Не договорили на свадьбе? Зачем президент Австрии едет к Путину

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен 15 мая примет участие в открытии форума «Сочинский диалог» и встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Форум — гуманитарная инициатива, объединяющая представителей бизнеса, искусства и спорта, а также представителей гражданского общества двух стран.

В интервью ТАСС перед приездом в Россию австрийский президент охарактеризовал отношения между странами как «традиционно хорошие».

Австрия, действительно, одна из немногих стран ЕС, отношения которой с Россией практически не изменились после событий на Украине 2014 года. Несмотря на то что Вена, как член ЕС, присоединилась к санкционному режиму, она выступает за скорейшее снятие ограничений с Москвы.

При этом в последнее время между Россией и Австрией возникли определенные трения, связанные с ситуацией вокруг памятника бойцам Красной Армии в центре Вены.

Он подвергся осквернению со стороны неизвестных лиц. Наблюдатели не исключают — акция могла быть совершена нарочно перед визитом австрийского президента в Сочи, чтобы ухудшить ситуацию в двусторонних отношениях, учитывая чувствительность темы для Москвы. Сам Ван дер Беллен подчеркнул, что в Австрии чтят память советских солдат, погибших в боях за освобождение страны.

«Я считаю, что все в Австрии знают о жертвах, понесенных русскими солдатами в то время, и об этом напоминает великий памятник на Шварценбергплац в Вене», — сказал президент в интервью.

Путин и Ван дер Беллен уже встречались: президент Австрии принимал российского лидера у себя на родине в июне 2018 года.

Через два месяца Путин и Ван дер Беллен смогли увидеться вновь, но уже в неформальной обстановке — оба были гостями на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

В странах ЕС этот визит был воспринят как символ особого значения Австрии для российской политики в ЕС. При этом Кнайсль, несмотря на личные симпатии к российскому президенту, отменила свой визит в Россию в ноябре 2018 года. Это произошло из-за шпионского скандала, вспыхнувшего в Вене.

Австрийские власти сообщили о разоблачении отставного военного, работавшего на Россию с начала 1990-х годов, в чем Вене помогли спецслужбы одной из европейских стран.

Речь идет о 70-летнем экс-полковнике вооруженных сил Австрии, который был задержан по подозрению в продолжительном — более 20 лет — шпионаже в пользу России.

Стоит отметить, что президент Австрии Ван дер Беллен занял достаточно прагматичную позицию. Он подчеркнул, что удивлен тем, насколько публично власти Австрии сообщили о данном деле.

В отличие от канцлера Австрии Себастьяна Курца, федеральный президент имеет большую свободу маневра в своих высказываниях и действиях.

Он принадлежит к Партии Зеленых, в то время как канцлер — член Австрийской народной партии. Многие члены кабинета Курца входят в правонационалистическую Партию Свободы. Именно член этого объединения был главным соперником Ван дер Беллена на выборах президента.

Во время дебатов он жестко атаковал идеологические воззрения своего оппонента Норберта Хофера:

«Я не хочу, чтобы Австрия стала первой страной в Западной Европе, которой управляет правый популист и член пан-германского братства,

— заявлял Ван дер Беллен.

Внук губернатора Пскова

Диалог Путина и Ван дер Беллена, как предполагается, будет строиться вокруг гуманитарной сферы, но не исключено, что они коснутся и общеевропейских проблем, а также ситуации на Украине. Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал Австрию «честным брокером» в украинском конфликте.

Руководство Австрии уже налаживает мосты с избранным украинским президентом Владимиром Зеленским. Себастьян Курц рассказал на днях о телефонном разговоре с новым украинским коллегой.

«Сегодня у нас был дружеский телефонный звонок с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией [в этой стране]», — написал Курц в своем твиттере.

Для австрийского президента приезд в Россию — в какой-то степени возвращение домой.

Его дед был подданным Российской империи и во время правления Временного правительства служил губернатором Псковской губернии. Ван дер Беллен рассказал, что его предки были переселенцами, которые жили в России с начала XVIII века.

Речь идет об известном в губернии дворянине Александре фон дер Беллене, который в свое время призывал псковичей помочь Временному правительству, не допускать «никаких бесчинств, порчи или расхищений имущества». «Бывшее насилие сверху пало! — писал предок австрийского президента. — Не создавайте же вновь насилия снизу!» — писал в издании «Псковская правда» директор Госархива Псковской области Валерий Кузьмин.

Собственная драматическая история, связанная с Австрией, есть и у Путина. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну российский президент рассказал о своем деде, который воевал в Первую мировую войну и ранил стрелявшего в него австрийского солдата: «Дед к нему подполз, достал свой санитарный пакет и перевязал раны», — вспоминал глава государства.

Возможно, интерес к семейным историям поможет установлению хороших личных контактов между президентами двух стран, учитывая важную роль Австрии не только в Европе, но и на международной арене. В Вене находятся штаб-квартиры международных организаций — таких как ОБСЕ и МАГАТЭ.