«Россия не пожарная команда»: Путин о ядерной сделке с Ираном

На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию.
Владимир Путин, к слову, встречал сегодня в Сочи не только президента Австрии, но и его супругу, а также главу МИД страны Карин Кнайсль. И Владимир Путин, и Ван дер Беллен были гостями на ее свадьбе в прошлом году.
Кстати, Владимир Путин поблагодарил президента Австрии за приглашение в Зальцбург на немецком языке, который он знает достаточно хорошо. В 2017 году президент России в рамках прямой линии с жителями рассказал, что владеет тремя языками.
«На русском, слава богу, на немецком достаточно бегло. Могу немножко объясниться по-английски», — сказал тогда Путин.
На этом пресс-подход российского и австрийского лидеров завершен.
«С точки зрения экономики, я считаю, самое сложное у нас позади, что касается санкций. Вы знаете, что здесь есть определенные предпосылки – политическая ситуация, Крым – сейчас не так просто найти выход. Что касается экономики, я согласен с Путиным. Санкции причиняют всем вред. У Австрии были большие трудности вначале с этим. Сейчас мы продаем технологии, ноу-хау, машины. Ситуация, если смотреть чисто экономически, неудовлетворительна, и я не думаю, что кто-то будет с этим спорить», — сказал Ван дер Беллен.
«Конечно, было бы лучше, если бы никаких ограничений, связанных с политикой, не было. Политически мотивированные ограничения всем мешают, причем нам, может быть, даже в меньшей степени», — говорит Путин.
«Мы готовы к гибкому поведению, мы готовы на компромиссы, мы готовы искать решения любых сложных вопросов и проблем, только не за счет наших фундаментальных национальных интересов», — так Путин ответил на вопрос о влиянии санкций и способах их преодоления. Путин признает, что товарооборот России растет не только в отношениях с Австрией, но и с другими европейскими странами, и даже с США.
Вопрос Ван дер беллену: «Что ожидает Европа, что Россия спасет договор?»
«И мне мало что можно добавить. МАГАТЭ как минимум 13 раз проверял Иран. И результаты были такие, что Иран придерживается соглашения. Санкции со стороны США – это их решение. Это, конечно, не помогает международным отношениям. Без достаточной причины государство выходит из договора. Это подрывает веру в договоры в принципе. Особенно провокационен факт, что США после выхода из СВПД, приняв санкции против Ирана, параллельно сказали, что все европейские компании, которые продолжат сотрудничество с Ираном, будут подвергнуты наказанию. Тут можно сложить два и два, как это будет работать. Отношения США с определенными компаниями, получается, важнее, чем с Ираном. Евросоюз до сих пор не смог найти эффективный инструмент, чтобы противодействовать этому. Любое дополнительное давление на Иран еще ухудшит политические отношения».
Снова вопрос от австрийского журналиста. Вопрос Путину: «За последние дни нарастает напряжение вокруг ядерного соглашения по Ирану. Что могла бы сделать Россия, чтобы спасти этот договор? Кремль заявил, что хотел бы заявить этот договор.
«Мы всегда поддерживали этот договор. Ключевую роль в подписании этого договора сыграл сам Иран и США. Мы были рядом и помогали, надеюсь, эта помощь была эффективной. Мы сожалеем, что договор разрушается. Наша позиция всем известна. Иран после подписания договора является самой проверяемой и прозрачной стороной в мире в этом плане. Я лично имел беседу с директором МАГАТЭ, который лично говорил, что Иран выполняет все свои обязательства. Тем не менее, партнеры наши посчитали необходимым выйти из этого договора. Я неоднократно в разговоре с иранскими партнерами говорил, что на мой взгляд, для Ирана было бы целесообразно оставаться в этом договоре. Скажу недипломатическую вещь. Американцы вышли, договор разрушается, европейские страны ничего не могут с этим сделать. Но как только Иран сделает первые шаги в ответ, на завтра все забудут, что инициаторами разрушения были США, и вина вся будет возложена на Иран. Я иранцам много раз об этом говорил. Я не виду целесообразности для них самих выходить из этого договора. Посмотрим, что будет происходить. Россия – не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать. Это зависит не только от нас, а от всех игроков.»
«С турками легче работать, чем с европейцами. Эрдоган решил, и сделал», — так Путин охарактеризовал ситуация вокруг строительства «Северного потока-2».
Вопрос от российского журналиста. «Что вы думаете об угрозах США относительно «Северного потока-2»? Может ли австрийская компания покинуть проект в связи с этими рисками?»
Ван дер Беллен: «Я думаю, что могу сказать, у австрийцев нет ни малейшего намерения выйти из проекта «Северный поток-2». Мы очень много инвестировали средств в эту возможность, и мы останемся при этом. Если бы американский газ был дешевле российского, это могло бы быть пересмотрено, но сейчас такой возможности нет».
Путин: «Под предлогом различных политических причин предпринимаются попытки недобросовестной конкуренции. Наши партнеры знают, что их продукт дороже и ничем не лучше по качеству, но пытаются навязать своим партнерам свои условия».
Вопрос от австрийского журналиста. «Господин Путин, вы сказали, что у России и США есть интерес восстановить отношения. Какие для этого должны быть условия, и готовы ли вы к личной встрече с господином Трампом? Что вы думаете, чтобы эта встреча состоялась в Вене?»
«Вена — хорошее место для проведения переговоров самого высокого уровня. Но ближайшая возможность встретиться с Трампом у нас будет в ходе «двадцатки» в Японии. Если американская сторона готова к продолжению контактов в особом режиме, мы открыты к этому, в том числе и в Вене. Что касается наших двусторонних отношений, мы так чувствуем, что у американских партнеров есть желание восстанавливать отношения. Речь идет о темах стратегической стабильности, продления СНВ-3. У нас безусловно есть общий интерес в сфере урегулирования региональных конфликтов — Афганистан, Сирия и многие другие точки. Наконец, северокорейская проблема – мы заинтересованы в том, чтобы она была решена. Ядерная проблема Ирана, наконец, — тоже очень острый вопрос, связанный со всем комплексом ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому интересов взаимных много. У нас и в сфере экономики есть чем заниматься. США стали крупнейшим производителем нефти, нам нужно думать, как мы влияем на международный рынок».
«Дело не в нас», — подчеркнул Путин.
Сессия вопросов и ответов.
Президент Австрии приглашает Владимира Путина в следующем году на фестиваль в Зальцбург.
Ван дер Беллен говорит об Украине. «Будем реалистами, сейчас мы должны подождать, как будут развиваться события в связи с парламентскими выборами на Украине. Но многолетняя австрийская мантра — оставаться в диалоге», — подчеркивает он.
«В России Австрия представлена сотнями предприятий и филиалов. Австрийские предприятия приходят сюда, чтобы остаться — не воспринимайте это угрозой», — добавил президент Австрии.
«Мы намерены углублять эти отношения в разных областях, и я рад проинформировать господина президента, что зальцбургский музей готов возвратить античные объекты искусства, которые были перемещены в годы Второй мировой войны и российских фондов», — продолжил он.
«У России и Австрии традиционно великолепные отношения», — подчеркнул Ван дер Беллен.
Весьма успешно развивается сотрудничество по линии гражданского общества, подчеркивает Путин, добавив, что после пресс-подхода они с австрийским коллегой присоединятся к работе форума «Сочинский диалог».
Путин напоминает, что Россия уже более полувека бесперебойно снабжает Австрию энергоресурсами. И в этом плане Москва ценит последовательную позицию Австрии.
В России работает около 1200 предприятий с австрийским капиталом, которые настроены на развитие сотрудничества с нашей страной.
Владимир Путин подчеркивает, что диалог между Москвой и Веной продолжается практически на постоянной основе. Сегодня переговоры с президентом Австрии прошли в деловом ключе, подчеркнул президент. Путин отметил, что главы государств обсудили практически весь комплекс российско-австрийских отношений.
Началась открытая часть встречи.
Австрия, помимо привычного круга двусторонних вопросов, проявляет интерес к урегулированию иранской ядерной проблемы. После выхода США из ядерной сделки Тегеран приостановил выполнение со своей стороны ряда положений соглашения.
«Я рад предстоящим сегодня переговорам с Владимиром Путиным. Темами станут хорошие двусторонние отношения между Австрией и Россией, отношения между ЕС и Россией, а также актуальное развитие вокруг Ирана», — написал Ван дер Беллен в фейсбуке еще до начала встречи.
