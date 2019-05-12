«Народ Украины требует»: Зеленский приступил к роспуску Рады

Если видеоролик команды Зеленского, посвященный вопросу досрочного роспуска Верховной рады, наберет более 1 млн просмотров, то избранный президент Украины «лично обратит внимание» на этот вопрос. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба избранного украинского главы.

К двум часам дня видео набрало порядка 100 тыс. просмотров. Большинство респондентов высказалось за досрочное прекращение полномочий украинского парламента. Уровень доверия граждан к Раде составляет «не более 4%», заявили в команде Владимира Зеленского.

Ранее избранный президент Украины призвал депутатов Верховной рады перенести его инаугурацию на 19 мая. «Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать», — подчеркнул Зеленский.

Если Зеленский вступит в должность главы государства до 27 мая, то он сможет распустить парламент и объявить досрочные выборы. Он заметил, что Украина нуждается в нормальном функционировании государственных учреждений. Зеленский призвал депутатов думать «не о своих ксивах, а о народе», передает ФАН.

Команда Зеленского уже подготовила указ о роспуске парламента – на всякий случай. Парламентарии и депутатские фракции Рады требуют провести инаугурацию 28 мая.

Украинский политолог Вадим Карасев в разговоре с НСН отметил, что онлайн-петиция Зеленского за роспуск Рады не имеет юридической силы.

«Никакой процедуры, которая бы давала возможность начинать роспуск Рады на основе интернет-петиции, нет. Право роспуска парламента четко расписано в Конституции и регламенте Верховной рады Украины. Это право наступает в случае, если происходит распад коалиции», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Рада не будет распущена – у парламента будет месяц на формирование новой коалиции. И лишь в том случае, если коалицию депутатам создать не удастся, то тогда у президента будет право объявить о новых выборах. Карасев предположил, что избранный президент и его команда ищут новые рычаги политического влияния, обращаясь к интернету.

«Эту петицию надо рассматривать как популистский способ давления на депутатов Верховной рады, чтобы они проголосовали за наиболее выгодную для президента Зеленского дату инаугурации. Способ давления снизу», – отметил он. Политолог добавил, что этот «пиар-ход» является эффектным, но неэффективным. Пока что у Зеленского есть один инструмент – апеллирование к интеллигенции и «креативному классу».

Накануне советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что команде нового главы государства нужна «принимающая важные решения» Рада.

По словам Данилюка, Зеленский намерен обращаться в Верховную раду с приоритетными законопроектами и кадровыми назначениями. При этом нужно, чтобы отказ депутата поддерживать хорошую инициативу имел для него «высокую политическую цену».

«Нам нужно чтобы принимались важные решения. Зачем распускать работающую Раду? А неработающую — просто необходимо», — сказал Данилюк. Он добавил, что в Раде ожидают, что Зеленский придет «договариваться-торговаться», но подход нового украинского лидера «будет другим».

4 мая Владимир Зеленский заявил, что депутаты Рады не дают ему вступить в должность. Об этом он говорит на видео, снятом после встречи со спикером Верховной рады и лидерами парламентских фракций.

Зеленский прокомментировал отказ Рады назначить инаугурацию на 19 мая, заявив, что это показательное отношение к народу Украины, избравшему нового президента. В Верховной раде заявили, что лучшей датой для инаугурации Владимира Зеленского будет 28 мая. Депутаты отметили, что дата является наиболее комфортной. К тому же депутаты настроены на эту дату, чтобы у Зеленского не было возможности распустить Раду.

Отметим, что партия Зеленского «Слуга народа» еще ни разу не участвовала в парламентских выборах, и не имеет мест в действующей Верховной раде. Партия стоит на позициях евроатлантизма и либерализма, а также «прямой демократии». Кроме того, Зеленского и его партию неоднократно объявляли популистами, привлекающими под свои знамена избирателей самых разных взглядов и идеологических воззрений.