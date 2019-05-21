«На кой черт Трампу Украина»: в Израиле заявили о поражении Запада

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению России «на украинском направлении» провалились. Об этом сообщает ФАН.

«Американский президент не знает, на кой черт ему сдалась эта Украина, где она вписывается в национальные интересы США», — подчеркнул израильский бывший спецслужбист.

Кедми отметил, что Вашингтон собирался подобраться к российской границе после госпереворота на Украине. По мнению израильтянина, США собирались «придвинуть американский флот и базы к Ростову», но у них ничего не получилось.

Из-за этого внешняя политика стран Запада по отношению к Украине поменялась, отметил Кедми. По его словам, «рухнули» планы по «замайданиванию» Украины и «смертельному удару по России».

Кроме того, он подчеркнул, что РФ стала сильнее, а Евросоюз уделяет Киеву все меньше и меньше внимания.

В 2018 году СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщали, что украинские власти ведут переговоры с США о строительстве американской военной базы на территории страны.

Информацию также подтвердил депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Он заявил изданию, что присутствие США сможет «обеспечить безопасность Украины», передает НСН.

Отмечается, что власти Украины берут пример с восточноевропейских стран, требуя американскую военную базу на своей земле. В частности, примером выступает Польша, которая ведет активные переговоры по поводу «Форта Трамп».

Если Россия закроет Азовское море — это приведет к «большой войне» с Украиной, и в таком противостоянии украинские вооруженные силы будут обречены, спрогнозировал бывший замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко. Он также посетовал, что Запад тоже не будет воевать за Украину против России, поскольку это чревато Третьей мировой войной.

Рассчитывать Киеву приходится сейчас только на дипломатическую и экономическую помощь со стороны союзников.

«Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет», — сказал генерал.

Кроме того, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у Киева нет средств для строительства военно-морской базы в Азовском море и что у украинских вооруженных сил нет возможности военным путем ответить флоту России.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев Новороссии, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более полутора миллионов мирных жителей бежали из Донбасса в другие регионы Украины, Россию и страны Европы.

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта, и не оказывает ополченцам ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того, Кремль неоднократно обращал внимание стран Запада на

нежелание Киева выполнять свою часть Минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.

В июле 2017 года заместитель министра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у украинских властей нет юридических доказательств присутствия армии России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — сообщил политик.

Более того, в середине февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российских войск в Донбассе нет.

«В этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами», — заявил дипломат, отвечая на слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, заявившего, что «количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт».