«Игры в санкции»: чеченский спецназ пострадал из-за геев

Москва предпримет ответные меры на новые санкции со стороны США, заявили в посольстве России в Вашингтоне. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на заявление дипмиссии.

«Данные шаги вызовут ответные меры. Отвечая подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому, и мы считаем, что это правильный вариант», — отметили в посольстве РФ.

Минфин США ввел санкции в отношении чеченского спецотряда «Терек» и пяти граждан Российской Федерации, в числе которых — командир «Терека» Абузайд Висмурадов, двое следователей по делу Сергея Магнитского — Геннадий Карлов и Елена Трикуля, бывший начальник исправительной колонии №7 Сергей Коссиев и экс-заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев, который считается причастным к убийству Бориса Немцова адвокатами семьи погибшего.

«Терек» же в Вашингтоне считают причастным к пыткам и бессудным расправам над геями.

Посольство РФ назвало новые санкции «попыткой односторонних принудительных мер <...> вопреки международному праву». По мнению российских дипломатов, цивилизованные страны так не общаются. Кроме того, новые антироссийские санкции «явно противоречат позитивным итогам» встречи президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи, отмечается в заявлении.

Введение санкций в отношении чеченского отряда специального назначения «Терек» могут быть вызваны страхом США перед возможным использованием отряда в Арктике, полагают в дипмиссии.

«Санкции против спецотряда быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение <...> затруднить его сотрудничество в международной борьбе с терроризмом», — добавили дипломаты РФ.

«Минфин продолжает принимать меры против тех, кто причастен к задержанию, издевательствам над Сергеем Магнитским и его смерти. <...> Мы намерены привлечь к ответственности тех, кто ответственен за различные жестокие преступления в России, включая убийство Бориса Немцова и повсеместное нарушение прав ЛГБТ-сообщества в Чечне», — заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

Американские санкции подразумевают заморозку любых активов попавших в «черный список» лиц на территории США, а граждане и компании США теряют право заключать сделки с фигурантами списка.

В 2012 году США приняли «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», согласно которому в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека, вводятся санкции.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, обвиненный российскими правоохранителями в налоговых махинациях, умер в следственном изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, находясь в заключении почти год.

Кроме объявления о новых санкциях, США призвали Россию расследовать смерть Сергея Магнитского.

«Повторяем призыв <...> привлечь к суду ответственных за задержание, преследование и смерть сообщавшего о нарушениях российского юриста Сергея Магнитского, который умер в московской тюрьме», — говорится в заявлении ведомства.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Вашингтон продолжает «играть» в санкции, хотя у самого «рыльце в пуху».

«США продолжили детские игры в санкции. На совести США миллионы жертв, уничтоженные страны, народы, Корея, Вьетнам, Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия. А сколько провокаций, свергнутых правительств, подготовленных главарей террористов наподобие Бен Ладена, не сосчитать. Рыльце в пуху!» — написал он в своем твиттере.

Он также назвал спецотряд «Терек» одним из лучших в сфере борьбы с терроризмом и выразил недоумение по поводу связи Магнитского и Чечни.

В 2007 году аудитор Сергей Магнитский, работавший на инвестиционную компанию Hermitage Capital Management, якобы раскрыл крупнейшее в российской истории единовременное хищение бюджетных средств — 5,4 млрд рублей. Перечень установленных им преступников включал в себя несколько десятков сотрудников различных российских органов исполнительной власти.

24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей скончался в больнице Следственного изолятора №1 г. Москвы. Инициатором его ареста и следователем по его делу оказались ключевые участники хищения, заявлял Магнитский. После его смерти в СИЗО Соединенные Штаты и ЕС ввели санкции в отношении этих людей.