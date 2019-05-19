«Время все расставит по местам»: Порошенко о своем президентстве

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас тяжело оценить путь, пройденный страной с 2014 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление пресс-службы политика.

«Сейчас... трудно рассчитывать на объективную оценку пути, который мы преодолели с 2014 года. Время все расставит по своим местам. Рано или поздно оно отделит грешное от праведного», – заявил действующий украинский глава.

Порошенко отметил, вступление Украины в Евросоюз и НАТО является стратегической целью государства. Он также добавил, что не может уйти из политики, так как намерен сохранить курс Украины на членство в ЕС и НАТО.

«Меня, конечно, беспокоит то, что позитивные изменения там, где они есть, еще не стали необратимыми. Поэтому, уходя из офиса президента, не могу уйти из политики», — заявил Порошенко.

По словам действующего президента Украины, он продолжит свою политическую карьеру, чтобы защитить результат, который был достигнут в сфере «государственного строительства».

По словам Порошенко, он считает самым обидным то, что не смог установить мир на украинской земле. Также он расстроен, что не смог восстановить «территориальную целостность Украины».

20 мая состоится инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского, то есть сегодня — последний день президентства Порошенко. Он уже отправил в отставку главу своей администрации Игоря Райнина и пресс-секретаря Станислава Цеголко.

При этом Порошенко позвали на инаугурацию избранного президента. По данным украинских СМИ, на торжественную церемонию приглашены все бывшие лидеры Украины — за исключением Виктора Януковича, который скрывается в России от украинского суда.

Инаугурация президента начнется 20 мая в 10.00 в Верховной раде, где Зеленский принесет присягу. После этого он пешком сходит до Мариинского дворца, где встретит официальные делегации. В заключение торжественных мероприятий он посетит резиденцию президента Украины на улице Банковой, где также пройдут официальные встречи.

Зеленский был провозглашен избранным главой государства 3 мая — именно тогда официальная информация была опубликована в газете «Правительственный курьер». С этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых он должен пройти инаугурацию и вступить в должность. 4 мая Владимир Зеленский заявил, что депутаты Рады не дают ему вступить в должность. Об этом он говорит на видео, снятом после встречи со спикером Верховной рады и лидерами парламентских фракций.

В комитет украинского парламента по вопросам регламента поступило сразу семь проектов постановлений о дате инаугурации. В комитете отметили, что решение о дате церемонии вступления в должность примет непосредственно парламент. Однако после рассмотрения комитет проголосовал за направление в Раду всех семи проектов постановления, так как они соответствуют закону.

Сам новоизбранный президент требовал, чтобы его привели к присяге 19 мая. В итоге депутаты назначили датой инаугурации 20 мая.

Неурегулированность с вопросом относительно даты вступления в полномочия Зеленского дала возможность полагать, что Рада целенаправленно затягивает с определением даты, чтобы у нового президента не было возможности распустить парламент.

В разговоре с НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак объяснил, почему Зеленский столь сильно заинтересован в роспуске Верховной рады.

«В Верховной раде его сторонников минимум, они практически не могут влиять на принятие решений, которые были бы в пользу приходящей власти. Пока

население окончательно не воспринимает Зеленского как политика, тем более, что о его политической силе ничего не известно, и их ассоциируют с ним, который опять же неизвестен. Чем быстрее он сумеет распустить Верховную раду, тем больше у его политической силы шансов попадания в Верховную раду», – убежден политолог.

Одновременно с этим Дудчак высказал предположение, что партия Зеленского «Слуга народа», до сих пор не участвовавшая в парламентских выборах, провалится на голосовании в октябре.

«Его советники выдают такие идеи, которые ничем не отличаются от идей Порошенко. Такое впечатление, что это просто команда Порошенко под новыми знаменами. Такими темпами я думаю, что вряд ли он получит обещанные 40 процентов, которые сейчас ему рисуют рейтинги по опросу населения», – отметил эксперт.