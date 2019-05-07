Конец Парубия? На спикера Рады завели дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Он подозревается в нецелевом использовании бюджетных средств, сообщает ФАН.

Украинское законодательство предусматривает за такое правонарушение крупный денежный штраф или ограничение свободы сроком до трех лет. Кроме того, если вина Парубия будет доказана, после наказания он не сможет занимать определенные должности еще а течение трех лет.

Сейчас по факту возможного нецелевого расходования денег из бюджета Парубием проводится досудебное расследование, отметили в НАБУ.

В начале апреля украинский журналист Александр Дубинский сообщил, что спикер Рады отдыхает в фешенебельном пятизвездочном отеле в Катаре. Он также опубликовал видео, на котором Парубий плещется в бассейне.

Вскоре после этого представители спикера заявили, что он находился не на отдыхе, а работал — участвовал в открытии 140-й Ассамблеи межпарламентского союза в катарской столице Дохе.

Спикер Андрей Парубий — фигура в информационном поле неоднозначная: в его отношении регулярно заводятся уголовные дела. 7 февраля СМИ сообщили, что в отношении председателя Верховной рады возбуждено уголовное дело по инициативе Государственного бюро расследований Украины. «В действиях председателя парламента и работников аппарата видят признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 365 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Уголовное производство было начато 31 января. По данным СМИ, в отношении председателя Рады идет расследование о превышении полномочий. Речь идет о нарушениях в организации работы Верховной рады. Особое внимание уделяется тому, что Парубий якобы выплачивал компенсации за жилье депутатам, которые и так имеют надлежащие условия проживания.

У Парубия и до этого была достаточно неоднозначная репутация из-за его высказываний. Так, ранее в эфире украинского телеканала ICTV председатель Рады заявил, что изучал прямую демократию «на научном уровне» и призвал не забывать вклад немецкого фюрера Адольфа Гитлера в развитие Третьего Рейха.

«Я сам огромный сторонник прямой демократии. <…> Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 1930-х годах», — заявил Парубий.

Однако последовавшей за его слова реакции он явно не ожидал: на Парубия подали в суд за выставление Гитлера «образцом демократии», сообщает НСН. Инициатором этого иска стал депутат украинского парламента Вадим Рабинович, который рассказал о своем плане в эфире телеканала «112 Украина». По словам нардепа, он подал в суд на Парубия за пропаганду фашизма, которая запрещена на Украине. От самого спикера Рады он потребовал покинуть занимаемую должность, а также принести извинения украинскому народу за свои высказывания.

Рабинович также обратился к посольствам стран Европы и попросил дать оценку действиям Киева и, в частности, спикера парламента, а также призвал прекратить все контакты с ним.

Андрей Парубий очутился среди 322 украинцев, против которых были введены персональные санкции со стороны России.

Ограничительные меры были введены не только в отношении Парубия, но также главы СБУ Василия Грицака, бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка и главы МВД Украины Арсена Авакова. Против них были введены экономические меры: заблокированы их безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество, которые у них имеются на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 4 мая, встретился с председателем Верховной рады Андреем Парубием. Как отмечается, беседа длилась около 40 минут. Зеленский и Парубий обсудили работу парламента и предстоящую инаугурацию. После этого спикер Рады отправил уведомления лидерам фракций, в которых говорилось о запланированном мероприятии в 15.30.