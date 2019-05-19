«Не заигрывай с Россией»: Саакашвили обратился к Зеленскому

Москва «не способна к договорам», и избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит «заигрывать с Россией» — такое мнение выразил бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «Наш».

Кроме того, грузинский деятель назвал Украину «теневым государством» и предупредил Зеленского о проблемах внутренней политики.

Двумя неделями ранее Саакашвили выразил желание вернуться на Украину, чтобы заняться обучением молодых политиков.

«На Украину я точно хочу вернуться, потому что меня лишили гражданства незаконно, выкинули из страны по-бандитски и, мне кажется, справедливость в этом смысле должна быть восстановлена. Тем более, что то же самое со мной произошло и в Грузии», — сказал он, добавив, что намерен дождаться официального вступления в должность Зеленского.

Саакашвили указал, что в Киеве есть широкий фронт работ для него, передает ФАН.

«Я хочу быть, во-первых, среди своих друзей в Киеве. Во-вторых, мне кажется, что сейчас придет огромное поколение новых людей в украинскую политику, молодежь. Молодым людям нужны подготовка и консультации. Кроме того, им нужно читать лекции», — сказал политик.

В конце марта нынешнего года

Зеленский признался, что считает необходимой для себя помощь Саакашвили.

По словам Зеленского, бывший губернатор Одесской области выполняет роль «защитника демократии Украины в Европе».

«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — сказал Зеленский.

Он также назвал грузинского политика серьезным дипломатом.

«Думаю, что Михаил Саакашвили играет сейчас самую большую роль, когда защищает демократию Украины в Европе и показывает это своими действиями. Он серьезный дипломат и серьезный консультант для всех людей, для всех кандидатов, которые идут сегодня в политику», — заявил Зеленский, добавив: «пускай приезжает».

Саакашвили тоже похвалил Зеленского.

«Как он [Зеленский] не похож на традиционных политиков», — написал бывший грузинский лидер в фейсбуке.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов РФ жителями отдельных районов Донбасса, охваченных военными действиями. Саакашвили прокомментировал этот указ.

«Путин проверяет на вшивость команду Зеленского.

Видимо, он [Путин] хочет, чтобы Украина сразу пошла на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров и перейдя в двусторонний формат», — предположил грузинский политик.

Он добавил, что имеет большой опыт общения с российским лидером, и чем больше ему уступать, тем больше он «будет требовать».

По мнению Саакашвили, у Зеленского «достаточный запас прочности», чтобы выдержать «это все». При этом Киев, отметил экс-президент Грузии, должен сам вылезти из той ситуации, в которую себя загнал.

«Украина ничего не должна России, а Россия — в большом долгу перед Украиной», — подытожил Саакашвили.

В декабре прошлого года в квартиру Саакашвили в Киеве пришли с обысками украинские силовики. Сам политик залез тогда на крышу здания в знак протеста. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали его по подозрению в содействии преступной организации.

В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у экс-губернатора Одесской области был тернистый политический путь, передает НСН.

«От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике. Путь был тернистый.

Ситуация у него сложная», — подчеркнул всю серьезность положения представитель Кремля.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «шутами» Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко.

«Родившийся шутом человек королем никогда не станет, если даже годами будет протирать штаны на королевском троне», — написал руководитель российского региона в своем инстаграме.

Он отметил, что американцы поймали Саакашвили и сделали президентом Грузии.

«А он, вместо того чтобы страной править, то галстуки ел, то в подворотнях прятался. И этот шут гороховый, которого ищет родная полиция, чтобы посадить в тюремную клетку, дает советы Украине, как победить Россию», — отметил Кадыров.