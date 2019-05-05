«С оружием в руках»: Мадуро готовится к вторжению США

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о возможном вторжении США и призвал военных страны защищать Боливарианскую республику с оружием в руках. Об этом сообщает местное издание El Pais.

«Мы не слабая и не беспомощная страна, мы страна с мощными национальными вооруженными силами, которые должны быть более сплоченными и более лояльными, чем когда-либо. <...> Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды американская империя посмеет посягнуть на эту священную землю», — отметил глава государства.

Днем ранее, в субботу, 4 мая, Николас Мадуро заявил, что американские власти ведут нетрадиционную войну против Венесуэлы.

«Они [США] хотят, используя доктрину Монро, снова колонизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн, они ведут нетрадиционную войну, чтобы ослабить нашу родину, реализуют заговор с большим количеством денег, чтобы разделить и разрушить вооруженные силы изнутри с помощью группы предателей-заговорщиков», — высказал свое мнение официально действующий глава страны.

«Предателей» жители республики, по его словам, увидели во вторник, 30 апреля, когда произошли вооруженные столкновения между венесуэльской армией и оппозиционерами, которые собирались устроить госпереворот, используя при этом военных, перешедших на их сторону. «Они украли пулеметы и винтовки, чтобы направить их против своих же вооруженных сил и народа», — заявил президент.

«Есть американская империя, которая хочет править всей Америкой, которая хочет реализовать доктрину Монро. А есть боливарианская доктрина. Или Монро — или Боливар, или империя янки — или чавистская Венесуэла», — отметил Мадуро.

Тем временем глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса выразил надежду на то, что США встанут на путь переговоров и прекратят свои агрессивные выпады против действующего режима.

«США загоняют сами себя в тупик и предпринимают целый ряд действий, которые изначально обречены на провал: это и попытки назначить фейкового президента в другой стране, попытки провести военный переворот в Венесуэле, попытки воздействовать на армию в Венесуэле», — заявил Арреаса. Он отметил, что единственно возможное взаимодействие между странами — «диалог, а не угрозы военной силы».

«Мы надеемся, что внешняя политика США изменит курс, и это касается не только Венесуэлы, но и других стран, в отношении которых они совершают агрессию и нападки», — добавил глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

Между тем в России также надеются, что американские власти не станут применять оружие в отношении республики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье, 5 мая.

«Это не первый раз, когда представители администрации заявляют, что на столе находятся все варианты действий, даже конкретно называется военный вариант действий. Я очень надеюсь, что это не отражает намерений президента [США Дональда] Трампа. По крайней мере, в телефонном разговоре с президентом [РФ Владимиром] Путиным таких намерений не прозвучало. Разговор как раз был о том, как помочь венесуэльскому народу выйти из этого кризиса», — упомянул глава МИД России о телефонном разговоре, состоявшемся между главами этих двух стран 3 мая.

Согласно официальному заявлению Кремля, Владимир Путин в ходе беседы с американским лидером заявил, «что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», а «попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса». Впоследствии Дональд Трамп выразил свое согласие с этой позицией, выложив пост в твиттере.

Лавров отметил, что российская и американская позиции очерчены. «Наши позиции хорошо известны, американские позиции известны тоже — они не предполагают конструктивный диалог с правительством со стороны оппозиции, но, по крайней мере, мы готовы наши позиции продвигать и дальше, в том числе в отношениях с США, с Евросоюзом, с латиноамериканскими странами», — отметил министр Сергей Лавров в разговоре с журналистами по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.

Российский политик выразил надежду на то, что «в Вашингтоне просчитывают последствия любых необдуманных действий». Лавров считает, что если власти США применят военную силу, то «это будет унижением всего региона, всей Латинской Америки, всего Карибского бассейна».

«Я надеюсь, что в Вашингтоне это понимают», — добавил глава внешнеполитического ведомства России.

Кроме того, он отметил, что Россия поддерживает решения Николаса Мадуро. «Мы приветствуем предпринимаемые правительством президента Николаса Мадуро меры по недопущению дальнейшей дестабилизации обстановки», — сказал Лавров.