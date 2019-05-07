«Я — ваш приговор»: кого посадит Зеленский

В мае избранный президент Украины Владимир Зеленский официально вступит в должность, однако уже сейчас от него начинают ожидать ясности в исполнении предвыборных обещаний, по крайней мере части из них.

Победу в предвыборной гонке Зеленскому обеспечило полное противопоставление Петру Порошенко. Украинцы наблюдали за развернувшейся между кандидатами политической дуэлью, в ходе которой Зеленский неоднократно обещал привлечь Порошенко и его окружение к ответственности за различные злоупотребления.

В начале апреля член команды Владимира Зеленского экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что первые реформы запланированы в судебной и антикоррупционной системах. Кроме того, по его словам, уже спустя неделю после выборов могут пройти «первые посадки».

«Необходимо искоренить полностью этот вирус коррупции и старых подходов», — заявлял Данилюк в апреле.

Таким образом, сразу после официального оглашения результатов второго тура президентских выборов на Украине стали ожидать начала громких политических дел.

7 мая стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Его подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств.

В начале апреля украинский журналист Александр Дубинский сообщил, что спикер Рады отдыхает в фешенебельном пятизвездочном отеле в Катаре. Он также опубликовал видео, на котором Парубий купается в бассейне.

Вскоре после этого представители спикера заявили, что он находился не на отдыхе, а работал — участвовал в открытии 140-й Ассамблеи межпарламентского союза в катарской столице Дохе.

«Ситуация, связанная с возбуждением уголовного дела в отношении Парубия, конечно, имеет политические корни. Смена власти предусматривает ревизию, проверку того, что делал предшественник и люди из его близкого окружения, и как это связано с использованием бюджетных, материальных, денежных средств», — заявил вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе в эфире радио Sputnik.

Спикер Верховной рады — один из соратников Порошенко. Накануне украинские СМИ сообщили, что Андрей Парубий может пойти на парламентские выборы в списках «Блока Петра Порошенко».

Сам политик не раз открыто выражал поддержку покидающий офис президенту. Так, например, 21 апреля, после появления первых результатов второго тура выборов Парубий призвал сторонников Порошенко объединиться.

«Без паники! Держим строй!» — написал Парубий в своем фейсбуке.

Сам же Зеленский в ходе предвыборной гонки неоднократно намекал Порошенко и его сторонникам на то, что им придется столкнуться с проблемами в случае его победы.

Так, например, завершая свою кампанию участием в дебатах, Зеленский сказал Порошенко: «Я — ваш приговор!»

Впрочем, несмотря на громкие обещания Зеленского относительно его оппонента, вопрос о политическом преследовании Петра Порошенко не так однозначен. Избранный президент — не единственный, кому выгодно привлечь первые лица государства к ответственности.

4 мая заместитель главного редактора «Страна.ua» Светлана Крюкова заявила о создании группы специалистов, которые будут заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

«Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. С тем чтобы заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента [Порошенко] и его ближайшее окружение», — заявила Крюкова в эфире программы «Противостояние».

По словам журналистки, специалисты привлекли к расследованию частные детективные компании, «которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом». При этом Крюкова отметила, что

избранный президент Украины не обладает достаточной мотивацией для уголовного преследования Порошенко и его окружения. По мнению журналистки, Зеленский «не был обижен властями» в прошлом.

«Это люди, которые понимают, как работает украинская система правосудия, все эти интриги, договорняки, в которых может утонуть кто угодно. И без оглядки на них и на решения президента [Зеленского] они хотят вести свою кампанию и посадить Порошенко», — утверждает заместитель главного редактора «Страны».

Стоит также отметить, что сегодня расклад политических сил на Украине подвергается кардинальным изменениям. Многие чиновники, которые желают остаться в игре, вынуждены менять стратегию.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что уголовным преследованием в отношении бывшей элиты занимается не сам новый президент, а люди во властных структурах, которые «хотят выслужиться перед Зеленским».

С этим утверждением согласен и политолог Андрей Окара, который отмечает, что

уголовные дела против представителей бывшей элиты «раскручивают» правоохранительные структуры без персонального вмешательства Зеленского.

Впрочем, несмотря на громкие обещания будущего президента, у Порошенко пока нет поводов для беспокойства, и украинские СМИ все больше обращают на это внимание. 21 апреля «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщила, что президент получил гарантию неприкосновенности от США.

«Американцы якобы уже дали Петру Порошенко гарантии неприкосновенности и предупредили команду будущего президента Зеленского, чтоб Порошенко не трогали»,

— сообщает издание.

Информация о защите Порошенко пока не была опровергнута. Если это действительно так, то избранный президент попадает в непростое положение. На фоне громких обещаний, которые стали немаловажным фактором для его победы, Зеленскому будет трудно бездействовать.

Кроме того, украинцы, воодушевленные поражением Порошенко, не станут долго ждать обещанных перемен. Именно публичное наказание первых лиц государства за коррупцию могло бы стать первыми показательными шагами нового этапа в жизни страны. Остальные обещания, касающиеся прекращения конфликта в Донбассе, повышения уровня жизни и улучшения экономики требуют гораздо больше времени и сил.

Украинский политолог Вадим Карасев считает, что

после прихода Зеленского преследований Порошенко не будет, однако он не исключает, что новое руководство страны «ударит по финансовому окружению президента».

В этой связи он приводит дело «Укроборонпрома», связанное с коррупцией в этом холдинге.

Cкандал вокруг «Укроборонпрома» разгорелся после того, как Игоря Гладковского, сына соратника украинского президента Петра Порошенко и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского, обвинили в участии в «миллионных» хищениях в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Украины.

В ответ на появившуюся информацию Владимир Зеленский, на тот момент кандидат в президенты, пообещал привлечь виновных к ответственности, в случае его победы. Команда Зеленского разместила в фейсбуке пост с фотографией, на которой размещена надпись «Виновного посадим!»

«Сегодняшняя власть решила забрать с собой все украденное у народа. Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ, чтобы ни один из них не избежал ответственности», — сообщалось в заявлении.

В конце апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ликвидировать государственный концерн «Укроборонпром». Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает РИА «Новости».

По его словам, вместо него будет создан новый государственный орган, у которого будут расширенные полномочия. Ему будут подчинены предприятия-участники концерна.

По словам Кривоноса, реформирование «Укроборонпрома» поможет уменьшить коррупционные риски в сфере оборонно-промышленного комплекса. Также будет ликвидировано «очень большое количество существующих фирм-прокладок».

Этого, впрочем, может оказаться недостаточно. Громкие политические дела могут стать хорошим пиар-ходом для Зеленского в первое время его президентства. Окажется ли под ударом Петр Порошенко — пока неизвестно.

А вот менее значительные фигуры в политическом пространстве Украины — такие, как Андрей Парубий,— могут стать средством для повышения рейтинга нового президента страны.

Если дело Парубия дойдет до суда, то именно спикер Верховной рады станет первым, чья политическая карьера закончится.

«Если подтвердятся обстоятельства злоупотребления, растраты бюджетных денежных средств, то дело может дожить до суда, чтобы еще раз поднять рейтинг нового президента Украины. Он такие обещания дал — провести проверки, связанные с людьми из ближнего окружения Порошенко, о законности использования бюджетных денежных средств. Поэтому, думаю, если дело пойдет в суд, то господин Парубий может быть привлечен к уголовной ответственности с высокой степенью вероятности», — отмечает вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.