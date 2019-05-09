«Ряженые»: Порошенко атаковал участников «Бессмертного полка»

Цинизм президента Украины Петра Порошенко не имеет пределов, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Соответствующий пост сенатор опубликовал в твиттере, передает RT.

«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», – заявил он.

Петр Порошенко в ходе акции «Первая минута мира» ко Дню памяти и примирения 8 мая заявил, что участники акции «Бессмертный полк» – «ряженые», передает ФАН.

«Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые «Полки Бессмертных» по всему миру», — заявил украинский лидер. Он добавил, что никто не имеет права «монополизировать» Победу. Кроме того, Порошенко подчеркнул, что на Украине с 2014 года «свой ритуал празднования», приближенный «к общеевропейской традиции».

На Украине с 2015 года официально конец войны отмечается 8 мая, в День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй Мировой войне. Тем не менее, 9 мая празднуется и День Победы.

%В этом году 9 мая в Киеве запланированы сразу четыре массовых шествия. Самым масштабным будет 180-тысячный украинский марш «Никто не забыт, ничто не забыто», являющийся аналогом «Бессмертного полка».

Акция началась в 8:30 возле станции метро Арсенальная, дальше по улице Московской ее участники отправились к парку Вечной Славы. Мероприятие продлится до 16:00.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил дать «адекватный украинский ответ» на российскую памятную акцию «Бессмертный полк». Об этом он написал в своем фейсбуке, отвечая на пост одного из пользователей.

«А может надо пройтись по городам Украины не с портретами погибших за страну, которой больше нет, а с портретами погибших за Украину на Донбассе, с портретами пропавших без вести там же и в Крыму, с портретами похищенных и спрятанных в тюрьмах РФ украинских граждан?» — написал пользователь Андрей Курков. Он также заявил, что акция «Бессмертный полк» организовывается в Киеве, в парке Славы на деньги правительства Российской Федерации.

Климкин в ответ на это заявил, что полностью поддерживает идею. «Разумная идея. Предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях», — заявил украинский министр.

Акция «Бессмертный полк», приуроченная к празднованию 74-летия Победы, пройдет 9 мая в более чем 110 странах и 500 городах и населенных пунктах по всему миру, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Ожидается, что в этом году шествия за рубежом приобретут еще больший размах. По крайней мере, мы видим по тем обращениям, которые поступают в российские загранучреждения. Количество участников по сравнению с прошлым годом увеличится», — отметила она.

МИД РФ рассчитывает, что в акции в целом ряде государств будут участвовать не только соотечественники, но и дипломаты, представители загранучреждений, местные граждане, ветераны, а также представители антифашистских организаций, сказала Захарова.

По словам официального представителя ведомства, министерство делает все, чтобы власти стран, в которых пройдут эти торжественные церемонии, не препятствовали, а, наоборот, содействовали их проведению.

«Бессмертный полк» — ежегодная общественная акция-шествие, приуроченная к празднованию Дня Победы. Во время нее люди несут фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

История берет свое начало в 2007 году в Тюмени, где шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально является всероссийской.

Одновременно с этим факельные шествия украинских националистов стали проходить на Украине гораздо чаще. В апреле во Львове около 1 тыс. человек провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». Дивизия была сформирована 76 лет назад, в 1943 году.

В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Также участники шествия несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом фоне с тремя коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова. Дивизия войск СС «Галичина» была набрана из украинских добровольцев в годы Второй мировой войны (1939-1945 годы).