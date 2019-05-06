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«Обучу молодых политиков»: Саакашвили вернется на Украину

Саакашвили рассказал, чем займется на Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили по возвращении на Украину будет консультировать молодых политиков. Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский признался, что считает необходимой помощь Саакашвили новому главе государства. Президент России Владимир Путин также призывал Киев вернуть Саакашвили паспорт.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили хочет вернуться на Украину, чтобы заняться обучением молодых политиков.

«На Украину я точно хочу вернуться, потому что меня лишили гражданства незаконно, выкинули из страны по-бандитски и, мне кажется, справедливость в этом смысле должна быть восстановлена. Тем более, что то же самое со мной произошло и в Грузии», — сказал он, добавив, что намерен дождаться официального вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Саакашвили указал, что в Киеве есть широкий фронт работ для него, передает ФАН.

«Я хочу быть, во-первых, среди своих друзей в Киеве. Во-вторых, мне кажется, что сейчас придет огромное поколение новых людей в украинскую политику, молодежь. Молодым людям нужны подготовка и консультации. Кроме того, им нужно читать лекции», — сказал политик.

В конце марта нынешнего года Зеленский признался, что считает необходимой помощь Саакашвили новому главе государства. По словам Зеленского, бывший губернатор Одесской области выполняет роль «защитника демократии Украины в Европе».

«Я считаю, что

Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями.

Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — сказал Зеленский.

Он также назвал грузинского политика серьезным дипломатом.

«Думаю, что Михаил Саакашвили играет сейчас самую большую роль, когда защищает демократию Украины в Европе и показывает это своими действиями. Он серьезный дипломат и серьезный консультант для всех людей, для всех кандидатов, которые идут сегодня в политику», — заявил Зеленский, добавив: «пускай приезжает».

Саакашвили тоже похвалил Зеленского.

«Как он [Зеленский] не похож на традиционных политиков», — написал бывший грузинский лидер в фейсбуке.

Весной 2015 года украинский лидер Петр Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области, предварительно предоставив бывшему главе Грузии гражданство. Но уже в ноябре следующего года

Порошенко уволил Саакашвили, объяснив это тем, что новоиспеченный глава региона не только не выполнил обещания по его развитию, но и существенно ухудшил экономические показатели области.

Еще год спустя, в конце июля 2017 года, президент Украины лишил Саакашвили украинского гражданства в связи с тем, что, как сообщалось, при его получении бывший грузинский лидер предоставил недостоверные данные, в частности, по вопросу судимости в Грузии. Саакашвили пытался обжаловать это решение в украинском суде, но его ходатайство до сих пор не рассмотрено.

В феврале прошлого года украинские власти выслали Саакашвили в Польшу, откуда осенью 2017 года он незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила экс-президенту Грузии въезжать на Украину до 2021 года.

Но уже в марте текущего года Саакашвили утверждал, что прилетит туда 1 апреля. Политик выразил уверенность, что Порошенко не сможет пройти во второй тур президентских выборов, следовательно, никто не помешает его въезду в страну. Он даже продемонстрировал на телефоне купленный билет на Украину. Однако после этого о его местонахождении никакой информации обнародовано не было.

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов РФ жителями отдельных районов Донбасса, охваченных военными действиями. Саакашвили прокомментировал этот указ.

«Так Путин проверяет на вшивость команду [Владимира] Зеленского. Видимо, он [Путин] хочет, чтобы Украина сразу пошла на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров и перейдя в двусторонний формат», — предположил грузинский политик.

Он добавил, что имеет большой опыт общения с российским лидером, и чем больше ему уступать, тем больше он «будет требовать».

По мнению Саакашвили, у Зеленского «достаточный запас прочности», чтобы выдержать «это все». При этом Киев, отметил экс-президент Грузии, должен сам вылезти из той ситуации, в которую себя загнал.

«Украина ничего не должна России, а Россия — в большом долгу перед Украиной», — подытожил Саакашвили.

В ходе дискурса Зеленский пообещал давать паспорта всем россиянам и жителям другим страх, борющихся за свободу, также по упрощенной схеме. В ответ на это Путин указал, что Киев зажимает в правах и граждан других стран.

«Что касается свободы, то это тоже важный момент. В этом смысле, наверное, лучше начать не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин. Бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили», — прокомментировал ситуацию российский глава.

Путин добавил, что Саакашвили «был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны», передает НСН.

«Его следовало бы вернуть и восстановить его в правах нарушенных», — отметил президент России.