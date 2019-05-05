«Огромная империя»: в Германии назвали Россию сверхдержавой

Рано или поздно Западу придется пойти навстречу России, которая вновь стала сверхдержавой. Такое мнение немецкий журналист Михаэль Штюрмер высказал в своей статье для газеты Die Welt.

«Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом», — заявил он.

По мнению Штюрмера, у Запада был шанс выстроить доверительные отношения с РФ после распада Советского Союза, но он пренебрег этой возможностью. В новой холодной войне, к которой стремятся отношения России и западных государств, борьба будет идти «не на жизнь, а на смерть», и выжить можно лишь вместе, подчеркнул журналист.

Кроме того, Штюрмер сравнил торжественный прием президента России Владимира Путина в Кремле с царскими приемами Российской Империи, а самого российского лидера – с государем, глядя на которого русские «забывают на мгновение о последствиях крушений последнего столетия».

Наконец, журналист отметил, что в меняющемся мире растет количество глобальных угроз, справиться с которыми Запад и Россия смогут лишь вместе. В их числе он назвал гибридные и кибервойны, являющиеся «не абстракциями, а угрожающей реальностью». Отдельно Штюрмер указал на расширение деятельности государств на околоземной орбите.

В марте 2019 года генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай назвал Россию «энергетической сверхдержавой». При этом он добавил, что страна может также предложить миру новые технологии в этой сфере.

«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул Фрай. Однако генсек МИРЭС уточнил, что конкуренция в этой отрасли очень высока.

За неделю до этого эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна «идти в ногу с развитием военных технологий Запада», передает НСН.

«Таким образом, они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», — считает Кьеллен.

По его словам, Россия использует оставшийся после распада СССР технологический задел для внедрения средств радиоэлектронной борьбы. Он также добавил, что потенциал данного задела в ближайшее время «исчерпается».

О России как сверхдержаве говорят и европейские политики высшего ранга. В июне 2018 года канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Россия должна в качестве сверхдержавы поспособствовать установлению мира в Сирии и на востоке Украины.

Это заявление Курц сделал по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Австрии Александера ван дер Беллена в Вене.

«Сегодня у нас была возможность поговорить о международных темах, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины, и у России большая ответственность», — сказал Курц.

По его словам, австрийские власти выражают надежду, что Россия внесет вклад в налаживание ситуации в конфликтных регионах. Кроме того, он отметил, что Австрия надеется на прогресс в отношениях России и Европы, передает ФАН.

Статус сверхдержавы налагает великую ответственность и большие проблемы. Модернизация Россией ядерного потенциала говорит о ее решимости вернуться к статусу великой державы и гонке вооружений, говорится в тексте национальной ядерной доктрины США.

«Сегодня Россия модернизирует [ядерное] оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала. Эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными угрозами для наших союзников, подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав», — утверждается в документе. Крым вошел в состав РФ по итогам общенародного референдума.

В американском документе также отмечается, что США прежде не сталкивались с такими ядерными угрозами, как сейчас. Кроме того, США заявили, что не хотят рассматривать Россию и Китай в качестве противников и стремятся к стабильным отношениям с ними.