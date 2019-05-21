«Низкий уровень доверия»: зачем Зеленский разгоняет Раду

Досрочные выборы в Верховную раду Украины пройдут в конце июля. Об этом заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

«Президент и лидеры фракций предварительно договорились о проведении досрочных выборов. Указ о роспуске Рады и внеочередных выборах выйдет, скорее всего, завтра, выборы — ориентировочно 21 июля», — передает его слова агентство. Он отметил, что до этого времени депутатам предстоит изменить избирательное законодательство.

Такое заявление он сделал после консультаций, проведенных главой украинского государства Владимиром Зеленским, в связи с вопросом досрочного роспуска парламента и досрочным прекращением полномочий депутатов.

Сам Зеленский объяснил роспуск Рады низким доверием украинцев к парламенту, передает РИА «Новости». По его словам, сейчас Раде доверяют только 4% населения. «Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — добавил президент Украины.

Между тем, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила о двух датах, в которые могут быть проведены досрочные выборы в парламент. «Президент такой указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни. Чтобы придерживаться сроков, выборы объявят за 60 дней. Они могут состояться 21 или 28 июля», — передает ее слова ТАСС.

При этом советник главы государства по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что наиболее вероятной датой проведения парламентских выборов является 21 июля.

Согласно конституции Украины, досрочные выборы депутатов назначает глава страны. Они должны быть проведены в течение 60 дней со дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий парламента.

Тем временем, участвовать во внеочередных выборах в украинский парламент согласились все фракции Рады. Об этом рассказал журналистам Андрей Богдан, передает РИА «Новости».

«Были споры о конституционности, законности, возможности обжаловать такой указ. Однако все фракции парламента выразили желание идти на выборы», — заявил он.

Споры действительно были. Так, Ирина Геращенко подвергла сомнению легитимность роспуска парламента. Она считает, что это решение Владимира Зеленского не соответствует конституции страны.

«Выиграла с десяток пари, что будет преждевременный роспуск Верховной рады, хоть это и неконституционно», — написала украинский политик на своей странице в фейсбуке накануне, 20 мая.

Кроме того, она пожелала успехов новой команде. «Настроение — хорошее. Потому что Украина — превыше всего, и впереди много работы. Тем более в конструктивной оппозиции. Должности и статусы — это все второстепенно», — сказала Геращенко, отметив, что принципы и приоритеты важнее. Кроме того, считает вице-спикер парламента, «они неизменны» и «не зависят от выборов».

Ранее представители политической партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) заявили, что согласны провести досрочные выборы в Раду, но при условии, что ее роспуск будет соответствовать конституции страны. Они отметили, что признают досрочное прекращение действия полномочий депутатов легитимным правом президента.

«Демократия — это процедуры, отсутствие процедуры — это авторитаризм», — добавили соратники экс-главы Украины Петра Порошенко.

21 мая депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что новоизбранный украинский лидер Владимир Зеленский намерен еще раз собрать депутатов на внеочередном заседании. «По результатам разговора он [президент Украины Владимир Зеленский] направил письмо главе парламента о проведении внеочередного заседания Верховной рады для изменения избирательного законодательства», — заявил Ляшко.

По словам советника главы государства Андрея Богдана, Зеленский хочет отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер.

«На сегодняшний день есть понимание, что будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые отменят мажоритарную систему выборов народных депутатов и останется только пропорциональная партийная система», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина». Советник президента добавил, что дополнительным условием таких изменений может стать снижение проходного порога с 5 до 3%.

Напомним, что заявил о планах распустить Раду сразу же после вступления в полномочия 20 мая. «У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе», — заявил новый украинский лидер. После этого он сообщил о роспуске парламента и произнес: «Слава Украине!»

Он отметил, что парламентарии сами выбрали для инаугурации понедельник — рабочий день. Но он не видит в этом ничего плохого — можно сразу приступить к выполнению своих президентских полномочий, а не устраивать вечеринки.