Один за другим: почему Порошенко увольняет силовиков

Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова. Соответствующий указ был опубликован на сайте действующего украинского лидера.

«Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в опубликованном сообщении. Представители Порошенко добавили, что другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардией Николая Балана, который до этого был замкомандующего.

По сообщению украинского телеканала «Громадьский», Аллеров самостоятельно ушел в отставку из-за семейных обстоятельств.

Балан, как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел, был назначен по представлению главы ведомства Арсена Авакова. Кроме того, глава МВД Украины может и освободить с должности командующего Нацгвардией страны.

Николай Балан окончил в 1992 году Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище. В течение четырех лет с 2010 года он занимал пост начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. С 2014 года являлся замкомандующего украинской Нацгвардией. За годы службы получил несколько наград — два ордена «За заслуги» и медаль «За военную службу Украине».

Днем ранее Петр Порошенко поменял командующего «операцией объединенных сил» (ООС). Президент Украины снял с должности генерал-лейтенанта Сергея Наева и назначил на этот пост генерал-лейтенанта Александра Сирского. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

При этом, Петр Порошенко остался доволен работой Наева и выразил уверенность, что тот выполнил все поставленные перед ним президентом задачи «на успешно». Он поблагодарил не только освобожденного с должности генерал-лейтенанта, но и всех военнослужащих «за мужество, решительность и стойкость, которые были продемонстрированы при оказании отпора русским оккупантам».

Это рокировку, по словам уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко, он сделал благодаря министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил, Главнокомандующего ВСУ Виктору Муженко.

«Я принял решение поддержать предложение Министерства обороны и назначить на должность Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сирского Александра Станиславовича», — сообщил украинский лидер.

Сирский, считает Порошенко, подходит на эту должность, так как имеет большой опыт и поднялся по карьерной лестнице от командира взвода до заместителя начальника Генштаба (эту должность он занимал до назначения). Кроме того, Сирский принимал «активное участие в антитеррористической операции», говорится в сообщении на сайте главы Украины. «Обеспечил эффективные действия по организации обороны и отпора наступления российских войск», — цитируют Порошенко его представители.

«Я твердо убежден, что его уровень подготовки позволит успешно выполнить поставленные задачи, и руководство силами и средствами Вооруженных Сил, равно как и других военных формирований и правоохранительных органов, находящихся в зоне операции Объединенных сил», — подчеркнул заканчивающий свой срок украинский президент.

Кроме того, Порошенко поздравил Сирского и «приказал» ему «умело применить весь опыт во имя Украинского государства, украинского народа и в координации с руководством государства обеспечить освобождение украинской земли и восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями».

Еще несколькими днями ранее, 3 мая, действующий украинский лидер уволил начальника своей службы безопасности Юрия Федорова, передает ФАН.

«Уволить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника управления — начальника службы безопасности президента Украины управления государственной охраны», — говорится в указе, размещенном на сайте главы государства. При этом причина отстранения Федорова от должности не указывается.

В то время, как действующий президент быстро проводит замену главных своих соратников, избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому советуют заменить все правительство Украины.

Так, председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что первое, что должен сделать Зеленский, вступив в должность президента, — «отправить в отставку кабинет министров».

По мнению политика, страна не может существовать с «профнепригодным правительством господина Гройсмана». Кроме того, считает Медведчук, только в этом случае Зеленский сможет достичь намеченных целей.