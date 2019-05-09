«Ряженые»: Порошенко атаковал участников «Бессмертного полка»

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Президент Украины Петр Порошенко набросился на участников акции «Бессмертный полк». По мнению украинского лидера, победа над нацизмом в 1945-м году – это «не повод водить по всему миру ряженые «Полки бессмертных». Он также заявил, что на Украине теперь «ритуал празднования Дня Победы, приближенный к общеевропейскому». По мнению сенатора Алексея Пушкова, ряженых Порошенко стоит поискать среди ветеранов дивизии СС «Галичина».

Цинизм президента Украины Петра Порошенко не имеет пределов, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Соответствующий пост сенатор опубликовал в твиттере, передает RT.

«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», – заявил он.

Петр Порошенко в ходе акции «Первая минута мира» ко Дню памяти и примирения 8 мая заявил, что участники акции «Бессмертный полк» – «ряженые», передает ФАН.

«Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые «Полки Бессмертных» по всему миру», — заявил украинский лидер. Он добавил, что никто не имеет права «монополизировать» Победу. Кроме того, Порошенко подчеркнул, что на Украине с 2014 года «свой ритуал празднования», приближенный «к общеевропейской традиции».

На Украине с 2015 года официально конец войны отмечается 8 мая, в День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй Мировой войне. Тем не менее, 9 мая празднуется и День Победы.

%В этом году 9 мая в Киеве запланированы сразу четыре массовых шествия. Самым масштабным будет 180-тысячный украинский марш «Никто не забыт, ничто не забыто», являющийся аналогом «Бессмертного полка».

Акция началась в 8:30 возле станции метро Арсенальная, дальше по улице Московской ее участники отправились к парку Вечной Славы. Мероприятие продлится до 16:00.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил дать «адекватный украинский ответ» на российскую памятную акцию «Бессмертный полк». Об этом он написал в своем фейсбуке, отвечая на пост одного из пользователей.

«А может надо пройтись по городам Украины не с портретами погибших за страну, которой больше нет, а с портретами погибших за Украину на Донбассе, с портретами пропавших без вести там же и в Крыму, с портретами похищенных и спрятанных в тюрьмах РФ украинских граждан?» — написал пользователь Андрей Курков. Он также заявил, что акция «Бессмертный полк» организовывается в Киеве, в парке Славы на деньги правительства Российской Федерации.

Климкин в ответ на это заявил, что полностью поддерживает идею. «Разумная идея. Предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях», — заявил украинский министр.

Акция «Бессмертный полк», приуроченная к празднованию 74-летия Победы, пройдет 9 мая в более чем 110 странах и 500 городах и населенных пунктах по всему миру, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Ожидается, что в этом году шествия за рубежом приобретут еще больший размах. По крайней мере, мы видим по тем обращениям, которые поступают в российские загранучреждения. Количество участников по сравнению с прошлым годом увеличится», — отметила она.

МИД РФ рассчитывает, что в акции в целом ряде государств будут участвовать не только соотечественники, но и дипломаты, представители загранучреждений, местные граждане, ветераны, а также представители антифашистских организаций, сказала Захарова.

По словам официального представителя ведомства, министерство делает все, чтобы власти стран, в которых пройдут эти торжественные церемонии, не препятствовали, а, наоборот, содействовали их проведению.

«Бессмертный полк» — ежегодная общественная акция-шествие, приуроченная к празднованию Дня Победы. Во время нее люди несут фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

История берет свое начало в 2007 году в Тюмени, где шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально является всероссийской.

Одновременно с этим факельные шествия украинских националистов стали проходить на Украине гораздо чаще. В апреле во Львове около 1 тыс. человек провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». Дивизия была сформирована 76 лет назад, в 1943 году.

В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Также участники шествия несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом фоне с тремя коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова. Дивизия войск СС «Галичина» была набрана из украинских добровольцев в годы Второй мировой войны (1939-1945 годы).