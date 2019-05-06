Наследник Петра: Зеленский продолжит курс на Запад

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах стала началом нового этапа в политической жизни Украины. На молодого лидера, несмотря на отсутствие у него опыта, возлагают большие надежды не только граждане его страны, но и за ее пределами.

В России уже неоднократно подчеркивали, что именно от избранного президента зависит дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева. На Западе же пристально следят за тем, какой курс на международной арене возьмет будущий глава государства.

6 мая исследовательская служба при конгрессе США опубликовала доклад, в котором приводился анализ политики Владимира Зеленского. Пока рано говорить, как именно изменятся отношения Украины с Западом и изменятся ли они вообще, отмечается в документе. Однако американские эксперты все же обращают внимание на отсутствие политического опыта у нового президента. Особенно важным это обстоятельство предстает в свете продолжающегося конфликта с Россией, полагают в конгрессе.

«Многих наблюдателей тревожит отсутствие у него (Зеленского) опыта внешнеполитической и руководящей деятельности на фоне продолжающегося конфликта с Россией на востоке Украины и в Керченском проливе. У некоторых есть опасения, что Москва может склонить его к некому компромиссному варианту разрешения конфликта, что не соответствует национальным интересам Украины»,

— говорится в документе конгресса.

Из-за того, что Владимир Зеленский — это абсолютно новое лицо в политике, экспертам достаточно сложно говорить, какие шаги он предпримет, заняв кресло президента. Действия нового лидера непредсказуемы и это может вызвать беспокойство у всех сторон конфликта.

Именно поэтому каждое заявление от команды Зеленского или от него самого становится предметом для тщательного анализа. Впрочем, в штабе политика уже сообщили, что администрация избранного президента не будет менять курс на вступление страны в НАТО и ЕС, выбранный Петром Порошенко и закрепленный им в конституции Украины.

«Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать», — сказал представитель штаба Зеленского Святослав Юраш в эфире украинского телеканала NewsOne.

Сам же политик в начале апреля заявлял, что разделяет идею вступления Украины в НАТО, но только через проведение референдума.

Юраш также сообщил, что команда президента уже рассматривает внешнеполитический курс страны, а также разрабатывает первые меры, которые примет Зеленский в первые сто дней своей работы на новом посту.

Стоит отметить также, что делать прогнозы о политике нового главы государства еще рано. Украине предстоит сделать еще один важный шаг в политической жизни — сформировать состав нового правительства.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что кардинальных изменений украинцам ожидать не приходится.

«При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики — это печально, но это факт», — сказал он в эфире канала «112 Украина».

Он также отметил, что украинцам следует с ответственностью подойти к предстоящим выборам в Раду, чтобы выбрать тех, кто установит мир в стране и вернет ее в «нормальное экономическое русло».

Выборы в Верховную раду пройдут в 27 октября, до тех пор Зеленскому придется действовать с оглядкой на нынешний кабинет министров, который в основном открыто поддерживал экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в нынешнем составе Рады нет ни одного представителя партии Зеленского «Слуга народа», при том что большинство мест принадлежит «Блоку Петра Порошенко».

Впрочем, у нового президента есть возможность начать работу с новым правительством гораздо раньше. По закону он может распустить парламент и назначить досрочные выборы не позднее, чем за шесть месяцев до назначенной даты выборов в Верховную раду. Для этого Владимир Зеленский должен вступить в должность до 27 мая.

Однако сами депутаты не намерены торопиться с инаугурацией. 4 мая Зеленский встретился с представителями политических партий Верховной рады, чтобы договориться о дате церемонии его вступления в должность. Сам политик предложил провести инаугурацию 19 мая.

Впрочем, сторонам так и не удалось договориться. Сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь рассказал журналистам, что церемония должна пройти 28 мая, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду.

Народный депутат, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что проведение церемонии инаугурации Зеленского 19 мая будет неуместным, так как эта дата традиционно является днем памяти жертв политических репрессий.

Как рассказал Виктор Бондарь, на встречу с Зеленским не пришли главы «Блока Петра Порошенко», «Батькивщины» и Радикальной партии.

По итогам переговоров было принято решение, что дата инаугурации будет определена на заседании Рады 14 мая, однако все депутаты понимают, что на кону стоят их места в парламенте.

Что же касается отношений России и Украины, то здесь Владимир Зеленский также не обладает свободой действий. Во время предвыборной кампании ему удавалось обходить острые углы и обходиться без громких заявлений по этой теме.

Однако уже в конце апреля ему пришлось яснее обозначить свою позицию. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому процесс предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР будет упрощен.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы. Мы будем сильнее и успешнее», — сказал Владимир Путин журналистам 29 апреля.

1 мая российский лидер упростил получение гражданства украинцам из Крыма и Донбасса, которые родились и проживали на территории Крыма до 2014 года, и тем, кто с 2014 года проживал на территории ДНР и ЛНР.

От Зеленского ожидали ответа, который он дал на следующий день в своем фейсбуке.

«Долго думал о том, что же общего есть у Украины и России. Реальность такова, что на сегодня после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе из общего у нас остались только 2295 км 400 м государственной границы», — написал избранный президент.

Избранный президент Украины также в очередной раз заявил, что Москва должна вернуть Киеву «контроль над каждым миллиметром границы». «Только тогда мы сможем продолжить поиски «общего», — заявил Зеленский.

Зеленский продолжает политику непризнания итогов референдума в Крыму в марте 2014 года, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России. Кроме того, избранный президент считает военный конфликт в Донбассе «российской агрессией», хотя Киев признавал, что доказать присутствия российских войск на территории юго-востока Украины не удается.

Вскоре он рассказал, что его команда разрабатывает ответные меры на решение России упростить выдачу паспортов. «У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными — такими, какие мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем», — сказал он.

Избранный президент не сможет кардинально поменять внешнюю политику, пока Верховная рада заседает в нынешнем составе. Однако без изменений обойтись также нельзя — победу Зеленскому обеспечило именно его противопоставление Порошенко, который сделал ставку на антироссийскую риторику. Кроме того, одним из главных обещаний избранного президента было прекращение военных действий в Донбассе.

Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что мир и жизни украинских солдат для него важнее, чем политическая выгода. Более того, в ходе предвыборной кампании он заявлял о готовности к диалогу.

«Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну», — говорил Зеленский.

Впрочем, после выборов избранный президент уже не обладает такой свободой в действиях и заявлениях. 14 мая ему предстоит отстоять свои позиции в переговорах с Верховной радой касательно даты проведения инаугурации, от которой и будет зависеть свобода его действий и диапазон полномочий. Пока же ожидать кардинальных изменений во внешней политике Украины не приходится.