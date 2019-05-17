Зеленский против Рады: кто проиграет

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что досрочный роспуск Рады остается одним из вариантов действия главы государства после того, как его приведут к присяге. Церемония инаугурации назначена на 20 мая. Проект соответствующего указа о роспуске парламента уже подготовлен, заявил член штаба Зеленского Руслан Стефанчук, передает РИА «Новости».

При этом Стефанчук подчеркнул, что командой прорабатываются «разные варианты подходов», и роспуск Рады является лишь одним из них. По его словам, окончательное решение все равно остается за Зеленским.

Проект документа опубликовал портал «Страна.ua». В документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции «Баткивщины» и «Самопомощи», в двух оставшихся фракциях (БПП и «Народный фронт») находится меньше 226 депутатов — то есть половины конституционного состава парламента.

«Учитывая изложенное президент постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины восьмого созыва.

2. Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 14 июля 2019 года.

3. Кабинету министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную раду Украины.

4. Центральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную раду Украины в соответствии с конституцией Украины, закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», других законов Украины.

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования».

Данный шаг может оказаться под вопросом после событий 17 мая, когда спикер Верховной рады Андрей Парубий объявил о распаде правящей коалиции «Европейская Украина». Таким образом депутаты парламента пытаются помешать избранному президенту Украины распустить парламент.

Сделать это президент может не позднее, чем за шесть месяцев до назначенной даты выборов в Раду. Для этого Владимир Зеленский должен вступить в должность до 27 мая. В то, что депутаты пойдут ему навстречу в выборе даты инаугурации, сложно было поверить.

Тем не менее, казалось, что парламент дал избранному президенту неделю для роспуска. Украинские эксперты посчитали, что команда Зеленского смогла договориться с основными политическими игроками, однако что стало предметом торга, оставалось загадкой.

Ситуация прояснилась 17 мая, когда руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе из правящей коалиции «Европейская Украина».

«Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня», — заявил он на заседании Верховной рады.

После этого Андрей Парубий объявил о распаде коалиции «Европейская Украина». «Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии «Народный фронт» о выходе фракции из коалиции и в связи с этим прекращения деятельности коалиции уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной раде восьмого созыва прекратила свою деятельность. И давайте признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой», — заявил Парубий.

На деле для депутатов эта новость не стала печальной. Распад коалиции может стать причиной, по которой Зеленский не сможет распустить Верховную раду. Согласно закону, у парламента есть 30 дней, в течение которых он может сформировать новое правящее большинство. По этой причине до 16 июня роспуск Рады невозможен. Однако после этого объявлять досрочные выборы будет уже поздно.

«Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до следующих парламентских выборов», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в пятницу на заседании Верховной рады.

Роспуск парламента — решение, которого от Владимира Зеленского ожидали с тех пор, как ЦИК Украины обнародовал официальные результаты второго тура президентских выборов.

Во-первых, избранный президент ясно дал понять, что намерен обновить политический кадровый состав.

Сегодня ключевые посты занимают люди, работавшие под руководством Петра Порошенко. Кроме того, в нынешнем составе Рады нет ни одного представителя партии Зеленского «Слуга народа», притом что большинство мест принадлежит как раз «Блоку Петра Порошенко».

Чем раньше состоятся выборы в Раду, тем больше шансов у партии Зеленского. Сейчас его рейтинг достаточно высок, как и рейтинг «Слуги народа». Согласно данным опроса Социологической группы «Рейтинг», партия избранного президента пользуется наибольшей поддержкой населения. «Слугу народа» готовы поддержать 29,5% среди всех опрошенных и почти 39,9% среди тех, кто придет на выборы и определился.

Второе место занимает «Оппозиционная платформа — За життя» (8,1% и 9,9% соответственно), за ним следует «Блок Петра Порошенко» (7,8% и 10,6%).

За пять месяцев расклад симпатий может измениться, не факт, что уровень поддержки Зеленского будет таким же высоким к октябрю.

«Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно», — говорил Зеленский в апреле изданию «РБК-Украина».

После того как стала известна дата инаугурации, намерения избранного президента подтвердил его политический советник Дмитрий Разумков. «Да, президент будет инициировать роспуск. Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Раду. Они очень четкие и прописаны в законе», — заявил он.

Предпосылки для роспуска парламента, о которых сказал Разумков, — это отсутствие коалиции, и здесь открывается пространство для политических маневров с обеих сторон.

На самом деле, распад правящего большинства, о котором объявил спикер Рады, произошел еще в 2016 году. В 2014 году в «Европейскую Украину» вошли фракции «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии. Через год о выходе из коалиции объявила фракция Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2016 году «Европейскую Украину» покинули «Батькивщина» и «Самопомощь».

В коалиции остались БПП и «Народный фронт», однако количества депутатов не хватает для правящего большинства.

«Народный фронт» вышел из коалиции, которой давно нет», — сообщила команда Зеленского в своем твиттере.

Избранный президент может апеллировать к тому, что 30-дневный срок, отведенный на формирование парламентского большинства, истек еще три года назад. Количество депутатов «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» суммарно составляет 215 парламентеров при необходимых 226.

В Раде, впрочем, не стали предпринимать никаких действий. В течение всего этого времени вопрос с коалицией оставался открытым, однако никого не беспокоил.

«Я считаю этот вопрос спекулятивным, ведь все, что касается работы Верховной рады, собственно и есть работа. Работа Рады является лучшим показателем ее деятельности», — говорил спикер Рады в 2017 году.

На руку Зеленскому играет тот факт, что уже почти год Окружной административный суд Киева пытается получить информацию о составе и количестве депутатов, входящих в коалицию. Однако представители «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» игнорируют запрос.

Проблема в том, что в украинском законодательстве не прописано четких правил на этот счет. Именно поэтому предугадать, как будет развиваться ситуация, достаточно трудно. Непонятно также, имеет ли значение объявление спикера Рады о роспуске парламента.

«Во-первых, коалиции нет с февраля 2016 года, а во-вторых, спикеры парламента с 2010 года лишены права объявлять об отсутствии коалиции. И самовольно присвоить себе это право никак не получится», — написала в своем фейсбуке экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Если Зеленский все же пойдет на роспуск парламенте, то его действия, с большой вероятностью, будут оспаривать в суде. В этом случае законность решения президента будет определять суд.

Тем временем глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк уже заявил Судебно-юридической газете, что, несмотря на выход «Народного фронта» из коалиции, Владимир Зеленский все еще может распустить парламент.

«Таким образом, если в ближайшее время и будет каким-то образом официально сообщено об обстоятельстве отсутствия в Верховной раде коалиции депутатских фракций, это не станет началом отсчета, предусмотренного основным законом Украины месяца для формирования новой коалиции, ведь исключительно президент Украины в своем указе может установить, как долго в Верховной раде действительно отсутствует коалиция депутатских фракций и какие последствия это будет иметь», — сообщает Вовк.

Впрочем, существует и еще один вариант развития событий. Украинские политологи полагают, что произошедшая ситуация может послужить толчком к переговорному процессу между командой Зеленского и депутатами.

Заседание Верховной рады, в ходе которой обсуждалась дата проведения инаугурации, продемонстрировало, что в парламенте немало тех, кто готов к сотрудничеству с избранным президентом. 207 депутатов поддержали Зеленского на голосовании в четверг, среди них 51 член «Блока Петра Порошенко».

Если же переговоры не состоятся или ни к чему не приведут, то Украина будет некоторое время наблюдать за разворачивающимся противостоянием между двумя главными органами власти.