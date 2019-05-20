Помогите: зачем Зеленский обратился к США

Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский призвал США усилить антироссийские санкции. С таким пожеланием обратился Зеленский к представителям Белого дома, с которыми встретился после инаугурации. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера, передает ТАСС.

Отметим, что для участия в торжественных мероприятиях по случаю вступления Зеленского в должность, из США в Киев прибыла делегация высокопоставленных чиновников.

«Хотел бы призвать вас, чтoбы США продолжали ужесточение санкций прoтив РФ», — обратился Зеленский к прибывшим представителям Соединенных Штатов.

При этом он не забыл выразить благодарность американским властям за помощь в продвижении внутренних реформ, а также за то, что они выступают за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

«США является мощным и oчень серьезным партнером для Украины, прежде всего — в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть рoссийскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Пoэтому нам нужна ваша помощь», — заявил официально ставший президентом Владимир Зеленский, назвав США «хорошим примером» демократии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не станет поздравлять Зеленского с инаугурацией.

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — сообщил Песков журналистам.

При этом представитель Кремля не уточнил, какие именно это должны быть успехи. «Будем смотреть. Вы хотите, чтобы я раскрыл то, чего я не должен раскрывать. Первые успехи — они будут очевидны», — сказал пресс-секретарь президента, добавив, что «если они будут», то их можно будет увидеть «невооруженным глазом».

Кроме того, Владимира Зеленского призывали не повторять политических ошибок своего предшественника Петра Порошенко. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал главу Украины уважать решения крымчан быть в составе России, передает РИА «Новости».

«Крым — русская земля, и на этом точка. Слова Зеленского по Крыму — это его личные иллюзии и популизм. Крым никогда не был украинским и находился в составе Украины из-за неудачного стечения обстоятельств, вынуждено и без волеизъявления крымчан», — ответил Шеремет на слова Зеленского о том, что собирается вернуть Крым под контроль Киева.

«Лучше начать с элементарного уважения решения крымчан вернуться в Россию, тем самым восстановив историческую справедливость. Это уважение должно заключаться, прежде всего, в снятии всех блокад в отношении полуострова», — продолжил российский политик.

Он, так же, как и Кремль, уверен, что для начала украинскому президенту нужно прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить дружеские отношения между Россией и Украиной.

«Надеюсь, что с приходом нового президента Украина изменится в лучшую сторону и станет процветающим, мирным и дружественным государством. Наши страны связывает многовековая история и братские отношения», — сказал депутат, ответив, что Россия – лучший сосед Украины.

Однако пока украинский лидер действует согласно напутствию своего предшественника.

Два дня назад, 18 мая, экс-президент страны Петр Порошенко посоветовал вступающему в должность Владимиру Зеленскому укрепить при помощи западных стран противостояние России, передает РИА «Новости».

«Укрепляйте проукраинскую международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит агрессии РФ и поддерживает реформы. <…> Усиливайте санкционное давление западных стран на РФ», — обратился Порошенко к преемнику.

Отметим, что российско-украинские отношения ухудшились в связи с противостоянием в Донбассе и переходом в 2014 году крымского полуострова под юрисдикцию России. С 2015 года Россию, по решению Верховной рады, называют «страной-агрессором».

Кроме того, киевские власти уверены во влиянии Москвы во внутренние дела страны, в том числе на конфликт с Донбассом. При этом российские политики неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы Украина справилась как можно быстрее с политическим и экономическим кризисами.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум. В голосовании приняли участие 83,1% жителей полуострова. Из них 96, 77% крымчан решили, что хотят стать россиянами. Однако этот шаг не устроил многие Европейские страны и США. Власти этих государств не признали легитимность выбора граждан и ввели ряд санкций против России. Киев до сих считает, что Крым принадлежит Украине.