Спутался с россиянкой: вице-канцлер Австрии лишился поста

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил, что уходит в отставку в связи с разразившимся скандалом из-за опубликованных фрагментов видеозаписи, на которых видно, как он разговаривает с женщиной, предположительно россиянкой, передает РИА «Новости».

«Я сегодня <...> говорил с канцлером Себастьяном Курцем, попросил об отставке с должности вице-канцлера Австрии, и он примет это решение», — заявил Штрахе журналистам.

Он добавил, что его должность председателя Австрийской партии свободы (АПС) перейдет к нынешнему министру транспорта Норберту Хоферу после того, как он сложит свои полномочия в воскресенье, 19 мая.

Отметим, что его отставки потребовали оппозиционные партии Национального совета Австрии. Кроме того, они настаивают на проведении новых парламентских выборов. Представители оппозиции отметили, что «это правительство кончилось» и что «для канцлера Курца есть один выход: встретиться с президентом», передает ТАСС.

Скандал с участием вице-канцлера Австрии разгорелся в пятницу вечером после того, как немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали фрагменты видеозаписи и материалы о том, что Штрахе встречался в июле 2017 года с, предположительно, россиянкой.

Он и его помощник Йоханн Гуденус [в настоящее время глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте] проводили на Ибице переговоры с некой Аленой Макаровой. Она, как утверждают СМИ, хотела купить издание Kronen Zeitung, инвестировав крупную сумму денег. Австрийские политики якобы предложили ей обеспечить доступ к государственным контрактам. Взамен они хотели, чтобы она оказала финансовую помощь АПС на парламентских выборах.

Между тем некоторые СМИ считают, что женщина была приманкой, а встреча — ловушкой. В частности такое мнение выразила газета Welt, с которой согласно и издание Spiegel. Последнее СМИ отмечает, что вилла, где велись переговоры о «миллионных сделках», оборудована несколькими скрытыми камерами. Однако для изданий неясно, кто и зачем так подставил вице-канцлера.

Сам Штрахе признался, что он действительно виделся с этой женщиной тогда. Этот «приватный ужин», по его словам, был их единственной встречей. «После у меня больше не было контактов с ней, я ее больше не видел», — сказал он, утверждая, что АПС не получала от нее никакой помощи и никто из членов партии не контактировал с женщиной.

«Это было глупо, безответственно, это была ошибка», — прокомментировал запечатленный с ней разговор Штрахе, отметив, что был в состоянии алкогольного опьянения, чем и воспользовались злоумышленники. В то же время он назвал публикации в СМИ «намеренным политическим убийством».

Как передает ТАСС, австрийский политик Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил, что встречался на Ибице не с россиянкой, а с гражданкой Латвии, опровергнув таким образом заявления СМИ.

«Особенно скверным был предлог, под которым, очевидно, две подсадные утки обратились к Йоханну Гуденусу после смерти его отца, когда он был в подавленном настроении, и рассказали, что их интересует охотничье поместье его семьи. Предполагаемая латвийская гражданка ЕС рассказала со своей дочерью, что хочет переехать в Вену, осесть в Австрии и вложить инвестиции. Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной», — предполагает Штрахе, сказав, что затем состоялась частная беседа на Ибице в присутствии ее немецкого знакомого.

«Определенные отрезки видео были вырезаны из общего контекста и нацелены против нас», — указал Штрахе, отметив, что это была частная встреча, в которой участвовали только он и его помощник Гуденус.

Отметим, что руководитель фракции Австрийской партии свободы в Национальном совете Австрии, которая является нижней палатой парламента, Йоханн Гуденус также объявил об уходе в отставку, передает ТАСС.

«Я объявляю, что складываю с себя полномочия руководителя парламентской фракции и депутата Национального совета. Также я ухожу с других постов в Австрийской партии свободы», — сказал Гуденус, выразив сожаление о том, что его «поведение разочаровало доверие избирателей, функционеров и сотрудников».

После того, как вице-премьер Австрии подал в отставку, оппозиционные партии страны вышли на демонстрацию против австрийского правительства. В полиции Вены сообщили, что в центре города собрались около 5 тыс. человек, устроивших мирный митинг. В нем приняли участие представители таких оппозиционных партий, как Социал-демократическая партии Австрии, «Новая Австрия — Либеральный форум», «Сейчас — Список Пильца», а также «Зеленые».