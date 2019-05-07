«На допрос не пришел»: Порошенко игнорирует Генпрокуратуру

Уходящий с поста президента страны Петр Порошенко не явился на допрос в качестве свидетеля в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ). Об этом заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает «112 Украина».

«Еще две недели назад на сегодня, 7 мая, на 10:00 был вызван президент Украины Порошенко Петр Алексеевич для дополнительного допроса в качестве свидетеля, как вы видите, свидетель на допрос не пришел», — сказал Горбатюк журналистам.

Кроме того, представитель ведомства добавил, что никто со следователями не связывался, равно как и не объяснял причину неявки. Помимо этого, «просьбы о возможности переноса» допроса также не поступало.

Горбатюк уточнил, что Порошенко вызывали на допрос с целью выяснения происходящего 1 декабря 2013 года и 18-19 февраля 2014 года, то есть событий «евромайдана». Помимо этого, по словам начальника управления спецрасследований, действующий президент должен был еще подписать протокол своего допроса за ноябрь 2016 года.

«Допрос происходил под видеозапись, в связи с загрузкой президента — то есть он спешил и попросил подписать на следующий день, и вот тот следующий день, несмотря на десятки напоминаний, через генерального прокурора напоминали и передавали копии протоколов», — добавил сотрудник ГПУ. Он отметил, что «лично в течение последних трех месяцев контактировал» с приближенными Порошенко, в том числе с пресс-секретарем украинского лидера Святославом Цеголко.

Горбатюк сказал, что просил соратников Петра Порошенко передать ему документ, потому что следствию «важно завершить это процессуальное действие». Дело в том, что пока протокол допроса не подписан, он не может привлекаться к делу, так как «допрос, хоть и состоялся, но не получил соответствующего процессуального статуса».

«Так как не появился [вызываемый на допрос президент Украины Петр Порошенко], будем дальше вызывать, пока не реализуем эти наши процессуальные полномочия», — обратил внимание представитель ГПУ. Однако, отметил Горбатюк, «на сегодняшний день привод применить нельзя», так как статус президента не позволяет это сделать.

«Если будет повторная неявка — будем обращаться в суд, чтобы накладывать штраф. Это мы реализуем после прекращения полномочий Порошенко как президента », — добавил Горбатюк.

В конце февраля этого года, официально действующий украинский глава Петр Порошенко рассказал, как помогал раненым и выносил погибших во время киевских событий 2014 года.

«У фонтана была расположена цепь «Беркута», которая с помповыми ружьями стреляла в людей. Уже через 15 минут было 11 раненых — на моих глазах. Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров», — цитирует его высказывание ФАН.

Порошенко отметил, что люди во время обстрелов со стороны «беркутовцев» сами просили его о помощи. Тем не менее, слова украинского лидера были подвержены критике.

Татьяна Высоцкая, редактор «Независимого бюро новостей», «была крайне возмущена» тем, как Порошенко «мягко говоря, преувеличивает» свое участие и роль в «евромайдане». Она отметила, что «в 9 утра «беркутовцы» еще не стреляли». «Про остальное — вообще без комментариев», — так журналистка опровергла слова Порошенко. По ее мнению, глава государства таким образом пытается переписать историю.

Помимо заявления Высоцкой, украинский политик Олег Царев, принимавший активное участие в тех событиях сообщил, что Порошенко появлялся там «крайне редко». При этом, по словам политика, украинский президент не мог долго определиться, какую сторону конфликта он будет поддерживать. О том, что Порошенко не мог делать то, о чем говорил, Царев рассказал РИА «Новости».

Между тем, в ноябре 2018 года председатель Социалистической партии Украины Илья Кива рассказал о том, как Петр Порошенко совместно с мэром Киева Виталием Кличко употребляли алкоголь о время «майдана» в конце 2013 — начале 2014 годов. Об этом он рассказал во время ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne. Он отметил, что тогда участники тех событий либо стояли на баррикадах в мороз с «отмороженными пальцами», либо пьянствовали в Доме профсоюзов.

Напомним, что конфликт возник после того, как в ноябре 2013 года в правительстве Украины заявили, что приостановили подписание соглашения с Евросоюзом. Ответной мерой стал долгосрочный митинг, во время которого происходили вооруженные конфликты между агрессивно настроенными националистами и силами правопорядка. Это противостояние получило название «майдан». Его кульминацией стал февральский обстрел, открытый неустановленными снайперами. В результате стрельбы, как сообщают официальные источники, погибли 53 человека и более 100 были ранены. Известно, что среди погибших числятся как протестующие, так и бойцы спецподразделения «Беркут».