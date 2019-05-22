«Раду надо разогнать»: депутаты восстали против Зеленского

Внесенный 22 мая закон об изменениях в выборное законодательство Украины стал первым законопроектом, который Владимир Зеленский внес в парламент в качестве президента страны. Однако Рада отказалась рассматривать предложенный документ, которым

предлагалось отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5% до 3%.

За документ проголосовали 92 депутата при необходимых для его принятия 226 голосов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные голосования.

Закон подразумевал переход Украины со смешанной системы, когда депутаты избираются и по округам, и по партийным спискам, на систему выборов только по партийным спискам. В настоящее время на Украине выборы проходят по пропорционально-мажоритарной системе, где 225 человек выбираются по спискам партий, а 225 — по мажоритарным округам.

Стремление Зеленского изменить систему прохождения в Раду понятно — у только что начавшего свою карьеру политика нет своих депутатов-одномандатников, поэтому сейчас ему «срочно придется их собирать», отмечает в беседе с «Газетой.Ru» замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По мнению эксперта, нежелание большинства депутатов голосовать за закон связано с тем, что многие из них не хотят идти на перевыборы, а также имеют обязательства перед округами, которые их выдвинули.

Изменения в закон о выборах отказались поддержать депутаты «Блока Петра Порошенко» — де-факто главной оппозиционной силы Верховной рады. Глава фракции Артур Герасимов отметил, что

подобные изменения являются «фасадными».

При этом Герасимов считает, что какой бы ни была выборная система — «смешанной, мажоритарной или пропорциональной, — списки должны быть открытые, а пропорциональная система с закрытыми списками — это большая коррупция».

С этим утверждением согласны даже политические противники Порошенко. «Списки должны быть открытыми, чтобы было ясно за кого голосуют, а не только первые пять человек», — сказал «Газете.Ru» экс-депутат Рады Владимир Олейник. При этом политик, хорошо знающий украинскую систему, отмечает, что коррупцию это изменение не решит. «Деньги просто понесут руководителям партий», — говорит экс-депутат.

В свою очередь, украинский политический обозреватель Денис Попович напоминает, что

Зеленский обещал сделать партийные списки открытыми, но обещания не сдержал. Этот факт не нравится многим депутатам: «Какой смысл распускать Раду, чтобы избирать ее практически по старому закону?»

— задается вопросом Попович.

Стоит отметить, что Юлия Тимошенко заявила, что депутаты ее фракции выступили за принятие поправок к закону. Это объясняется тем, что у нее хорошо налажена партийная структура на местах, и лидеру «Батькивщины», по большому счету нет разницы, по какой системе проводить своих людей в Раду.

Эксперты отмечают, что если бы поправки в закон о выборах были приняты, подобная система была бы выгодной для самого Зелинского, а также его партии «Слуга народа». Она была названа вслед за популярным сериалом, где играл Зеленский, но, по сути, пока представляет собой виртуальную политическую силу.

Замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что партию «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную раду может возглавить представитель штаба украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Он выступал в качестве представителя Зеленского на президентских выборах. Рябошапка пояснил что, партию должен был возглавить другой соратник президента — бизнесмен Иван Баканов, но он занял пост председателя Службы безопасности Украины.

Согласно опросу украинской социологической группы «Рейтинг», партию президента готовы поддержать 43,8% избирателей.

Второй с большим отрывом следует «Оппозиционный блок». В свою очередь, за «Блок Петра Порошенко» готовы проголосовать 8,8%, за «Батькивщину» — 7,3%.

Эти результаты отличаются от тех, что были получены лидерами этих объединений на президентских выборах. На них за лидером гонки Зеленским следовал Порошенко, третье заняла Тимошенко и четвертое Юрий Бойко, лидер «Оппозиционного блока».

Парламент ушел, но остался

Накануне голосования об изменениях избирательного законодательства президент Зеленский фактически лишил власти своих противников. Он подписал указ о роспуске украинского парламента и назначении новых выборов на 21 июля. Указ о роспуске парламента и назначении новых выборов пока опубликован на сайте президента Украины, однако в силу он вступает лишь после публикации в официальном государственном вестнике.

Причиной роспуска парламента президент называет отсутствие в парламенте правящей коалиции. Де-факто это отсутствие в парламенте политической силы, на которую мог бы опереться президент.

При этом сам Зеленский ранее дал понять, что этот повод является формальным. Депутаты и юристы уже нашли проблемы в таких формулировках, так как президент не сделал заявлений о том, что предыдущая коалиция прекратила существование.

Спикер Рады Андрей Парубий назвал решение президента «антиконституционным». Глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что подаст иск в Конституционный суд в связи с решением президента распустить парламент.

C тем, что действия Зеленского по роспуску Рады незаконны, согласился и глава политсовета украинской партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Виктор Медведчук. «То, как это сделано, — это нарушение действующей конституции... Но на выборы идти надо, и парламент должен быть избран новый», — сказал Медведчук в эфире «112 Украина».

Сам Медведчук же считает, что Раду надо не распускать, а ее необходимо «разогнать», сделав это законно. «Этот парламент надо не просто распустить — его надо, грубо говоря, разогнать».

Владимир Зеленский уже прокомментировал отказ парламента рассмотреть предложенный им закон. «Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал президент Украины в фейсбуке. Зеленский указал, что, депутаты рассчитывают «за деньги и гречку снова пролезть в парламент».