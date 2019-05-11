Мало пропаганды: глава Туркмении разогнал СМИ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор председателю Туркменской государственной издательской службы Акмырату Худайбердиеву, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Взыскание было наложено «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе серьезные недостатки», говорится в распоряжении главы государства. Строгий выговор объявлен «с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков», приводит текст документа портал «Фергана.News».

Кроме того, Бердымухамедов уволил директора телерадиоканала Miras Бяшима Атаева. Глава туркменского государственного телеканала освобожден от должности с формулировкой «за серьезные недостатки, допущенные в работе». Временно исполняющим его обязанности назначен главный редактор того же телерадиоканала Кувватберди Хеззиев.

Другим распоряжением Бердымухамедова председателю комитета по телевидению Нурмаммету Гарлыеву объявлен строгий выговор с последним предупреждением «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» и «ослабление контроля за работой телерадиоканалов». Ему предписано в кратчайший срок исправить допущенные в работе недостатки.

О характере «недостатков» не сообщается, однако известно, что туркменский президент нередко критикует чиновников, ответственных за работу государственных СМИ. В конце декабря прошлого года в ходе селекторного совещания Бердымухамедов выражал недовольство тем, что телевидение уделяет недостаточно внимания пропаганде.

Гарлыева президент наставлял, что

в телепередачах должны пропагандироваться «определенные принципы», утверждаться «политические, нравственные и жизненные воззрения», разъясняться вопросы «о духовных ценностях и мироустройстве».

Кроме того, на ТВ надо активнее популяризировать духовные ценности, раскрывать суть происходящих в стране преобразований, указывал Бердымухамедов.

В прошлом месяце Бердымухамедов прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный). Ровач появился на свет в первый день 2019 года, передает ФАН.

Политик исполнил композицию собственного сочинения на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе. Музыку для трека сочинил его внук Керимгулы. Во время номера он аккомпанировал и подпевал президенту. В тексте рэп-композиции говорится, что жеребенок является провозвестником благополучия для всей страны.

Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал, что жест Бердымухамедова нельзя оценивать однозначно. Он отметил, что за выступлением скрывается двойная восточная мудрость главы государства, передает НСН.

В том же месяце международная некоммерческая организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала рейтинг свободной прессы по странам. Государством с самыми несвободными СМИ оказалась Туркмения.

В начале прошлого года власти Туркмении запретили эксплуатацию автомобилей любых цветов, кроме белого.

Официального объяснения этой меры нет, но известно, что белые машины нравятся Бердымухамедову. По крайней мере, разные объекты в республике он посещает именно на них — на нескольких видео только за 2017 год главу республики можно заметить за рулем белых кроссоверов BMW X5 и Infiniti FX35, и внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen.

Позднее стало известно, что цветовой дресс-код оказался еще жестче. Помимо темных тонов, под запретом оказались любые другие цвета, кроме белого или серебристого. По сообщениям местных жителей, машины синего, красного, зеленого и других цветов полиция требует отогнать на штрафстоянку, не давая при этом никаких объяснений. «Виновникам» либо запрещают использование машины, либо требуют ее перекрасить.

Кроме того, отмечалось особое отношение главы государства к приметам и суевериям. На этот фон ложатся действия гаишников Ашхабада, которые минувшей осенью стали останавливать водителей и требовать у них удалить из салона традиционные амулеты и талисманы, в том числе вязанные из верблюжьей шерсти веревочки «аладжа», а также надписи и игрушки. Требование подкреплялось наложением ощутимого штрафа.

Второй президент бывшей союзной республики, богатой природным газом, в 2017 году переизбрался на следующий срок (после изменений в конституции — семилетний), набрав, по официальным данным, 94,27%. Он известен не только как академик и признанный автор нескольких десятков книг, обладатель прижизненного памятника и титула «Аркадаг» (покровитель), но и как наездник и гонщик. Кадры с мероприятий, которые оппозиционное издание «Хроника Туркменистана» размещает на YouTube-канале с музыкой из кинофильмов.