен не был.

«Я был удивлен и разочарован, что первой законодательной инициативой президента Зеленского было введение закрытых партийных списков. Еще несколько дней назад с этой трибуны было обещание ввести открытые списки. Но, к сожалению, предложенная нам система — это полностью закрытые партийные списки, которые есть в этом проекте»,

— заявил спикер.

Лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что партия отказывается поддерживать инициативы президента из-за введения закрытых списков, поскольку они противоречат основам демократического государства.

«Пропорциональная система с закрытыми списками — это большая коррупция. Вот что нам говорит гражданское общество. Потому наша фракция не будет поддерживать этот законопроект», — сказал Герасимов.

Глава фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко также выступил против полностью пропорциональной системы, которую предложил Владимир Зеленский. «Мы выступаем за открытые партийные списки, за изменения избирательной системы, за проведения выборов парламента по новой открытой прозрачной избирательной системе», — отметил Ляшко.

Некоторые фракции, однако, поддержали инициативу президента. Например, партия «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко проголосовала в пользу предложенных Зеленским изменений. «Мы голосуем за», — заявила Тимошенко.

Стоит отметить, что 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский выступает за принятие избирательного кодекса с открытыми списками, но в настоящее время это невозможно «из-за позиции народных депутатов». В связи с этим, было принято решение выработать компромиссный законопроект.

«Изменения в действующий закон по общему согласию глав фракций, депутатов и действующего президента будет касаться именно исключения из текста закона нормы, регламентирующей мажоритарную систему, а также снижения проходного барьера с 5% до 3%. Вот такой компромисс»,

— отметил Андрей Богдан.

Предложенные поправки в кодекс стали первыми законодательными инициативами Зеленского на посту президента. 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность. В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске Верховной рады по причине утраты доверия со стороны граждан. Внеочередные выборы в украинский парламент должны пройти 21 июля.