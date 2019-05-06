«Обучу молодых политиков»: Саакашвили вернется на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили хочет вернуться на Украину, чтобы заняться обучением молодых политиков.

«На Украину я точно хочу вернуться, потому что меня лишили гражданства незаконно, выкинули из страны по-бандитски и, мне кажется, справедливость в этом смысле должна быть восстановлена. Тем более, что то же самое со мной произошло и в Грузии», — сказал он, добавив, что намерен дождаться официального вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Саакашвили указал, что в Киеве есть широкий фронт работ для него, передает ФАН.

«Я хочу быть, во-первых, среди своих друзей в Киеве. Во-вторых, мне кажется, что сейчас придет огромное поколение новых людей в украинскую политику, молодежь. Молодым людям нужны подготовка и консультации. Кроме того, им нужно читать лекции», — сказал политик.

В конце марта нынешнего года Зеленский признался, что считает необходимой помощь Саакашвили новому главе государства. По словам Зеленского, бывший губернатор Одесской области выполняет роль «защитника демократии Украины в Европе».

«Я считаю, что

Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями.

Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — сказал Зеленский.

Он также назвал грузинского политика серьезным дипломатом.

«Думаю, что Михаил Саакашвили играет сейчас самую большую роль, когда защищает демократию Украины в Европе и показывает это своими действиями. Он серьезный дипломат и серьезный консультант для всех людей, для всех кандидатов, которые идут сегодня в политику», — заявил Зеленский, добавив: «пускай приезжает».

Саакашвили тоже похвалил Зеленского.

«Как он [Зеленский] не похож на традиционных политиков», — написал бывший грузинский лидер в фейсбуке.

Весной 2015 года украинский лидер Петр Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области, предварительно предоставив бывшему главе Грузии гражданство. Но уже в ноябре следующего года

Порошенко уволил Саакашвили, объяснив это тем, что новоиспеченный глава региона не только не выполнил обещания по его развитию, но и существенно ухудшил экономические показатели области.

Еще год спустя, в конце июля 2017 года, президент Украины лишил Саакашвили украинского гражданства в связи с тем, что, как сообщалось, при его получении бывший грузинский лидер предоставил недостоверные данные, в частности, по вопросу судимости в Грузии. Саакашвили пытался обжаловать это решение в украинском суде, но его ходатайство до сих пор не рассмотрено.

В феврале прошлого года украинские власти выслали Саакашвили в Польшу, откуда осенью 2017 года он незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила экс-президенту Грузии въезжать на Украину до 2021 года.

Но уже в марте текущего года Саакашвили утверждал, что прилетит туда 1 апреля. Политик выразил уверенность, что Порошенко не сможет пройти во второй тур президентских выборов, следовательно, никто не помешает его въезду в страну. Он даже продемонстрировал на телефоне купленный билет на Украину. Однако после этого о его местонахождении никакой информации обнародовано не было.

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов РФ жителями отдельных районов Донбасса, охваченных военными действиями. Саакашвили прокомментировал этот указ.

«Так Путин проверяет на вшивость команду [Владимира] Зеленского. Видимо, он [Путин] хочет, чтобы Украина сразу пошла на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров и перейдя в двусторонний формат», — предположил грузинский политик.

Он добавил, что имеет большой опыт общения с российским лидером, и чем больше ему уступать, тем больше он «будет требовать».

По мнению Саакашвили, у Зеленского «достаточный запас прочности», чтобы выдержать «это все». При этом Киев, отметил экс-президент Грузии, должен сам вылезти из той ситуации, в которую себя загнал.

«Украина ничего не должна России, а Россия — в большом долгу перед Украиной», — подытожил Саакашвили.

В ходе дискурса Зеленский пообещал давать паспорта всем россиянам и жителям другим страх, борющихся за свободу, также по упрощенной схеме. В ответ на это Путин указал, что Киев зажимает в правах и граждан других стран.

«Что касается свободы, то это тоже важный момент. В этом смысле, наверное, лучше начать не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин. Бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили», — прокомментировал ситуацию российский глава.

Путин добавил, что Саакашвили «был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны», передает НСН.

«Его следовало бы вернуть и восстановить его в правах нарушенных», — отметил президент России.