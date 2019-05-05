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«Трамп словно работает пресс-секретарем Путина»

Как критики Трампа оценивают его разговор с Путиным

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, коллаж «Газеты.Ru»

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, коллаж «Газеты.Ru»

Reuters
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа в эфире американских телеканалов оценивают эксперты, аналитики, члены конгресса США и госсекретарь Майк Помпео. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию
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15:42

Тем временем в субботу американский сенатор Элизабет Уоррен, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента США, предупредила, что выборам в стране все еще грозит опасность влияния извне, передает Associated Press.

15:30

В 9.00 утра по времени Восточного побережья (16.00 мск) на телеканале NBC выходит программа Meet The Press, а на Fox начинается передача Fox News Sunday.

15:20

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа в эфире американских телеканалов оценивают эксперты, аналитики, члены конгресса США и госсекретарь Майк Помпео.