Евросоюз обеспокоен складывающейся вокруг Тегерана ситуации, поскольку соглашение о постановке ядерной программы Ирана под контроль международных организаций далось с трудом и при усилии ряда членов ЕС. Теперь же ЕС явно не заинтересован в разрушении сделки. А такая угроза над соглашением все же нависла.
О том, что связывает президента Австрии с Россией, мы рассказывали буквально недавно.
Ван дер Беллен впервые посещает Россию в качестве президента своей страны. До этого он уже бывал в Москве и Санкт-Петербурге в составе депутатских делегаций.
А вот в Сочи австрийский политик впервые, и он признался, что город произвел на него очень хорошее впечатление, что ему даже хочется остаться подольше здесь, а потом поблагодарил Путина за организацию встречи именно в этом месте на черноморском побережье.
«Я очень рад этому, поскольку до этого у меня была возможность в качестве парламентария посетить Москву и Санкт-Петербург», — сказал он.
Есть и культурные аспекты встречи российского и австрийского президентов. В частности, Ван дер Беллен заявил, что ближайшей осенью музей Зальцбурга планирует вернуть в Россию восемь предметов античного искусства, незаконно вывезенных из СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Речь идет о трех амфорах и пяти античных надгробных барельефов, украденных нацистским генералом Рудольфом Конрадом из разрушенного музея в Темрюке Краснодарского края. После Конрад подарил их гауляйтеру Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю. А уже после они попали в музей.
Символическое свидетельство о возвращении этих ценностей президент Австрии планирует вручить президенту в Сочи.
Ван дер Беллен назвал, что роднит русских и австрийцев — это терпение.
«Я считаю, что [для диалога] нужно иметь что-то общее, что есть у русских и австрийцев, а именно: терпение. Не стоит ждать, что решения сложных проблем можно добиться за пять минут. Надо говорить друг с другом, оставаться в диалоге. Надо слушать собеседника, попытаться почувствовать себя на его месте. Это и есть нормальная дипломатия. Сейчас есть страны, которые не придерживаются такой дипломатии. Это нехорошо для развития мира в Европе», — цитирует ТАСС слова Ван дер Беллена.
Несмотря на санкции, экономические отношения Москвы и Вены «развиваются прекрасно», подчеркнул австрийский лидер.
Владимир Путин до этого отметил, что товарооборот между РФ и Австрией в 2018 году выборс более чем на 42%.
На встрече с австрийским коллегой Владимир Путин подчеркнул, что благоприятному развитию двусторонних отношений помогает внеблоковый статус Вены.
«господин президент, вы вспомнили подписание договора 1955 года. Этим договором Советский Союз сыграл в этом решающую роль, был возвращен не только в полном объеме суверенитет Австрии, но Австрия закрепилась в Европе как нейтральное государство. Мы это очень ценим, господин президент. Думаю, что внеблоковый статус помогает развивать нам отношения сегодня», — цитирует РИА «Новости» слова российского лидера.
Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен принимают участие в открытии «Сочинского диалога».
Тем не менее, диалог Вены и Москвы периодически сотрясают разного рода скандалы. С чем приехал Ван дер Беллен сегодня, до конца неясно. Все же президент Австрии — фигура больше церемониальная, а руководство страной и правительством осуществляет канцлер. Однако в этом есть и свои плюсы — Ван дер Беллен не связан какой бы то ни было партийной идеологией, а, значит, может выражать свои позиции более свободно и открыто.
Отношения России и Австрии нельзя назвать безусловно гладкими, хотя, Австрия — одно из немногих государств Евросоюза, которое поддерживает скорейшее снятие санкций с нашей страны. В то же время, как член ЕС, вынуждена их поддерживать. У Путина достаточно неплохие отношения с главой МИД этой страны Карин Кнайсль — в прошлом году он даже стал гостем на свадьбе дипломата. А сам Ван дер Беллен недавно признался в наличии у него российских корней.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». В Сочи начинает работу форум «Сочинский диалог», для участия в котором в Россию прибыл президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Помимо посещения форума, австрийский политик проведет переговоры с Владимиром Путиным.
О чем договорятся, лидеры наших стран, рассказываем в режиме онлайн.