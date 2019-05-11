Инаугурация Зеленского: гулять будут две недели

Депутат украинского парламента от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного главы государства Владимира Зеленского в несколько этапов. Проект постановления размещен на сайте Верховной рады Украины.

«О порядке проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги новоизбранным Президентом Украины 19 мая 2019 года и в два этапа», — так называется проект постановления.

Каплин предлагает 19 мая провести инаугурацию в сессионном зале парламента страны, то есть согласно законодательству. Это мероприятие будет проведено в соответствии с официально объявленными Центральной избирательной комиссией результатами выборов.

Второй этап, по мнению депутата, должен пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве 3 июня, чтобы в инаугурации новоизбранного президента могли участвовать, как приглашенные иностранные гости, так и общественность.

«Во время торжественного заседания на НСК «Олимпийский» новоизбранный президент Украины повторно провозглашает присягу украинскому народу и инаугурационную речь», — выдвинул свое предложение Сергей Каплин.

Кроме того, депутат внес предложение о том, чтобы глава Украины ежегодно отчитывался перед народом в день торжественного заседания на НСК «Олимпийский».

Между тем неизвестно в каком составе будет присутствовать на инаугурации американская сторона. Штаб Зеленского хранит эту информацию в тайне. Советник избранного главы государства заявил, что состав делегации не подлежит разглашению. «Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам», — сообщил он.

Однако известно, что это будут американские представители высшего уровня. Об этом рассказал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает ФАН.

Днем ранее, избранный президент страны Владимир Зеленский записал видеообращение депутатам Верховной рады. В нем он заявил, что народ Украины «требует» провести инаугурацию в определенный день.

«Я обращаюсь к Верховной раде: на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать», — приводит РИА «Новости» слова политика.

Зеленский отметил, что, прежде всего, стоит думать не о «депутатских ксивах», а о нормальной работе госучреждений, в которой нуждается Украина. По мнению нового украинского лидера, действующий президент страны Петр Порошенко использует в своих корыстных целях то время, что осталось ему до ухода с занимаемого поста.

«Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер убран и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится, тащит полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар — и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить», — заключил украинский политик.

Однако в Киеве, несмотря на «требование народа» намерены изменить дату 19 мая на другую. В основном, против нее выступают депутаты от фракции БПП. Так, по мнению Александра Сугоняко Владимиру Зеленскому стоит принять присягу 1 июня.

«Провести 1 июня 2019 в 10.00 в зале заседаний Верховной рады Украины торжественное заседание по случаю принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины», — сказано в тексте постановления украинского парламента.

Кроме него, против назначения инаугурации на 19 мая выступают глава фракции БПП Артур Герасимов и лидер «Народного фронта» Максим Бурбака, так как они не пришли на встречу новоизбранного лидера Украины с депутатами Верховной рады.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает эту дату «крайне неудачной» для инаугурации президента, так как «это день памяти жертв политических репрессий». «Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, поэтому президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий», — заявил историк.

Сам Зеленский ранее сообщал, что точная дата будет определена депутатами 14 мая, передает НСН.

Для украинского политика важна дата именно 19 мая, поскольку, как он отметил, «надо уже работать». Кроме того, у него есть «свой график».

Однако сами парламентарии, по словам главы депутатской группы «Возрождение» Виктора Бондаря, выступают за 28 мая, чтобы Зеленский не смог распустить Верховную раду Украины.