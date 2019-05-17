«Помню Россию по работе в ЦРУ»: что разведал Помпео в Сочи

Есть три сферы, в которых Россия и США могут успешно сотрудничать, заявил госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ФАН.

«Во-первых, наши страны могут вместе постараться принести мир в Афганистан. И Россия, и Штаты осознают исходящую оттуда <...> террористическую угрозу и должны сократить насилие», — заявил Помпео.

Кроме того, российско-американское сотрудничество возможно по проблеме Северной Кореи. Помпео выразил убеждение, что Москва так же заинтересована в денуклеаризации Корейского полуострова, как и Вашингтон.

Наконец, третья сфера сотрудничества — борьба с международным терроризмом, отметил госсекретарь. Он напомнил, что раньше служил директором Центрального разведывательного управления и знает о помощи, которую Россия оказывала Америке в борьбе с террористами.

«И я знаю, что мы спасали русским жизни, также предоставляя им информацию с нашей стороны», — подчеркнул Майкл Помпео.

Госсекретарь США также охарактеризовал прошедшие в Сочи переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым как успешные. Однако политолог Алексей Мухин в разговоре с НСН выразил сомнение в предметности общения.

«Да, действительно, диалог восстановлен. Но является ли он предметным — большой вопрос. Судя по всему, речь идет лишь о взаимном «ощупывании», как говорят сейчас российские эксперты. Приведет ли это «ощупывание» к серьезным и продуктивным совместным проектам, и уведет ли оно отношения Москва и Вашингтона от взаимной устной конфронтации — тоже большой вопрос», — отметил эксперт.

Глава американского внешнеполитического ведомства 14 мая находился с визитом в Сочи. В резиденции Бочаров ручей прошла его встреча с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным.

На встрече с российским лидером, кроме главы внешнеполитического ведомства, присутствовали директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, помощник президента Юрий Ушаков и директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

От американской стороны на переговорах вместе с Помпео присутствовали посол США в России Джон Хантсман, спецпредставитель США по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер.

По итогам переговоров президента России и американского госсекретаря стороны подтвердили заинтересованность в нормализации отношений, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Состоялся неплохой, предметный разговор, подтверждена — что очень важно — заинтересованность двух сторон, чтобы начать выправление отношений и восстанавливать постепенно каналы общения», — отметил Ушаков.

Он добавил, что Помпео подтвердил заинтересованность президента США Дональда Трампа во встрече с Владимиром Путиным на полях саммита «большой двадцатки». Однако Россия «ждет от США конкретики». Помощник российского президента отметил, что «особого прорыва» в ходе переговоров достигнуто не было. Помпео, в свою очередь, назвал переговоры в Сочи «позитивным шагом вперед».

Американские СМИ при этом оценили итоги встречи Путина и Помпео как резкие и почти безрезультатные: стороны, по версии журналистов в США, остались каждая при своем, «красные линии» никуда не делись, утверждает телеканал CNN.

Politico, в свою очередь, пишет, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Майкл Помпео «бодаются» над темой «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году. Шеф Госдепа потребовал от Лаврова представить доказательства, что Россия перестала «вмешиваться» в выборы. Российский министр просто отрицал любые обвинения в причастности России к этому «фейковому скандалу».

«О санкциях речь шла очень коротко. Примерно в том плане, что нельзя вводить против России санкции, одновременно просить Россию сделать что-то такое, что было бы выгодно американцам на международной арене», — сказал Ушаков.

Пожалуй, сфера борьбы с терроризмом действительно является для России и США одной из самых прогрессивных. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп во время своей речи, посвященной стратегии Вашингтона в сфере нацбезопасности, заявил, что

планировавшийся теракт в Санкт-Петербурге, который ФСБ России удалось предотвратить благодаря информации, предоставленной американскими спецслужбами, мог унести тысячи жизней.

«Вчера я получил звонок от президента России [Владимира] Путина, который поблагодарил нашу страну за разведданные, которые ЦРУ передало им (России — «Газета.Ru») относительно большой террористической атаки, запланированной в Санкт-Петербурге, в результате которой многие люди, возможно, тысячи, могли быть убиты», — заявил Трамп.

«Это прекрасно, именно так это должно работать», — подчеркнул Трамп, имея в виду антитеррористическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.