Демарш Киева: Климкин объявил бойкот Совету Европы

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина — он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА «Новости».

Более того, Украина намерена и вовсе пересмотреть степень сотрудничества с Советом Европы в случае восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

Вопрос пребывания России в Совете Европы стал главным на юбилейном заседании организации, которой в мае этого года исполнилось 70 лет.

В торжественном заседании по случаю юбилея важнейшей международной организации Европы примут министры из 30 стран мира, включая главу МИД России Сергея Лаврова, и именно российского министра ждет повышенное внимание прессы. Лавров заявил, что эксперты Совета Европы к министерской встрече подготовили проект решения по России, где говорится о том, что все страны имеют равные права и обязанности. Он также заявил, что финансовые обязательства России в парламентской ассамблее не будут обсуждаться.

Москва была лишена части своих прав в организации после перехода Крыма под юрисдикцию России по итогам референдума 2014 года.

В ответ на это Москва прекратила участвовать в заседаниях ПАСЕ, а c 2017 году пошла на крайние меры — прекратила выплачивать средства в бюджет Совета Европы. Речь идет о значительных средствах, составляющих 10% бюджета организации.

Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд ранее даже говорил о возможном исключении России из Совета Европы в июне 2019 года в связи с невыплатой членских взносов.

Правда, глава МИД России Сергей Лавров еще ранее говорил, что Москва и сама может покинуть Совет Европы, не дожидаясь, что ее исключат из этой организации: «Если они хотят Россию исключить <…>, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами».

Окончательно ситуация должна разрешиться именно 17 мая. Москва ранее дала понять, что оставляет дверь для переговоров открытой. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что

Россия готова заплатить и новый взнос и отдать старые долги, но на одном условии: Совет Европы должен перестать дискриминировать национальные организации. Иными словами, Москва хочет полного восстановления своих прав.

В российских внешнеполитических кругах отмечают, что без России Совет Европы может потерять своей нынешнее значение. До возможного исключения России остается немного времени, но конструктивный диалог наладить трудно — жесткий антироссийский тон задают страны Балтии, Польша, а также Великобритания.

Конструктивную роль в диалоге между Россией и ПАСЕ, по мнению наблюдателей, может сыграть новый председатель Совета Европы — Франция. Париж уже дал понять, что не хочет чтобы Россия покидала организацию. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон подтвердил важность поиска решения, которое позволило бы удержать Москву в составе СЕ со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. «Франция призывает все государства-члены поддержать усилия [по решению этого вопроса], предпринимаемые в настоящее время председательствующей финской стороной», — резюмировали в МИД Франции.

О том, что Россия должна остаться в Совете Европы «со всеми правами и обязанностями», заявила и представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Российские мечты о Европе

Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. Первый президент России Борис Ельцин видел в этом шаге возможность приблизить страну к европейским правовым институтам.

«Мы готовы к строительству новой Большой Европы. Европы без разделительных линий, где ни одно государство не будет навязывать другим волю. Европы, где большие и малые страны являются равноправными партнерами», — говорил первый президент России, выступая на втором саммите Совета Европы.

Однако мечты Ельцина столкнулись с реальностью. Парламентская ассамблея Совета Европы активно критиковала Москву за военные действия в Чечне. Особенно критически настроенным к России в этом вопросе был британский лейборист, лорд Фрэнк Джадд, который вел в ПАСЕ полемику с российским представителем Дмитрием Рогозиным. Рогозин, который в то время возглавлял российскую делегацию, называл коллег Джада «лордами из ПАСЕ».

При этом, несмотря на критику России со стороны Совета Европы, Москва четко следовала взятым на себя обязательствам — в частности, мораторию на смертную казнь. Именно это было главным условием российского членства в Совете Европы.

Самой же главной пользой россиян от пребывания в Совете Европы стала возможность обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Возможностями подавать иски в ЕСПЧ пользовались как оппозиционные политики, так и обычные граждане: матери-одиночки, заключенные тюрем, предприниматели и военные. Как отмечали в Страсбургском суде, в 2017 году россияне были на первом месте среди граждан стран Совета Европы по обращению в ЕСПЧ.

По образцу НАТО и ЕС

Британский премьер Уинстон Черчилль был первым, кто упомянул в своей речи словосочетание «Совет Европы» — идею союза европейских демократических стран.

5 мая 1949 года она была воплощена в жизнь: десять европейских государств — Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Великобритания, Франция и Швеция — подписали Лондонский договор, который основал Совет Европы/ Сегодня в Совет Европы входят 47 государств.

Главной идей Совета Европы было создание наднационального парламента, а также международного суда, который бы занимался защитой прав человека и гражданских прав населения европейских стран.

Кроме того, Совет Европы дал возможность создания европейского кабинета министров и консультативного совета.

Стоит отметить, что при создании Совета Европы государства-основателя использовали структуру уже существующих организаций — НАТО и ОБСЕ.

«Целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами с целью защиты и реализации идеалов и принципов, которые являются их общим наследием, и содействия их экономическому и социальному прогрессу», — говорилось в договоре. Сами цели планировалось достигать посредством заключения соглашений на экономические, политические и культурные темы между государствами.

При этом признавая важность институтов Совета Европы, эксперты отмечают что ситуация вокруг членства России обнажила проблемы самой организации: «Совет Европы сталкивается с огромными проблемами. Кризис вокруг России спровоцировал серьезные финансовые проблемы. ЕСПЧ является жертвой своего собственного успеха, которое завалено тысячами дел, и государства иногда готовы выплатить компенсацию, не обращаясь к решению сути проблемы», — отмечает в своем комментарии на сайте телеканала Euronews директор европейского подразделения правозащитной организации Human Rights Watch Хью Вилльямсон.