Чтоб не распустил: Рада перенесет инаугурацию Зеленского

В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.

Депутаты «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против этой даты. На встрече руководителей фракций Верховной Рады с новоизбранным президентом Украины главы фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов и «Народного фронта» Максим Бурбака отсутствовали.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович также выступил против этой даты.

«Дата крайне неудачная — это день памяти жертв политических репрессий. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, поэтому президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий», — заявил историк.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев также против даты, ранее предложенной самим Зеленским.

«19 мая традиционно является днем памяти жертв политических репрессий. Проводить в этот день инаугурационные торжества и празднества, как минимум, неуместно», — указал дипломат.

Ранее сам Зеленский сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая, передает ФАН.

«Дата инаугурации будет определена 14 мая на заседании Верховной рады.

Я предложил 19 мая», — пояснил политик.

Он отметил, что во время встречи в Раде были предложены разные мнения касательно даты инаугурации. Зеленский рассказал, почему предложил провести процедуру его вступления в должность президента Украины именно 19 мая.

«Надо уже работать. У меня тоже есть свой график», — указал он.

Накануне депутаты Рады встретились с Зеленским и обсудили с ним инаугурацию и вопросы внешней и внутренней политики. Об этом рассказал глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк. По его словам, больше всего стороны спорили о дате инаугурации.

«Обсуждали много вопросов, обсуждали вопросы внешней политики, ставили вопросы о его видении внутренней политики, взаимоотношений с парламентом… Говорили о возможности роспуска парламента», — признался парламентарий.

Стоит отметить, что

в Верховной раде считают, что лучшей датой для инаугурации будет 28 мая.

Об этом сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь. По его словам, эта дата является наиболее комфортной для большинства депутатов. Он также добавил, что депутаты настроены на эту дату, чтобы у Зеленского не было возможности распустить Раду.

Зеленский же после этой встречи заявил, что депутаты Рады не дают ему вступить в должность главы государства. Об этом он рассказал на видео, снятом после встречи со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций. Политик добавил, что это показательное отношение к народу Украины, избравшему нового президента.

За день до этого внефракционный депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги Зеленского 19 мая, передает НСН. Об этом сказано на сайте парламента.

«Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины (19 мая 2019 года)», — таково название проекта документа.

Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании процесса подсчета голосов. По его словам, комиссия таким образом пытается оттянуть его инаугурацию, чтобы у него не было возможности распустить Верховную раду. Однако позднее пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева заявила, что

команда политика не собирается распускать Верховную раду.

Украинская инаугурация представляет собой торжественное заседание парламента, на котором глава Конституционного суда страны принимает присягу у новоизбранного президента Украины. Глава государства кладет одну руку на конституцию страны и другую, по желанию, — на Пересопницкое Евангелие. Оно является своеобразным символом инаугурации на Украине.

Новому президенту во время вступления в должность вручают три символа власти — булаву, нагрудную цепь и печать. Детально процесс инаугурации не прописан в законе, однако по традиции перед этим событием с новоизбранным президентом проводят консультации. Во время них согласовывается, среди прочего, список приглашенных в Раду на торжественную церемонию.

Согласно украинскому законодательству, глава государства должен занять свой президентский пост не позже, чем через 30 дней после официального оглашения результатов выборов и публикации их в газете «Голос Украины».

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.