«США и Россия могут договориться»: что Помпео ищет в Москве

Москва и Вашингтон должны стремиться к поиску общей повестки внешней политики, заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Он также назвал темы своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе визита в Россию 12-14 мая, сообщает CNBC.

По его словам, стороны намерены обсудить ситуацию в Венесуэле, Афганистане, а также Сирии.

«Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что, если Россия и США не найдут общие интересы, то они пойдут разными путями.

«США и Россия могут договориться и совместно работать в Сирии и Афганистане», — уточнил глава Госдепартамента.

Он напомнил свою работу в американских правоохранительных органах, передает ТАСС.

«Я помню, что, когда был директором ЦРУ, плотно взаимодействовал с российской стороной в сфере борьбы с терроризмом. Уверен, эта работа была важной, она позволила спасти жизни американцев и россиян», — подчеркнул Помпео.

Также он пообещал «защищать американские интересы», передает ФАН.

«В тех сферах, где мы сможем найти общие позиции и интересы, мы будем работать совместно, это в полной мере приемлемо, это необходимо, и такова моя обязанность»,

— резюмировал дипломат.

Двумя днями ранее Помпео сообщал, что в приоритетном порядке стороны затронут тему контроля вооружений. В Госдепе отметили, что США заинтересованы в улучшении отношений с Россией. Однако американская сторона намерена честно донести свою обеспокоенность по тем или иным вопросам.

Кроме переговоров с лидерами РФ госсекретарь в Москве встретится с сотрудниками американского посольства и примет участие в церемонии у Могилы неизвестного солдата, чтобы почтить память солдат, павших в совместной борьбе СССР и США с нацизмом.

Стоит отметить, что накануне директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что нескольким российским представителям было отказано в выдаче виз США.

По его словам, данные представители должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке. Глава российской делегации также добавил, что подобная ситуация является «абсолютно недопустимой». Дипломат подчеркнул, что США «грубейшим образом» нарушают свои обязательства.

Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов отметил сложность организации международной дискуссии по вопросам ядерной безопасности и назвал действия США по блокировку российской стороны в переговорах «печальным случаем», передает НСН.

«Этот конкретный случай печальный, потому что ситуация с проблематикой нераспространения ядерного оружия является очень сложной,

требует учета мнения многих стран. К сожалению, американцы, вместо того, чтобы заниматься реальными делами, пошли по пути негативных организационных вбросов. Думаю, мы сможем их преодолеть даже путем проведения форума в альтернативных европейских странах», — указал политик.

По итогам предыдущей встречи с Помпео Лавров отметил, что Россия готова к переговорам и налаживанию контактов с США.

«Я призвал [Помпео] по всем проблемным вопросам пользоваться инструментами дипломатии, а не эмоциями, строго руководствоваться нормами международного права и положениями Устава ООН. Будем продолжать добиваться диалога, нацеленного на поиск компромиссов и баланс интересов», — заявил российский дипломат после переговоров со своим американским коллегой, прошедших 6 мая.

Кроме того, министр ранее сообщил, что лидеры США и России могут встретиться, как только «у них будет такая возможность».

«Считаю, что мы [Сергей Лавров и Майк Помпео] сделали очень неплохой шаг вперед в развитие тех дискуссий, которые состоялись между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом по телефону пару дней назад», — сообщил Лавров.

Со своей стороны американский лидер сообщил, что хочет наладить контакт с Россией и с Китаем. Об этом он заявил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

«Германия платит России ежемесячно миллиарды долларов за трубопровод, и, как предполагается, мы должны защищать Германию от России. Таким образом, Германия дает [деньги] так называемому врагу... Я не хочу ее [Россию] называть врагом,

я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный.

Глупые люди не хотят [ни с кем] ладить», — сказал Трамп.

Последняя на данный момент встреча российского и американского лидеров состоялась на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в декабре 2018 года. Путин обсудил с Трампом столкновение российских и украинских судов в Керченском проливе.

Самая первая встреча Путина и Трампа прошла 7 июля на саммите G20 в немецком Гамбурге. Разговор тет-а-тет носил напряженный характер из-за обсуждения темы обвинений Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.