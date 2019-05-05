«Трамп словно работает пресс-секретарем Путина»

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15:42
Тем временем в субботу американский сенатор Элизабет Уоррен, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента США, предупредила, что выборам в стране все еще грозит опасность влияния извне, передает Associated Press.
15:30
В 9.00 утра по времени Восточного побережья (16.00 мск) на телеканале NBC выходит программа Meet The Press, а на Fox начинается передача Fox News Sunday.
15:20
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа в эфире американских телеканалов оценивают эксперты, аналитики, члены конгресса США и госсекретарь Майк Помпео.