«Уберите за собой»: Зеленский отменит решения Порошенко

Избранный глава Украины Владимир Зеленский после инаугурации пересмотрит «одиозные решения», принятые уходящим с поста украинского президента Петром Порошенко. Об этом в интервью изданию «Лига.net» сообщил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

«Наша команда Зеленского отслеживает все назначения. Одиозные решения [Петра Порошенко] пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества — как они будут работать? Это называется --«доживать по-новому», — заявил советник избранного украинского лидера. Он отметил, «уходя, лучше за собой убрать».

Экс-министр рассказал и о так называемом 100-дневном плане Владимира Зеленского. «Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать. Хочу подчеркнуть его важность как для внешнего мира, так и для команды. Сейчас многие наши эксперты комментируют планы команды, и появляется ощущение, что мы бежим во всех направлениях», — отметил Данилюк, добавив, что оценил бы его «готовность в 95%».

Советник избранного президента Украины рассказал и о приоритетах в управлении страной. Так, по его словам, на первом месте стоит борьба с коррупцией.

«У нас есть план по перезапуску антикоррупционных органов. Для этого потребуется ряд законодательных изменений и, соответственно, решений Верховной рады. Второй — навести порядок в судебной системе. Сейчас вырабатываем для внесения в парламент конкретные решения, сотрудничаем с общественными организациями, например, с Центром противодействия коррупции. Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей», — отметил приближенный Зеленского.

По словам Данилюка, в планы команды нового президента страны входит перезапуск «набора и аттестации судей». «Волюнтаристское назначение судей Верховного суда, уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы. Судьи Верховного суда, которые были признаны недобропорядочными, — это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами, не до этого», — заявил советник Владимира Зеленского.

«Программа 100 дней — это про приоритеты и пути реализации. Следующий шаг — отбор сильных людей по этим направлениям», — отметил экс-министр финансов Украины. Он добавил, что о того, соберет ли Зеленский «команду профи с правильными ценностями», зависит его успех как украинского президента, за которого голосовал народ.

По словам Данилюка, команда Зеленского тщательно относится к назначениям на посты. «Кандидат на топ-должность при президенте Зеленском — в администрацию президента, МИД, Службу безопасности Украины, Генпрокуратуру, Совет нацбезопасности и обороны и так далее — должен будет пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев. Только затем он может рассчитывать на кресло», — обратил внимание советник Зеленского.

В интервью он также выразил уверенность, что необходимо вырабатывать «цивилизованную политическую культуру». В качестве примера он привел администрацию Белого дома, которая уходя «принимает нужные, но непопулярные решения, чтобы облегчить участь следующему президенту».

«Это часть культуры. А мы — свидетели того, как уходящий президент закладывает новому мины. И это не только кадровые назначения. Это также, например, и отмена статьи за незаконное обогащение, которое создало напряжение во взаимодействии с МВФ [Международным валютным фондом] и ЕС [Евросоюзом]», — сказал Данилюк.

Напомним, что в последние несколько дней Петр Порошенко совершил многие перестановки на управляющих должностях. Так, он сменил командующего Национальной гвардией Украины. Вместо Юрия Аллерова президент поставил Николая Балана. Также он сменил Сергея Наева, который командовал силовой операцией в Донбассе, Александром Сырским.

Порошенко также ввел экс-главу Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрия Артеменко в состав Нацкомиссии, которая регулирует на госуровне сферу связи и информатизации.

Днем ранее, 10 мая, Владимир Зеленский, обращаясь к Верховной раде с просьбой назначить инаугурацию на 19 мая, как того «требует» украинский народ, заявил, что покидающий свою должность Петр Порошенко использует в своих корыстных целях то время, что осталось ему до ухода с занимаемого поста.

«Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер убран и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится, тащит полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар — и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить», — напомнил украинский политик.