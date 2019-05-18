Усиливай санкции: Порошенко дал Зеленскому шесть советов

Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко дал советы новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому. Среди них он назвал сохранение доверия Евросоюза (ЕС), а также укрепление противостояния России, передает РИА «Новости».

«И чтобы я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию. Во-первых, берегите доверие и солидарность ЕС и Украины. Во-вторых, укрепляйте проукраинскую международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит агрессии РФ и поддерживает реформы. Третье — усиливайте санкционное давление западных стран на РФ», — посоветовал Порошенко.

Но на этом он не закончил. Четвертым по счету шло продолжение и воплощение в жизнь Соглашения об ассоциации и закрепление соглашения о ЗСТ [Зона свободной торговли]. Далее он считает, что новому правительству необходимо продолжить «секторальное сотрудничество с ЕС».

«И последнее, самое главное — создайте все условия, чтобы до 2023 года Украина отвечала критериям членства в ЕС и имела возможность подать заявку к полноправному членству в ЕС и подписать План действий по членству в НАТО», — сказал во время выступления по случаю Дня Европы действующий украинский лидер.

Он отметил, что в последние годы у Украины получилось достичь соглашения об ассоциации, безвизового режима, закрепленных в Конституции движения в ЕС и НАТО. Также Порошенко заявил о своей гордости за то, что в период его правления страна стала ближе к ЕС, чем когда-либо раньше в истории. Кроме того, по его словам, больше чем вдвое вырос и товарооборот между ЕС и Украиной с тех пор, как начала работать зона свободной торговли.

Действующий президент страны поблагодарил лидеров ЕС за «особый вклад в общую историю успеха». Помимо этого, он выразил слова благодарности и послу ЕС на Украине Хьюгу Мингарелли. Украинский лидер считает, что дипломат «подарил становлению европейской Украины большую энергию и частичку души».

Напомним, что уже через два дня президентом Украины станет победитель второго тура голосования Владимир Зеленский. По решению 315 депутатов Верховной рады он вступит в должность в понедельник, 20 мая. Отметим, что для утверждения дня присяги новоизбранного главы государства необходимо было минимум 226 голосов народных избранников.

Всего в профильный комитет украинского парламента поступило около 10 предложений, связанных с днем, на который можно было бы назначить присягу. Затем эти предложения были направлены парламентариям для голосования и утверждения точного дня.

Сам Зеленский требовал назначить для проведения инаугурации 19 мая, как, по его словам, того требует «народ Украины». Он отмечал, что депутаты должны действовать в интересах страны, а не думать о своих «депутатских ксивах», затягивая решение этого вопроса. Кроме того, он называл еще одну причину в пользу именно этой даты — необходимость «уже работать» и наличие графика.

Сами депутаты заявляли, что для них оптимальной датой проведения официальных мероприятий будет 28 мая, чтобы Зеленский не успел распустить парламент до выборов. Однако впоследствии они изменили свое решение. Возможно, это связано с позицией иностранных государств, которая была выражена на встрече Петра Порошенко и стран G7. Тогда украинского главу призвали передавать власть преемнику.

«Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ», — говорится в посте, размещенном в твиттере французского председательства в «большой семерке». Отмечается, что во время встречи послы европейских стран обсудили с Порошенко достигнутый прогресс и дальнейшие реформы.

Некоторые украинские парламентарии предполагали, что затягивание выбора даты инаугурации происходит из-за Петра Порошенко, который «никак не может смириться с тем, что он проиграл». Такое мнение выражал нардеп Юрий Павленко, передает РИА «Новости». Павленко считает, что Порошенко намерен оставаться на своем посту как можно дольше.

Между тем сам Порошенко говорил о том, что примет любое решение депутатов касательно даты вступления Зеленского в должность. Он отмечал, что в его интересах как можно быстрее провести инаугурацию новоизбаранного главы государства.

«Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка о скорейшем вступлении господина Зеленского в должность», — заявил украинский политик 13 мая. Его слова передает телеканал «Прямой».