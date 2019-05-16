Последние дни Порошенко: когда Зеленского приведут к присяге

Владимир Зеленский вступит в полномочия президента Украины 20 мая, хотя ранее сам избранный глава государства настаивал на том, чтобы его привели к присяге на день раньше — 19 мая. По мнению Зеленского, депутаты Рады целенаправленно затягивают с церемонией инаугурации, чтобы лишить избранного главу государства возможности распустить парламент в законодательные сроки.

Некоторые депутаты Верховной рады даже предположили, что процедура инаугурации затягивается из-за действующего президента Украины Петра Порошенко.

В частности, такую мысль высказал нардеп Юрий Павленко. «Действующий президент никак не может смириться с тем, что он проиграл», — цитирует РИА «Новости» слова депутата.

По его словам, Порошенко пытается остаться на своем посту как можно дольше, хотя при этом парламентарий согласился с тем, что процедура приведения к присяге откладывается из-за позиции Верховной рады.

Павленко подчеркнул, что в Раде боятся досрочных выборов в украинский парламент, на которые может пойти Зеленский.

Обсуждение даты инаугурации проходило достаточно бурно и сопровождалось многочисленными дебатами. Депутат Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского 19 мая, сообщает «112 Украина». По его словам, он «хорошо знает астрономию», и заверил, что 19 мая, которое приходится на первый день третьей недели месяца, является «гнилым воскресеньем».

Он отметил, что в этот день нельзя ничего начинать делать и желательно перенести инаугурацию вообще на семь-десять дней, что никак не повлияет на работу президента страны. Он также подчеркнул, что это не предрассудки. По его мнению, «солнечно-лунно-земные связи» оказывают значительное влияние на людей.

Всего в профильный комитет Рады поступило семь предложений с различными датами, в которые можно было бы провести инаугурацию. После рассмотрения глава комитета Павел Пинзеник заявил, что никто не уполномочивал комитет определять непосредственно дату церемонии, а потому направил все семь вариантов на рассмотрение депутатам Верховной рады.

Чтобы утвердить дату инаугурации было необходимо набрать 226 голосов депутатов. В итоге было установлено, что Зеленского приведут к присяге 20 мая — за этот вариант проголосовали 315 человек.

Не исключено, что на депутатов повлияла позиция зарубежных стран. Послы стран G7 провели встречу с украинским президентом Петром Порошенко и призвали его плавно передать власть преемнику, сообщалось в твиттере французского председательства в «большой семерки».

Отмечается, что дипломаты обменялись с Порошенко впечатлениями о достигнутом прогрессе и о дальнейших реформах. «Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ», — говорится в заявлении.

Инаугурация избранного президента Украины находилась под угрозой в связи со снятием главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука, а ведь именно глава суда и приводит к присяге нового президента. Cнятие главы судебной власти речь произошло из-за «существенного дисциплинарного проступка», а также из-за «грубого и системного пренебрежения своими обязанностями».

Сам судья заявил, что таким образом власти пытаются совершить «конституционный переворот», чтобы помешать инаугурации нового президента.

Новым главой суда была назначена судья Наталья Шаптала, и именно ей придется проводить церемонию.

При этом в апреле 2014 году «Страна.ua» писала о планах сместить Шевчука и таким образом сорвать инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, так как в этом случае его некому будет приводить к присяге.

Украинские СМИ сообщили, что Конституционный суд Украины проголосовали за снятие Станислава Шевчука с должности своего председателя. Такое решение стало результатом деятельности комиссии по регламенту и этике, выявившей в его работе существенные системные нарушения.