«Прекрасно его понимаю»: Савченко сравнила Зеленского с собой

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно оградить страну от внешнего влияния — как Запада, так и Востока. Об этом заявила в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Я прекрасно понимаю Зеленского как человека, он сейчас — это я в 2016 году. Это нужно выдержать, так как против него будут задействованы все политтехнологии, чтобы партия «Слуга народа» набрала меньше процентов», — заявила нардеп. По словам Савченко, для Зеленского грядет нелегкий период управления государством. Он должен не только защитить Украину, но и не растерять союзников.

«Этого не удавалось еще никому из украинских лидеров. Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников», — добавила она.

Как сообщает ФАН, Савченко указала на сложность достижения победы партией Зеленского на парламентских выборах.

«Набрать партии такое же количество поддержки, как и персональный человек, невозможно», — подытожила нардеп.

Ранее Савченко подчеркнула, что пока не будет вставать в оппозицию к будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее Савченко поддержала кандидата от партии «Слуга народа».

«Я не буду вставать в оппозицию, мне хватило, в принципе, прочитать программу кандидата: это те пункты, которые я заявляла еще три года назад», — заявила парламентарий.

Савченко также дала Владимиру Зеленскому совет: «Самое главное не спешить, услышать всех, если не слышал до этого, советников и понять...»

16 апреля Надежда Савченко была освобождена из-под ареста в связи с истечением срока меры пресечения. «Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», — заявила Савченко после освобождения в зале суда.

Суд также отпустил из-под ареста руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. По версии Генпрокуратуры Украины, он вместе с Савченко причастен к подготовке терактов на территории Украины — в частности, покушения на президента Петра Порошенко. В связи с этим им грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Однако срок действия меры пресечения подозреваемых истек до суда.

После выхода из СИЗО Савченко сразу же заявила, что намерена вернуться в Верховную раду и «очистить ее от политического старья». Кроме того, она выразила уверенность, что теперь украинцы научились «не доверять вранью Порошенко», который обещал закончить войну за два дня, однако не сделал этого и не сделает никогда. «Украинцы за эти пять лет научились думать и решили мирным путем сменить всю систему, и мы поможем», — пояснила Савченко.

16 марта 2018 года Надежда Савченко была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины». Ей вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины» и «подготовка государственного переворота». Согласно сообщению на сайте, Савченко курировала проект террористического акта в Киеве.

Незадолго до этого Савченко заявила, что «швырнет в лицо» Порошенко высшую государственную награду Украины — орден «Золотая звезда». Она также опубликовала в сети видеоролик, на котором, стоя в пустом темном зале заседаний Верховной рады под напряженную музыку, говорит «бабах». После этого нардеп спрашивает с ухмылкой: «Шо, страшно?», и говорит, что «они» [власти Украины] боятся «нас».

Слова нардепа о сложной для нового президента Украины парламентской ситуации имеют под собой все основания.

Выборы в Верховную раду пройдут в 27 октября, до тех пор Зеленскому придется действовать с оглядкой на нынешний кабинет министров, который в основном открыто поддерживал экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в нынешнем составе Рады нет ни одного представителя партии Зеленского «Слуга народа», при том что большинство мест принадлежит «Блоку Петра Порошенко».

Впрочем, у нового президента есть возможность начать работу с новым правительством гораздо раньше. По закону он может распустить парламент и назначить досрочные выборы не позднее, чем за шесть месяцев до назначенной даты выборов в Верховную раду. Для этого Владимир Зеленский должен вступить в должность до 27 мая. Сам Зеленский предложил провести церемонию инаугурации 19 мая.