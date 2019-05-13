Выйдем из минских соглашений: Киев угрожает Европе

Киев не будет выполнять минские соглашения, касающиеся деэскалации в Донбассе, если Запад восстановит Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы – пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин, при этом не пояснив, как соотносятся эти два фактора.

Об ультиматуме Киева дипломат рассказал журналистам в Брюсселе после заседания министров иностранных дел государств — членов ЕС и стран - участниц Восточного партнерства под председательством Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

«Я им честно сказал, если вы двигаетесь туда, куда хотели идти несколько стран (удовлетворить требования России о возобновлении ее прав в ПАСЕ без выполнения предпосылок – прим. «Газета.Ru»), на самом деле я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых — у нас Минска нет, а во-вторых — это убило его не только ... из Москвы, но и вы его последовательно убиваете», — подчеркнул министр.

На вопрос, как связано одно с другим, глава украинского внешнеполитического ведомства ответил несколько абстрактно.

«В ЕС все понимают, что после того, как Россия начала практически выдавать паспорта, если будет какой-либо шаг, который будет рассматриваться как шаг навстречу России в Совете Европы ... тогда вообще вся логика того, что мы делали, тотально разрушается», — заявил Климкин.

Неделей ранее

Киев выразил опасения в связи с тем, что права делегации РФ в ПАСЕ могут восстановить.

Напомним, РФ была лишена права голоса и ряда полномочий в ПАСЕ из-за ситуации с Крымом. В 2014 году полуостров вошел в состав России по итогам референдума. В Москве заявили, что в условиях ограничений в ПАСЕ работать не представляется возможным, поэтому было принято решение не подавать документы для аккредитации в международной организации, передает ФАН.

При этом в апреле нынешнего года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой, в частности, указывается на необходимость сохранения членства России в СЕ и содержится призыв к Москве назначить делегацию, а также выплатить взносы в бюджет организации. За принятие документа выступили 105 парламентариев, против — 30, воздержались 16 дипломато.

«Санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации. В 2017 году в ответ на сложившуюся ситуацию российское правительство приостановило выплаты взноса в бюджет организации, что привело к бюджетному кризису организации, который угрожает основным направлениям деятельности СЕ», — поясняется в документе.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в этой связи подчеркнул, что Россия вернется в ПАСЕ только при восстановлении российской делегации полноценных прав.

«И чтобы в нас не просто видели членов, которые платят взносы, но мы являемся полноценными, равноценными членами, участвуем во всех выборах… Мы пойдем только на условиях, соответствующих стандартам международного права», — добавил российский депутат.

В Совете Федерации также назвали действия Европы неубедительными.

«Если включенный в резолюцию призыв к России вернуться — это и шаг в верном направлении, то очень маленький и неубедительный, да и не подпертый гарантиями отмены санкций и отягощенный угрозами в наш адрес. Слишком шаткая основа для полноценного возвращения российской делегации», — заявил сенатор Алексей Пушков.

Двумя днями ранее

Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что в настоящее время риск выхода России «навис над организацией», и это станет настолько же «серьезным событием, как и Brexit».

Председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико также выступал против санкций и ограничительных мер, наложенных на российских коллег. К тому же он предполагал, что возвращение России в ПАСЕ оказало бы благоприятное влияние на работу организации.

Сейчас задолженность России перед СЕ составляет около €60 млн. По крайней мере, об этой сумме говорил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген. Москва заявила, что до полного восстановления прав Европа не получит ни единого евро.

Помимо этого, Россия прорaбaтывaет вопрос о выходе из Европейской конвенции по прaвaм человекa. Это может произойти в случaе, если не будет нaйден компромисс, зaявил постоянный предстaвитель РФ при СЕ Ивaн Солтaновский. В случaе выходa стрaны из СЕ, россияне потеряют возможность подaвaть жaлобы в Европейский суд по прaвaм человекa, передает НСН.

Что же касается минских соглашений, то Москва неоднократно указывала на то, что Киев итак их не соблюдает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выражал надежду на то, что новое руководство Украины осознает ответственность и будет способно к решению кризиса в стране путем выполнения минских договоренностей.

Данное заявление глава российского МИДа сделал во время выступления на открытии Московской международной конференции по безопасности.

«Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность и в полной мере будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и нормандского формата в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202», — указывал дипломат.