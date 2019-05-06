По стопам Порошенко: Зеленский взял курс на НАТО

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Станислав Юраш заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс предыдущего украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

«Мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся»,

— цитирует Юраша РИА «Новости».

Представитель штаба Зеленского также рассказал, что команда избранного президента в настоящий момент разрабатывает внешнеполитический курс и комплекс мер на первые сто дней президентства. Однако раскрывать детали он не стал, ограничившись лишь тем, что Зеленский позже представит эти меры сам.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что провел телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским. По словам Столтенберга, НАТО продолжит оказывать украинской стороне практическую и политическую поддержку.

«Я поздравил его с победой и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время», — написал Столтенберг.

Интеграция Украины в ЕС и НАТО была основополагающим пунктом политической программы действующей киевской власти. По этой причине в стране регулярно звучат обещания о скорейшем вступлении государства в соответствующие структуры. В очередной раз Петр Порошенко заявил об этом 23 марта на выступлении в Черновцах. Он заверил, что Украина «вплотную приблизится» к вхождению в эти организации в ближайшие пять лет.

Уходящий украинский президент ранее закрепил в конституции Украины курс на ее вступление в Евросоюз и НАТО. Соответствующие поправки в законе он подписал 19 февраля.

В документе, в частности, было предложено изъять из текста переходных положений конституции норму, позволяющую на законных основаниях размещать Черноморский флот РФ в Крыму, несмотря на то что полуостров и город Севастополь с 2014 года являются субъектами Российской Федерации. Внесение данных правок поддержали 334 парламентария при минимально необходимых 300 голосов за.

Недавно Порошенко подписал указ о годовом сотрудничестве страны с НАТО. В самом альянсе заявили, что увеличат объемы сотрудничества с Киевом.

Руководитель проектов трастовых фондов НАТО Фредерик Пежо заявил, что страны-члены альянса увеличивают свои взносы в ряд трастовых фондов для поддержки Украины.

По словам Пежо, НАТО планирует продолжить увеличивать взносы в фонды для поддержки Украины. Он также подчеркнул, что речь идет о трастовых фондах по разоружению, захоронению радиоактивных отходов и реабилитации военнослужащих.

В середине апреля заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что «пакет по Черному морю» приведет к большей активности альянса в регионе.

По ее словам, данный документ содержит меры по оказанию помощи Украине и Грузии. Она также добавила, что речь идет о работе по военно-морской подготовке с этими странами.

Гетемюллер подчеркнула, что военно-морская группа НАТО (SNMG2) была развернута в Черном море именно для работы с Грузией и Украиной.

В числе мер, предпринятых Североатлантическим альянсом в обозримом будущем по расширению военно-морской поддержки Грузии и Украины, в первую очередь, называется усиление боевого состава кораблей НАТО, находящихся в акватории Черного моря на постоянной основе. Однако вслед за этим автоматически возникают вопросы по базированию объединенных ВМС НАТО в этом регионе. Иными словами, где будут якорные стоянки кораблей военного блока, куда они будут заходить для пополнения запасов материальных средств, где будет осуществляться отдых экипажей и их возможная смена.

«Географически из того, что имеет Украина на сегодняшний момент времени, в этих целях можно использовать порт Одессы. Однако в первую очередь — это все-таки торговый порт»,— рассказывал «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба Военно-морского флота России адмирал Виктор Кравченко.