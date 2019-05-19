Нарушила обещания: президент Эстонии против России в ПАСЕ

Против восстановления для России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает ФАН.

«Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания», – подчеркнула эстонский президент.

Двумя днями ранее министры иностранных дел стран Совета Европы (СЕ) в Хельсинки опубликовали коллективное заявление. Согласно позиции глав МИД стран СЕ, все участники организации должны иметь равные возможности для участия в работе Кабмина СЕ и ПАСЕ. При этом все члены СЕ должны платить взносы в бюджет организации, подчеркивается в министерском заявлении.

Дипломаты также отметили, что приветствуют участие всех делегаций в сессии ПАСЕ, назначенной на июнь, учитывая важность выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в участии в ПАСЕ, однако реализовать эту заинтересованность можно только на абсолютно равноправной основе.

«...когда российская делеагация может абсолютно равноправно принимать участие в работе всех механизмов», — подчеркнул Песков. Представитель Кремля добавил, что в другом случае участие РФ в ПАСЕ вряд ли возможно.

17 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что договорился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым: Россия остается в ПАСЕ, передает НСН. Немецкий дипломат порадовался, что сторонам удалось достичь взаимопонимания, так как членство РФ в организации сохранит право россиян отстаивать свои интересы в ЕСПЧ.

Ранее эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что политика отказа от переговоров с Россией является ошибочной. По ее словам, она готова обсуждать вопросы безопасности с Кремлем.

«Я не хочу быть в меню, я хочу быть за столом переговоров», — сказала Кальюлайд.

Она также добавила, что провела «нормальную дискуссию» с президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи в Москве.

Напомним, что, начиная с 2016 года, Россия не направляет документы для аккредитации отечественной делегации в ПАСЕ, потому что в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В июне 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Вместе с тем российская делегация не приостанавливает деятельность по ратификации документов. Спустя полгода вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что единственным условием продолжения выплат Москвой членских взносов в СЕ является возвращение России к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы со всеми соответствующими полномочиями.

Аналогичную позицию тогда выразил и зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа: «В данном случае просить от нас взнос и не давать нам возможности работать — это абсурд. Нас лишили права голоса и при этом хотят получать деньги. Мы считаем, что это неразумно и нелогично, осуществлять такие действия. Наш взнос будет проплачен, как только будут сняты ограничения, связанные с лишением права высказывать свою точку зрения».

Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией. В его состав входят 47 государств с общей численностью населения более 800 млн человек.

Совет Европы — полностью самостоятельная организация, не входящая в систему Евросоюза. В отличие от ЕС, Совет Европы не может издавать обязательные законы.

Деятельность СЕ сосредоточена на правовых и правозащитных вопросах. Сегодня его цель определяется как построение Европы без разделительных линий, основывающейся на принципах демократии, прав человека и верховенства закона.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что ключ к решению ситуации, создавшейся вокруг отказа России платить взносы в Совет Европы, находится в руках европейских парламентариев.