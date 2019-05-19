Марш националистов: как выборы изменят Европу

Тот факт, что Европарламент — а значит, и европейская политика в целом — не будет прежним, уже можно считать оформившейся действительностью. Это признают даже сами депутаты. Согласно исследованию, опубликованному на сайте Европарламента, поддержка традиционно находящихся у руля объединений неуклонно снижается, а по результатам этих выборов и вовсе рискует оказаться на уровне исторического минимума. Так, количество депутатов от крупнейшей правоцентристской фракции «Европейская народная партия» может снизиться на 18%, а занимающий второе место «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» потеряет порядка 1/5 мест.

Ситуацию серьезно усложняет участие в выборах Великобритании. Страна не успела выйти из Евросоюза до обозначенного срока, и в новый состав Европарламента войдут представители британских партий. Это грозит проблемами в ближайшем будущем — после официального провозглашения выхода из ЕС британцы покинут парламент, оставив после себя 73 свободных депутатских кресла.

Судьбу этих мест еще предстоит решить — часть будет перераспределена между другими партиям, еще часть предполагается зарезервировать для будущих членов Евросоюза.

«К конкретно этим выборам в Европарламент ситуация с Brexit привязана мало. Слишком неопределенной является вероятность того, что Великобритания выйдет из ЕС [в срок] 31 октября — Тереза Мэй не выиграет досрочные выборы и не станет осуществлять выход без сделки. На данный момент это ни на что не влияет», — считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Но британские депутаты могут создать проблемы и до выхода страны из ЕС, который, напомним, в апреле был экстренно перенесен на осень.

Как пишет The Guardian, победителем выборов в Великобритании с большой вероятностью станет партия Brexit. Организация существует чуть больше двух месяцев — но, судя по соцопросам, ее поддерживают порядка 34% британцев. Возглавляет новую партию известный евроскептик и популист Найджел Фарадж. Устои последнему ломать не впервой — на выборах в 2014 году победу одержала руководимая им Партия независимости, заполучившая 24 места в парламенте. Сейчас партию там представляют лишь три депутата.

Фарадж не скрывает планов воспользоваться выборами в своих целях. Победа должна проложить его партии дорогу к власти внутри страны. «После выборов мы презентуем британцам полноценную политическую программу», — заявил он.

Во Франции выборы в Европарламент станут полем битвы между стремящимся олицетворять будущее ЕС президентом Эмманюэлем Макроном и главой националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В преддверии выборов рейтинги их партий сравнялись — чуть больше 20%. При помощи голосования глава государства рассчитывает вернуть утраченную в ходе протестов «желтых жилетов» поддержку населения.

Ле Пен, в свою очередь, заявила, что в случае проигрыша его партии Макрон должен будет покинуть свой пост. Руководимое ей «Национальное объединение», в свою очередь, после выборов может вступить в коалицию с другими объединениями евроскептиков. Среди них — немецкая «Альтернатива для Германии» и «Европейские консерваторы и реформисты» (ЕКР) с ядром из английских консервативных сил.

Последняя фракция на данный момент является третьей по величине в Европарламенте, занимая 76 депутатских кресел. Но позиции ЕКР находятся под угрозой — британские консерваторы слишком заняты вопросами Brexit и не могут полноценно вовлечься в борьбу. По данным официального прогноза Европарламента, ЕКР потеряют как минимум 10 мест.

«Нет сомнений, что для евроскептиков важно стать доминирующей силой в Европарламенте. Мы надеемся получить там от четверти до трети мест», — отметил в беседе с RT глава Народной партии Бельгии Мишель Модрикамен.

Будущее евроскептиков в парламенте не видится однозначным. Предложенная Модрикаменом коалиция — лишь один из возможных вариантов, расстановка сил может кардинально измениться. Ее могут усилить венгерские популисты из партии «ФИДЕС», возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном, но союз последним предлагал и Найджел Фарадж.

Судя по соцопросам, укрепление позиций противников евроинтеграции все же не позволит вывернуть Европарламент наизнанку.

Крупнейшие фракции — «Европейская народная партия» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», — согласно прогнозам, получат порядка 330 депутатских кресел. Они больше не смогут формировать большинство самостоятельно, но найти поддержку для них видится более легким делом, чем создание с нуля коалиции евроскептиков.

Но цель последних — вовсе не победа. Как показывает пример Найджела Фараджа, выборы для евроскептиков являются главным образом инструментом для достижения внутриполитических целей. Триумф британской Партии независимости на прошлых европарламентских выборах обернулся Brexit. В 2019 году Фарадж планирует повторить успех, но цели ставит куда более амбициозные, начиная с досрочных выборов внутри страны. И сейчас он не один — доказательством чему служит Марин Ле Пен.

Такая стратегия — логичное следствие кризиса международных организаций. Сама по себе ситуация, при которой в выборах в Европарламент участвуют представители покидающего Евросоюз государства, наносит серьезный имиджевый урон статусу последнего. Реакционные и консервативные политические силы в государствах-членах используют тему выборов для поднятия собственного рейтинга внутри своих стран.

Так, глава финской националистической партии «Истинные финны» Юсси Халла-Ахо даже после сокрушительного успеха на парламентских выборах в самой Финляндии (где партия стала второй) отказался досрочно покидать пост депутата Европарламента. Халла-Ахо объяснил это желанием участвовать в переговорах о формировании новых коалиций. Сейчас партия состоит в объединении ЕКР. «Истинные финны», тем временем, стали самой популярной партией в стране — так гласят последние соцопросы.

В то же время в списке наиболее важных европейских проблем наметились перемены. Как гласят опросы, климатические изменения (29%) теперь волнуют жителей Евросоюза практически так же сильно, как и миграция (35%).

Экология становится новой глобальной темой Европы — отсюда начались выступления «желтых жилетов» во Франции, здесь нарастила политический авторитет левая эко-активистка Грета Тунберг, об этом говорили активисты британского движения Extinct Rebellion. Здесь сталкиваются интересы крупных промышленников и экологических лоббистов. Однако экологическая повестка — тема, традиционно закрепленная за левым флангом политического фронта.

«Тема климата — главная для «зеленых» партий, а в перспективе — еще и для евролибералов, поэтому для них эти выборы, скорее всего, окажутся очень удачными. Неслучайно Макрон, имеющий отношение к евролибералам, хочет продвинуть на место главы Еврокомиссии представителя последних — он заинтересован в том, чтобы на волне успеха оттеснить Европейскую народную партию от власти», — добавляет Владимир Брутер.

Политическим силам, рассчитывающим обернуть грядущие выборы в свою пользу, придется учитывать все эти факторы — и евроскептицизм, и миграцию, и климат. От того, как новоизбранные депутаты с этим справятся, во многом и будет зависеть судьба европейского проекта.