«Эффект черных очков»: власти нашли у россиян депрессию

В Кремле описывают нынешнее состояние общества как «эффект черных очков» — когда граждане заранее предрасположены негативно воспринимать происходящие в государстве процессы и не верят, что в ближайшее время произойдут позитивные изменения.

Такое словосочетание в разговоре с «Газетой.Ru» употребили сразу несколько источников, среди которых — высокопоставленный собеседник, источники в аппарате «Единой России» и близкие к руководству партии, а также в администрации президента. И такие метафоры, судя по всему, звучали в рабочих кабинетах не единожды.

Причинами появления «эффекта черных очков» собеседники «Газеты.Ru» называют пенсионную реформу и некоторые другие решения правительства, например, повышение НДС.

В администрации президента даже сравнили подобные «эффекты» с «общественной депрессией».

Собеседник издания сказал, что бороться с этим явлением нужно через большое количество позитивной информации. При этом источник, близкий к Кремлю, полагает, что в настоящий момент пик недовольства уже пройден, а потому фактор «черных очков» уже не так силен.

Выборы на фоне депрессии

Власти уже столкнулись с серьезным снижением рейтингов как раз после принятия решения о пенсионной реформе. Сейчас, как отмечают эксперты, рейтинги стабилизировались, но по-прежнему далеки от значений прошлого года.

Так, электоральный рейтинг «Единой России», по данным ВЦИОМ, на 5 мая составляет 34,5%. Для сравнения — в мае 2018-го он достигал 49,3%, а в первые месяцы того же года и вовсе превышал 50%.

Та же тенденция характерна и в отношении рейтинга одобрения деятельности президента России Владимира Путина. В настоящий момент, по данным того же ВЦИОМ, он составляет 65,5%, хотя накануне выборов в марте 2018 года был равен 80,7%.

Негативному восприятию действительности способствуют и экономические показатели: реальные располагаемые доходы россиян с 2013 года упали на 8,3%. Росстат дает и вовсе угнетающие цифры — более 80% российских семей испытывают трудности с приобретением необходимого минимума товаров.

Эксперты фиксируют снижение покупательской способности жителей России — это видно по спаду потребительской активности.

Совокупность этих статистических данных вылилась в результаты прошлогоднего единого дня голосования, когда сразу в четырех регионах действующие главы субъектов федерации не смогли выиграть выборы в первом туре. В трех из них впоследствии победили оппозиционеры.

Несколько иная ситуация сложилась в Приморском крае, где власть была вынуждена сменить своего кандидата. В итоге на выборах здесь победил представитель «Единой России» Олег Кожемяко.

Кроме того, хуже, чем обычно, показали себя единороссы и на выборах в региональные парламенты. Почти везде их результаты были ниже, чем на предыдущих голосованиях, а в четырех регионах «Единая Россия» и вовсе не смогла получить большинство мандатов.

В этом контексте принципиально важным будет то, как пройдет Единый день голосования — 2019, считает политконсультант, автор телеграм-канала «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов. «Либо результаты [выборов] покажут дальнейшую эрозию [рейтингов власти], либо произойдет возврат в обычное русло», — считает эксперт.

Впрочем, осведомленный источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, не ждет сильного ухудшения результатов для власти. По его словам,

недовольство пенсионной реформой в регионах отошло на второй план, и «эффект черных очков» сходит на нет.

Недовольство по-прежнему выказывают только сельские жители, чьи пенсии примерно равны зарплате, а также специалисты в малых городах — для обеих групп граждан пенсия была неплохой прибавкой к доходам, а потому тот факт, что ее придется ждать дольше, не вызывает положительных эмоций.

По мнению собеседника издания, на прошлых выборах люди голосовали за системную оппозицию не потому, что видели в ней системную альтернативу, а потому, что хотели дать сигнал власти. «Протестное голосование содержало посыл недовольства: «Вот сейчас проголосуем против, и власть одумается», — объясняет источник.

По его словам, люди видят, что голосование за оппозицию не изменило ситуацию к лучшему. Кроме того, как полагает источник «Газеты.Ru», тот пик недовольства уже пройден, политизированность общества спала, а значит, стоит ожидать спокойных выборов. Сейчас, продолжает он, мониторинг настроений скорее показывает запрос на аресты различных региональных деятелей: например, люди воспринимают как проявление коррупции, когда чиновники устраивают на работу своих родственников и приближенных.

Председатель совета директоров ИСЭПИ Дмитрий Бадовский в разговоре с «Газетой.Ru» напоминает такую политологическую концепцию, как кривая Дэвиса — Гарра, согласно которой угроза протестного действия выше, когда период экономического роста сменяется стагнацией или спадом. В период роста у людей растут ожидания, и этот процесс не останавливается при кризисе, и чем больше разрыв между ожиданиями и реальным положением дел в экономике, тем больше опасность для властей.

«С одной стороны, общество не хочет отказываться от ожиданий, надежд, не хочет снижать на будущее планку жизненных стратегий для себя и своих детей, даже если в окружающей социально-экономической действительности «что-то пошло не так». А власть одновременно не может ничего предложить или сделать, чтобы вернуть траекторию роста и веру в позитив», — резюмирует исследователь.

Эксперт отмечает, что

ключевой вопрос сейчас как раз в том, сможет ли власть реализовать свою идею — реальным запуском нацпроектов и их масштабным финансированием перебить негативные социально-экономические эмоции и сократить тот самый разрыв ожиданий и реальных возможностей.

В прошлом году увеличившийся протестный потенциал нашел свой выход преимущественно в электоральном поле, на выборах, указывает Бадовский. И такой «выпуск пара», безусловно, наиболее предпочтителен.

Как бороться с «черными очками»?

Бороться с «общественной депрессией» можно, уверен источник «Газеты.Ru» в Кремле. «Как и в случае с обычной депрессией, с ней можно бороться одним методом — потоками позитивной информации», — считает он. Как пример, продолжает собеседник, — новость о вручении звания героя труда известному советскому и российскому актеру Василию Лановому, который 9 мая возглавил шествие «Бессмертного полка» вместе с Владимиром Путиным. Другой вариант позитивной информации — открытие того или иного инфраструктурного объекта.

Высокопоставленный источник «Газеты.Ru» также напоминает, что позитивное влияние оказало и послание президента Федеральному собранию.

8 мая Путин на последнем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отметил необходимость того, чтобы люди ощущали конкретные результаты работы властей.

«Людям неинтересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы — это все наши с вами вопросы, а не граждан, которые ожидают конкретных результатов. Им не важно, как согласовывали, когда перечисляли средства на те или иные мероприятия. Гражданам важен результат, и не в отдаленном будущем, а сейчас»,

— заявил президент. Люди должны видеть, что идет «позитивный процесс», который приводит к конкретным результатам, добавил он

«Обращаюсь ко всем должностным лицам, которые отвечают за реализацию нацпроектов: нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека», — резюмировал Путин.

Высокопоставленный источник «Газеты.Ru» полагает, что на данный момент у власти достаточно «ресурса», а потому каких-то серьезных проблем не ожидается. Его должно хватить и на будущий политический транзит в 2024 году. Однако в случае если власти пойдут еще на какие-то шаги типа новых налогов, которые приведут к снижению доходов или увеличения затрат для населения, ситуация может стать опасней. По словам собеседника «Газеты.Ru», в администрации президента понимают это и выступают против подобных мер.