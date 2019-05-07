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Один за другим: почему Порошенко увольняет силовиков

Зачем Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Петр Порошенко снял с поста командующего Нацгвардией страны Юрия Аллерова. Его должность теперь будет занимать Николай Балан, который до этого был заместителем командующего. Отметим, что это не первая перестановка на значимом посту. Так, днем ранее, Петр Порошенко сменил командующего «операцией объединенных сил» (ООС). Вместо Сергея Наева эту должность теперь будет занимать Александр Сирский.

Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова. Соответствующий указ был опубликован на сайте действующего украинского лидера.

«Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в опубликованном сообщении. Представители Порошенко добавили, что другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардией Николая Балана, который до этого был замкомандующего.

По сообщению украинского телеканала «Громадьский», Аллеров самостоятельно ушел в отставку из-за семейных обстоятельств.

Балан, как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел, был назначен по представлению главы ведомства Арсена Авакова. Кроме того, глава МВД Украины может и освободить с должности командующего Нацгвардией страны.

Николай Балан окончил в 1992 году Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище. В течение четырех лет с 2010 года он занимал пост начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. С 2014 года являлся замкомандующего украинской Нацгвардией. За годы службы получил несколько наград — два ордена «За заслуги» и медаль «За военную службу Украине».

Днем ранее Петр Порошенко поменял командующего «операцией объединенных сил» (ООС). Президент Украины снял с должности генерал-лейтенанта Сергея Наева и назначил на этот пост генерал-лейтенанта Александра Сирского. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

При этом, Петр Порошенко остался доволен работой Наева и выразил уверенность, что тот выполнил все поставленные перед ним президентом задачи «на успешно». Он поблагодарил не только освобожденного с должности генерал-лейтенанта, но и всех военнослужащих «за мужество, решительность и стойкость, которые были продемонстрированы при оказании отпора русским оккупантам».

Это рокировку, по словам уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко, он сделал благодаря министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил, Главнокомандующего ВСУ Виктору Муженко.

«Я принял решение поддержать предложение Министерства обороны и назначить на должность Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сирского Александра Станиславовича», — сообщил украинский лидер.

Сирский, считает Порошенко, подходит на эту должность, так как имеет большой опыт и поднялся по карьерной лестнице от командира взвода до заместителя начальника Генштаба (эту должность он занимал до назначения). Кроме того, Сирский принимал «активное участие в антитеррористической операции», говорится в сообщении на сайте главы Украины. «Обеспечил эффективные действия по организации обороны и отпора наступления российских войск», — цитируют Порошенко его представители.

«Я твердо убежден, что его уровень подготовки позволит успешно выполнить поставленные задачи, и руководство силами и средствами Вооруженных Сил, равно как и других военных формирований и правоохранительных органов, находящихся в зоне операции Объединенных сил», — подчеркнул заканчивающий свой срок украинский президент.

Кроме того, Порошенко поздравил Сирского и «приказал» ему «умело применить весь опыт во имя Украинского государства, украинского народа и в координации с руководством государства обеспечить освобождение украинской земли и восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями».

Еще несколькими днями ранее, 3 мая, действующий украинский лидер уволил начальника своей службы безопасности Юрия Федорова, передает ФАН.

«Уволить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника управления — начальника службы безопасности президента Украины управления государственной охраны», — говорится в указе, размещенном на сайте главы государства. При этом причина отстранения Федорова от должности не указывается.

В то время, как действующий президент быстро проводит замену главных своих соратников, избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому советуют заменить все правительство Украины.

Так, председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что первое, что должен сделать Зеленский, вступив в должность президента, — «отправить в отставку кабинет министров».

По мнению политика, страна не может существовать с «профнепригодным правительством господина Гройсмана». Кроме того, считает Медведчук, только в этом случае Зеленский сможет достичь намеченных целей.