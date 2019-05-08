Авакова не трогать: Коломойский думает о новом правительстве

Украинский миллиардер Игорь Коломойский назвал единственного министра, достойного, с его точки зрения, остаться в правительстве нового президента Украины Владимира Зеленского. Как заявил олигарх в интервью Bigus.info, речь идет о главе МВД Арсене Авакове, передает НСН.

«Из действующего кабмина, кроме Арсена Авакова, больше некого отметить. Он должен остаться в правительстве. Чтобы в стране ни происходило, он является фундаментом. Я считаю, что он — фактор стабильности в стране», — заявил бизнесмен.

Коломойский также добавил, что обещание Зеленского привести во власть новые лица накладывает на него определенные ограничения. После прихода «новых специалистов» эти барьеры будет «трудно преодолевать политически», убежден олигарх.

Конституция Украины предусматривает для президента страны возможность лишь представить Верховной раде кандидатуры премьер-министра, министра обороны и главы МИДа. Утверждает их уже парламент. Остальные министерские посты представляет депутатам назначенный глава правительства.

Бизнесмен и экс-глава Харьковской обладминистрации Арсен Аваков стал врио министра внутренних дел в разгар «евромайдана». После первых 100 дней работы в должности министра среди своих достижений Аваков назвал подавление «сепаратистов» в Харькове, создание национальной гвардии и успешную работу милиции во время президентских выборов. При этом он признал, что реформа МВД в сложившихся условиях проведена не была.

При Авакове 15 тыс. милиционеров в Донецкой и Луганской областях, которые остались на территориях, подконтрольных ополчениям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, были уволены из МВД и лишены социальных гарантий.

В должности главы МВД Аваков контролирует максимальное количество силовых ведомств Украины. В его подчинении находятся: национальная полиция, государственная пограничная служба, государственная служба по чрезвычайным ситуациям, государственная миграционная служба и нацгвардия. Он — единственный украинский министр, пришедший к власти в ходе «евромайдана» 2014 года, и до сих пор сохраняющий свой портфель.

В ноябре 2018 года против Авакова Российская Федерация ввела санкции.

На Украине Аваков являлся фигурантом множества уголовных дел. В 1990-х годах его проверяли на причастность к убийству, хищениям газоконденсата, присвоению денежных средств, но до 2012 года в отношении бизнесмена уголовных дел не возбуждали.

26 января 2012 года прокуратура Украины открыла на Авакова уголовное дело по статье 365 УК Украины по факту превышения должностных полномочий — за незаконное изменение целевого назначения и передачи в частную собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн гривен. По словам Авакова, дело было сфальсифицировано.

Позже бизнесмена объявил в международный розыск Интерпол, Аваков был задержан в Италии. Его защита предоставила суду документы, которые свидетельствовали о преследовании Авакова на Украине и доказала, что эти преследования происходят по политическим мотивам. Суд освободил Авакова из-под стражи и отказал Киеву в экстрадиции.

Впоследствии против бизнесмена возбуждали уголовные дела в России и на Украине, но осужден он так и не был.

Порекомендовавший его Зеленскому олигарх Игорь Коломойский — один из крупнейших украинских медиамагнатов, сейчас он живет в Израиле.

Он контролирует самую большую украинскую медиагруппу «1+1». В нее, помимо телеканалов «1+1», его международной версии «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», УНИАН-ТВ и прочих, входят новостной портал ТСН.ua, газета «Главред», «Газета по-киевски ONLINE», информационное агентство УНИАН и таблоид «Дуся».

Именно из-за контроля Коломойского над медиагруппой «1+1» избранного президента Украины Владимира Зеленского обвиняют в связях с олигархом. Принадлежащая Зеленскому студия «Квартал 95» работает с «1+1» c 2012 года, также на этом канале выходит сериал «Слуга народа», в котором Зеленский играет главную роль — президента Василия Петровича Голобородько. При этом украинские СМИ сообщали, что Коломойский должен Зеленскому $4 млн за производственные расходы.

Миллиардер намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, передает ФАН.

«Для меня Зеленский — не персоналия, а некий символ. Символ смены поколений, как заканчивается зима и приходит весна. Хочется жить в стране, которой руководят молодые и симпатичные люди», — говорил Коломойский.