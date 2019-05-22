Был бы толк: Кремль ответил Зеленскому по референдуму

Референдум об отношениях с Россией — это внутреннее дело Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва ждет от Киева конкретных шагов по улучшению отношений, но пока что их не видит.

«Это внутреннее дело Украины, безусловно. Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также заявил, что важна эффективность инициатив Киева — от них «должен быть толк». Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что между Россией и Украиной нет войны — есть лишь «гражданская война на Украине», и Кремль ждет разъяснений от украинских властей, чтобы «понять, о чем все-таки речь».

Как сообщает ФАН, Песков также рассказал о желании России, чтобы права нацменьшинств на Украине обеспечивались властями в полной мере.

«Мы знаем, сколько людей говорят на русском языке на Украине, и, конечно, мы все же предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил о намерении Владимира Зеленского вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Российской Федерацией.

«Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, — чтобы народ Украины принял это решение», — отметил украинский чиновник.

Формулировка вопроса о грядущем плебисците пока туманна — на постсоветском пространстве ничего подобного пока не устраивали.

Президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в разговоре с НСН заявил, что заявление Богдана — болтовня и популизм.

«О чем проводить референдум? О том, что отдать Донбасс России? Россия ничего не выдвинула, никаких договоренностей нет, переговоры не проведены. Поэтому говорить о референдуме — это безответственная и непродуманная болтовня. С точки зрения здравого смысла, пока нет предмета даже переговоров между Россией и Украиной», — заявил политолог.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев Новороссии, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более 1,5 млн мирных жителей бежали из Донбасса в другие регионы Украины, Россию и страны Европы.

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта, и не оказывает ополченцам ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. По его словам, в Кремле ищут возможности облегчить получение паспортов России не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам. «Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?», — сказал Путин.

Он также заверил, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Глава государства назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе». 29 апреля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не принял решения об упрощенной схеме выдачи паспортов всем гражданам Украины. Представитель Владимира Путина заявил, что такой режим актуален исключительно для жителей ДНР и ЛНР «в гуманитарных целях».