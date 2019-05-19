«Санкции отменят»: в Риге призвали к дружбе с Россией

Бывший мэр Риги Ушаков рассказал об отмене санкций против России

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Мэр Риги Нил Ушаков на церемонии вручения пермий Международного Фонда единства православных народов...

Мэр Риги Нил Ушаков на церемонии вручения пермий Международного Фонда единства православных народов, 2015 год

Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Ограничительные экономические меры Евросоюза против России рано или поздно будут отменены, поэтому Латвии нужно восстанавливать полноценные отношения с Москвой, заявил бывший мэр Риги Нил Ушаков. В прошлом месяце президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудила санкции с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Бывший мэр Риги Нил Ушаков выразил уверенность в том, что рано или поздно ограничительные экономические меры Евросоюза против России будут отменены — и Латвии уже сейчас надо предпринимать шаги по восстановлению полноценных отношений с Москвой, передает информационное агентство Sputnik.

«Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится. Если мы говорим о том, каким образом нужно строить отношения с Россией... Например, у нас в Рижской думе на заседании комитета идут оживленные разговоры о том, что рижский вице-мэр Вадим Баранник не может ехать на конференцию в Москву. В то же время мы в новостях читаем, что конференцию посетил премьер-министр Швеции», — пояснил политик.

По его словам, Латвии нужно брать пример с ФРГ касательно отношений с Россией.

«На мой взгляд, нужно смотреть на то, как ведут себя те же самые немцы. С одной стороны, у них есть твердая позиция по многим вопросам, с другой — самоуправления сотрудничают. Нужно понимать, что рано или поздно придет время, когда взаимные санкции закончатся, поэтому нужно думать о том, каким образом мы строим отношения», — подчеркнул Ушаков.

Он отметил, что Латвии угрожают националисты, которые распространяют опасные иллюзии и страхи по поводу русскоязычных. Подобные националистические настроения есть и в других странах ЕС.

«В каждой стране это выражается по-своему. Если критическая масса в Европе достигнет определенного уровня, мы потеряем самое главное, что у нас есть — развитие нашего государства. Мне и моей партии «Согласие» удалось показать, что латыши и представители других национальностей могут работать рука об руку, в отличие от националистически настроенных политиков», — подытожил бывший рижский градоначальник.

Глава конституционной комиссии эстонского парламента Яак Мадисон также прокомментировал идею отмены антироссийских санкций. По его словам, все страны по-разному относятся к теме снятия санкций с России, так как у всех разная внешняя политика.

«Например, Франция никогда раньше не имела таких проблем с Россией, как мы с Финляндией и Латвией», — добавил политик.

Месяц назад еврокомиссар и кандидат на пост президента Литвы от социал-демократов Витянис Повилас Андрюкайтис также выражал уверенность в том, что Вильнюс должен прекратить антироссийскую риторику и начать взаимодействовать с Москвой. По мнению политика, Литва должна сменить свою политику в отношении России на «нормальное поведение».

«Следует ясно сказать, где мы не будем договариваться и будем придерживаться своих требований, а где можем искать точки соприкосновения», — заявил он, презентуя свою предвыборную программу.

Андрюкайтис также указал на то, что политические противоречия не должны мешать торговым связям России и Литвы, отношениям в сфере науки, культуры и прочих сферах. Он напомнил, что после решения президента Эстонии Керсти Кальюлайд посетить Москву с рабочим визитом «все затихли и начали думать, что делать».

По его мнению, это говорит о необходимости вернуть «комплексное осознание мира», передает ФАН.

Тремя днями ранее стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве обсудила санкции против РФ, которые поддерживает Таллин.

Российский лидер в ходе беседы сказал, что отсутствие нормального диалога между официальными лицами государств-соседей плохо сказывается на развитии обеих стран. Так, он отметил, что товарооборот двух стран за последние два года упал на 50% из-за отсутствия диалога на официальном уровне.

«Правда, за прошлый год он немножко вырос — плюс 17%», — добавил президент России.

Президент Эстонии отметила, что страна является членом Евросоюза и поэтому «поддерживает европейский механизм санкций», а также «территориальную целостность Украины и Грузии».

В правительстве Литвы негативно оценили встречу президентов Эстонии и России. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс посоветовал эстонским властям соблюдать осторожность в процессе взаимодействия с Россией, а также призвал согласовывать темы диалога. Дипломат напомнил, что прибалтийские республики должны соблюдать принцип единства.

«Обычно мы это координируем и действуем объединенно, всегда это более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или балтийских стран», — сказал глава министерства иностранных дел Литвы.

Линкявичюс добавил, что перед визитом Кальюлайд в Москву Таллин не предоставил детальную информацию о встрече с российским лидером. Например, список тем, которые планировалось обсудить с Путиным.