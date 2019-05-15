«Россия не пожарная команда»: Путин о ядерной сделке с Ираном

Снова вопрос от австрийского журналиста. Вопрос Путину: «За последние дни нарастает напряжение вокруг ядерного соглашения по Ирану. Что могла бы сделать Россия, чтобы спасти этот договор? Кремль заявил, что хотел бы заявить этот договор.

«Мы всегда поддерживали этот договор. Ключевую роль в подписании этого договора сыграл сам Иран и США. Мы были рядом и помогали, надеюсь, эта помощь была эффективной. Мы сожалеем, что договор разрушается. Наша позиция всем известна. Иран после подписания договора является самой проверяемой и прозрачной стороной в мире в этом плане. Я лично имел беседу с директором МАГАТЭ, который лично говорил, что Иран выполняет все свои обязательства. Тем не менее, партнеры наши посчитали необходимым выйти из этого договора. Я неоднократно в разговоре с иранскими партнерами говорил, что на мой взгляд, для Ирана было бы целесообразно оставаться в этом договоре. Скажу недипломатическую вещь. Американцы вышли, договор разрушается, европейские страны ничего не могут с этим сделать. Но как только Иран сделает первые шаги в ответ, на завтра все забудут, что инициаторами разрушения были США, и вина вся будет возложена на Иран. Я иранцам много раз об этом говорил. Я не виду целесообразности для них самих выходить из этого договора. Посмотрим, что будет происходить. Россия – не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать. Это зависит не только от нас, а от всех игроков.»