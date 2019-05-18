Не нуждаемся в опеке Киева: крымские татары ответили Зеленскому

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал «вернуть» Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.

«Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий — как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день», — написал политик.

Он также пообещал «освобождение» крымчан.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с крымчанами. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!» — резюмировал Зеленский.

В ответ на это председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров призвал новоизбранного президента Украины не политизировать трагическую дату и заверил его, что в «освобождении от оккупации» крымские татары не нуждаются, передает НСН.

«Как председатель национально-культурной автономии, как крымский татарин и активный общественный деятель, могу заверить нового президента Украины, что

крымские татары не нуждаются больше во внимании украинских властей и президента этой страны.

Ни из какой оккупации нас освобождать не нужно, потому что мы не считаем себя оккупированными. Мы наконец-таки последние пять лет просто живем и строим то мирное небо, которое мы сохранили в 2014 году», — сказал Умеров.

Глава объединения крымских татар также посоветовал Зеленскому сосредоточиться на своей инаугурации, назначенной на 20 мая, и не привлекать к себе внимания через призму крымско-татарского народа.

«Это очередные слова, которые мы слышали от всех президентов Украины на протяжении четверти века и которые никакую пользу народу не приносили. Сегодня у крымских татар в Крыму все хорошо. Строятся школы, садики, развивается язык, культура, строится плотное межнациональное согласие, государство этому активно способствует. Гражданское общество как никогда сплоченное.

Трагические даты сегодня не только крымские татары отмечают, но и другие народы, которых коснулись депортация и геноцид. Мы едины в своем горе»,

— резюмировал Умеров.

Неделей ранее Зеленский обнародовал «послание мира», в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются к жителям Крыма и Донбасса с призывами к единству и примирению.

В видеообращении выступили несколько духовных лидеров, включая главу канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, главу Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука, а также лидера одной из неканонических церковных структур, раскольника Филарета Денисенко.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ на это указал, что «послание мира» жителям Крыма и Донбасса, которое представил Зеленский, выглядит неубедительно. По мнению сенатора, видео не может привести к конкретным результатам, так как «слова — это одно, а дела — это другое».

«Там говорится: «Мы с вами, мы вместе, мы одна страна»... [Но] мы не одна страна. Это все прекрасно понимают», — отметил парламентарий.

Еще в начале мая пресс-служба Зеленского сообщила, что он встретился с духовными лидерами и призвал установить диалог между жителями юго-восточной Украины и крымчанами. В ходе беседы политик отметил, что хочет объединить страну, прежде всего, не на словах, а на практике.

Этому, по его мнению, сможет помочь

конструктивный и откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в частности, в Крыму и Донбассе.

Он отметил, что «это первый возможный шаг для возвращения их домой». Эти инициативы поддержали и остальные участники встречи.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек напомнил, что призывы, которые были озвучены в видеобращении, все уже слышали в 2014 году.

«Если бы поверили тогда (в 2014 году. — «Газета.Ru»), то сегодня полуостров представлял бы собой Аппиеву дорогу после восстания Спартака с прибитыми к столбам крымчанами», — отметил депутат.

Он также добавил, что Россия уже сделала свой выбор — в пользу «мирного неба», а не «этнических чисток».

Тем временем заместитель муфтия крымского полуострова Айдер Исмаилов сказал, что духовные лидеры мусульман, проживающих на Украине, неоднократно проявляли неуважение к крымчанам на протяжении нескольких лет — с 2014 года. В связи с этим он считает, что начинать диалог с мусульманами полуострова им стоит с извинений.

Религиозный деятель отметил, что пока еще действующие украинские власти в свое время «внедрили в среду крымских мусульман экстремистские религиозные течения и всячески претворяли в жизнь государственную программу по ассимиляции крымско-татарского народа».

Депутат Госдумы

Наталья Поклонская напомнила, что благодаря воссоединению Крыма с Россией на полуострове сохраняется мир,

а прекращение боевых действий в Донбассе полностью зависит от решения верховного главнокомандующего Украины, передает ФАН.

Ранее представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что есть «две красные линии», которые избранный глава государства никогда не переступит: Крым и Донбасс команда нового президента всегда будет считать украинскими.

«Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — подчеркнул Разумков.

При этом Москва все обвинения в незаконном присоединении территорий категорически отрицает, а президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

15 ноября 1989 года Верховным Советом СССР депортация крымских татар и других народов была осуждена и признана незаконной и преступной. Верховная рада Украины в 2015 году признала депортацию геноцидом крымскотатарского народа и установила День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая. В 2019 года Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом.

21 апреля 2014 года, после вхождения Крыма в состав России по итогам референдума, президент страны Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. Мемориальный комплекс в память жертв депортации в районе железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе Крыма был открыт 18 мая 2016 года.