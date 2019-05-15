Ультиматум Европе: Иран возобновит ядерную программу

С 15 мая Иран прекратил выполнять часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, или, проще говоря, ядерной сделки, заключенной в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. Об этом пишет Reuters.

Отныне Тегеран больше не соблюдает ограничения, касающиеся хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Кроме того, страна приостанавливает продажу тяжелой воды третьим странам на срок 60 дней.

Более того, Иран выдвинул условие — он планирует возобновить производство высокообогащенного урана через 60 дней, если западные участники «сделки» не защитят страну от последствий американских санкций.

Действия иранских властей стали реакцией на выход США из соглашения. О своем намерении Тегеран известил еще в начале мая — тогда стало известно, что Исламская Республика планирует прекратить выполнение обязательств по двум пунктам ядерной сделки.

Сам СВПД сводился к тому, что Иран ставил свою ядерную программу под контроль международного сообщества, а в ответ с Тегерана должны были быть сняты санкции. Однако в 2018 году администрация президента США Дональда Трампа назвала «сделку» невыгодной и разорвала ее.

После этого Вашингтон перешел к стратегии планомерного усиления давления на Тегеран. В частности, США ввели новые санкции, а также отправили к берегам этой страны авианосец.

Стоит отметить, что ультиматум Тегерана не приняли европейские страны, которые остаются привержены «ядерной сделке».

«Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном своих обязательств, связанных с ядерной областью, в соответствии с СВПД и Договором о нераспространении ядерного оружия», — заявили в Европейском союзе.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в совместном заявлении призвали Иран к выполнению обязательств соглашения в полном объеме. При этом они заверили, что продолжат свои усилия для законной торговли с Ираном, и осудили действия США и их меры военного давления.

Задача европейских держав — сохранить СВПД. Лидеры ЕС назвали соглашение «ключевым достижением глобальной организации ядерного нераспространения», которое «отвечает всем интересам безопасности».

В свою очередь, США пытаются убедить европейских союзников покинуть соглашение. На днях глава Госдепа Майк Помпео побывал в Европе с целью оказать давление на участников соглашения — членов ЕС. Европейские лидеры считают, что конфликт с США можно решить с помощью диалога. При этом в заявлениях европейских политиков все же звучат намеки на недовольство действиями Вашингтона.

«Если Иран выйдет из сделки, то ответственны за это будут США. Не удастся вывернуть это так, будто в этом виноваты европейцы», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

Во вторник, 14 мая, Помпео впервые в должности госсекретаря посетил Россию, в Сочи он провел встречи с Путиным и Лавровым. «Мы изложили наш подход критичный в отношении действий американской администрации», — сказал Ушаков. Он добавил, что стороны немало времени в ходе беседы уделили Ирану, однако раскрывать детали переговоров помощник российского президента отказался.

«Я бы сказал, что на этот счет была интересная дискуссия», — заключил Ушаков.

Помпео ранее заявлял, что цель Вашингтона не вести боевые действия против Ирана, а заставить руководство в Иране заключить соглашение на других условиях. В частности, Вашингтон требует от Тегерана прекратить производство баллистических ракет.

Между тем, из рядов правящей партии в адрес Ирана звучит воинственная риторика. Американский сенатор-республиканец Том Коттон в передаче Firing Line на телеканале PBS заявил, что в случае эскалации конфликта с Тегераном США будет достаточно нанести два удара, чтобы одержать победу. Соответствующее видео было опубликовано в твиттере телепрограммы.

Ведущая передачи Маргарет Хувер задала Коттону вопрос о шансах США на победу в случае начала открытого военного противостояния с Ираном. Коттон уверенно ответил, что Вашингтону для победы понадобится лишь два удара. «Да, два удара. Первый удар и последний удар», — заявил Коттон.

На вопрос, что может оправдать нанесение ударов США по Ирану, сенатор ответил, что поводом к военному конфликту может стать нападение Тегерана на американские войска или на войска союзников Вашингтона. Коттон подчеркнул, что не поддерживает военное вмешательство, но при этом предостерег Иран о последствиях возможной агрессии.