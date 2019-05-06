Поездка в Крым: как депутат Рады отдохнул вместе с женой

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич подарил своей жене романтическое автомобильное путешествие в Крым на время майских праздников. Пресс-служба политика выложила об этом пост в фейсбуке.

«Практически прямо из Киево-Печерской Лавры — с пасочкой и писанками, освященными блаженнейшим митрополитом Онуфрием [предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата], — они выехали в нашу Ялту, где и провели первую часть выходных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что парламентарий побывал на смотровой площадке с видом на Медведь-гору, где сфотографировался на фоне инсталляции «Я люблю Ялту».

Между тем политик и сам сказал, что любит Крым. «Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности», — цитирует депутата его пресс-служба.

Кроме того, он добавил, что его узнавали жители Ялты. «По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали — подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло», — рассказал об отдыхе Шуфрич. В сообщении также было сказано, что он с женой бросил, согласно примете на возвращение, монетку в море.

Напомним, что Крым вернулся под российскую юрисдикцию в 2014 году после народного голосования. 16 марта состоялся референдум, в котором приняли участие 83,1 % жителей полуострова. В результате за возвращение Крыма в состав России проголосовали 96,77% крымчан. Однако это решение местных жителей приняли не все. Так, США и Евросоюз, не признав легитимность голосования, ввели ряд ограничительных мер против России. Украина до сих пор считает события марта 2014 года аннексией Крыма Россией.

Так, украинские власти, в то время как Россия неоднократно указывала на легитимность действий, по-прежнему считает полуостров своей территорией, но временно «оккупированной». В конце апреля в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не считают голосование «свободным» решением крымчан. «Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — высказали свое мнение представители штаба нового главы украинского государства.

Команда Зеленского считает, что Крым «был, остается и будет частью Украины». При этом они требуют, чтобы Россия вернула полуостров в состав украинского государства с компенсацией «за нанесенный оккупацией ущерб». По мнению соратников новоизбранного украинского лидера, в сумму этой «компенсации» также должно войти «возмещение пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий».

Ранее стало известно, что у Владимира Зеленского и его жены имеется пентхаус в Крыму. Однако он туда отказывается ехать, покуда полуостров находится под юрисдикцией России.

«Из-за незаконной аннексии Крыма Россией семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Договор купли-продажи был нотариально зарегистрирован в Киеве. Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину», — заявили в штабе политика.

Кроме того, представители его команды подтвердили и покупку этого трехкомнатного пентхауса в элитном жилом комплексе «Император» в Ливадии, в 7 км от Ялты, передает ФАН.

«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины Недвижимость была приобретена по рыночной цене», — рассказали в пресс-службе Зеленского.

Между тем первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что Владимир Зеленский никогда не сможет воспользоваться своей элитной жилплощадью, если решит приехать туда только в случае вхождения Крымского полуострова в состав Украины, передает РИА «Новости».

«Если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой. Так она и останется подвисшей в воздухе», — отметил политик.

Он добавил, что украинским властям давно стоит признать, что Крым – часть России.

«Пусть Зеленский приезжает в российский Крым и пользуется квартирой, отдыхает в Ливадии, насладится нашей крымской природой. Ливадия — потрясающее место. Пусть отдыхает, увидит, как крымчане живут. Крым российский, и мы приглашаем всех, кто желает посетить наш полуостров», — посоветовал парламентарий.

Тем временем, иностранцы, увидевшие своими глазами, как живут крымчане, считают, что Крым российский. Об этом заявил в воскресенье, 5 мая, представитель США из делегации, прибывшей в Крым на майские праздники, передает РИА «Новости».

«Крым полностью интегрировался в Россию. Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — считает член американской организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер.