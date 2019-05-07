«Это действенный ответ Кремлю»: Климкин приготовил сюрприз

Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «системный и асимметричный» ответ Москве на выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает ФАН.

«Реагировать на паспортный бандитизм [мы] должны уже сейчас. И мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом», — отметил украинский дипломат.

Он добавил, что Киев намерен объединить усилия с международными партнерами, что позволит выработать «эффективный ответ» на решение Москвы об упрощении процедуры выдачи паспортов РФ гражданам Украины и жителям Донбасса.

«Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств G7, а также Европейского союза и других наших партнеров с призывом ввести новые санкции против России», — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Накануне заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев сообщил, что миграционная служба республики начала принимать от жителей документы на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

«С сегодняшнего дня работает Центральный аппарат миграционной службы. С завтрашнего дня на территории Луганской народной республики открываются все территориальные подразделения миграционной службы, которые работают в консультационном режиме», — рассказал чиновник.

По словам Параскеева,

в пунктах миграционной службы не только принимают документы, но и оказывают консультации.

«Одна очередь работает в консультационном режиме, то есть гражданам, которые еще не имеют необходимых документов, оказывается консультационная помощь. Граждане, которые уже имеют необходимые документы, направляются к специалистам, которые дают им направления на оплату госпошлины, затем уже принимаются документы на оформление гражданства», — пояснил замглавы ведомства.

На консультации, под данным представителя МВД, по состоянию на 9:00 понедельника, 6 мая, записались около 400 человек. К этому же времени сотрудники пунктов приема документов приняли заявления на получение российских паспортов у 10 жителей ЛНР. Предполагается, что в неделю подразделения миграционной службы будут принимать до 3 тыс. человек.

Двумя днями ранее избранный украинский президент Владимир Зеленский пообещал креативно ответить на указ российского лидера Владимира Путина о выдаче паспортов России украинцам.

«У нас есть несколько [решений], мы должны быть креативными, быстрыми и умными, пока мы будем готовить [предложения], а потом покажем», — подчеркнул Зеленский.

Ранее, 1 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспортов РФ для ряда иностранных граждан, среди которых и некоторые украинцы, попадающие под определенные категории. А за неделю до этого подобный указ был издан в отношении жителей Донбасса.

Такое решение российский лидер принял «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Путин отметил, что этот закон — гуманитарная мера, передает НСН.

«У нас нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера»,

— обратил внимание российский лидер.

Это решение страны Евросоюза в Совбезе ООН осудили, назвав его «противоречащим минским договоренностям» и «подрывающим суверенитет Украины». Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в связи с этим призвал ввести санкции против Москвы.

В Госдепартаменте США заявили, что указ президента России якобы является нарушением минских договоренностей. Там считают, что в свете подписания Москвой минских соглашений решение президента РФ является «крайне провокационным действием».

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.

По его словам, Киев исключил жителей Донбасса из различных политических и социально-экономических процессов в стране. Де-факто население Донбасса превратилось в бесправных лиц на территории собственного государства, подчеркнул Балакин. Дипломат добавил, что речь не идет о насильственной паспортизации.