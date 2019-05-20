Распустил Раду: как прошла инаугурация Зеленского

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Торжественная церемония состоялась в зале заседаний Верховной Рады в Киеве.

«Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире»,

— заявил Зеленский.

Произнося текст присяги, новый украинский лидер положил правую ладонь на Пересопницкое Евангелие XVI века, а локоть водрузил на конституцию страны.

Фоторепортаж: Как Зеленский стал президентом Украины __is_photorep_included12365323: 1

Церемония началась с торжественного исполнения гимна Украины «Ще не вмерла». После этого глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук объявила официальные результаты президентских выборов, на которых Зеленский набрал более 73% голосов. После глава Конституционного суда Наталья Шаптала привела Зеленского к присяге. Когда Зеленский присягнул, в сессионный зал Рады внесли президентский штандарт, а сам свежеиспеченный президент занял свое место в зале парламента, подписав присягу.

Председатель ЦИК вручила Зеленскому президентские «корочки» – удостоверение личности, а судья — символизирующие власть президента гербовую печать и булаву.

На шею Зеленского надели нагрудный знак президента – колар с медальонами. Расписные медальоны чередуются с ювелирными: над лавровыми венками из белого золота выложена калиновая листва из желтого золота, по которой «рассыпаны» 96 полуторамиллиметровых гранатов, напоминающих ягоды калины.

Зеленский пришел в Раду пешком из находящегося неподалеку Мариинского парка, где он приветствовал своих сторонников перед началом церемонии. Нового президента встречали приветственными криками и овациями, толпа выкрикивала фамилию лидера Украины.

В Верховной Раде, кроме депутатов, его ожидали члены правительства и четыре бывших президента Украины — Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук.

Кроме того, на инаугурацию прибыли порядка 60 представителей иностранных держав. В их числе – президенты стран Прибалтики, Венгрии, Грузии, вице-президент Турции, премьер Молдавии, спикер парламента Азербайджана, вице-премьеры Белоруссии, Болгарии, Румынии, Словакии, а также делегация США. В нее вошли министр энергетики Рик Перри и спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. Мэр Киева Виталий Кличко доехал на торжественной мероприятие на велосипеде, передает НСН.

Сразу же после инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.

По словам президента Украины, депутаты сами назначили мероприятие на рабочий день — понедельник. Зеленский подчеркнул, что это хорошо – можно сразу же приступить к работе, а не заниматься вечеринками.

Он попросил отменить закон о депутатской неприкосновенности и принять закон о незаконном обогащении. Кроме того, Зеленский попросил уйти в отставку главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

«У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе», – заявил украинский президент. После этого Зеленский объявил о роспуске Рады и сказал «слава Украине!».

Выступая перед парламентариями, президент пообещал закончить конфликт на Донбассе, первым делом вернув украинских пленных. По словам Зеленского, он готов принимать непопулярные решения и потерять должность, если это будет нужно для «восстановления мира». «Мы готовы к диалогу. Началом этого диалога станет возвращение всех украинских пленных», — заявил Зеленский на русском языке.

Он также обвинил прежнее руководство страны в бездействии — они не сделали ровным счетом ничего, чтобы русские в Донбассе чувствовали себя комфортно.

«Власть не сделала ничего, чтобы они [жители Донбасса] чувствовали себя украинцами», — подчеркнул Зеленский.

Наконец, Зеленский обратился ко всем украинцам мира, отметив, что эмигрантов ждут и что он «с удовольствием» предоставит им гражданство.

Как сообщает ФАН, президент Украины пообещал сделать все, чтобы в течение следующих пяти лет украинцы не плакали.

«Дорогой народ, в течение своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались, это ощущал сердцем, это была не моя работа, это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы, украинцы, не плакали», — заявил Зеленский с трибуны Верховной рады.